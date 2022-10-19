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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Иран - РИА Новости, 19.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221019/iran-1825152639.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Иран
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Иран - РИА Новости, 19.10.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Иран
Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Иран, рассказывают о стоимости отдыха там и правилах въезда, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:33
2022-10-19T16:33
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
иран
аэрофлот
mahan air
куда можно лететь
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Иран, рассказывают о стоимости отдыха там и правилах въезда, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают, что интерес к путешествию в эту страну в октябре по сравнению с августом утроился.Попасть туда можно на рейсах компаний "Аэрофлот", Mahan Air, Nordwind Airlines. Стоимость недельного экскурсионного тура — от 72 тысяч рублей. Еще примерно 30 тысяч нужно потратить на авиабилеты. Двухнедельная поездка обойдется в 224 тысячи рублей, авиаперевозка включена.Для въезда в страну россиянам нужно представить либо сертификат вакцинации препаратом "Спутник V", либо отрицательный результат ПЦР-теста, сданного в последние 72 часа.В Иране нужно будет соблюдать дресс-код. Женщинам необходимо закрывать руки до запястий и ноги до щиколоток, а также носить платок. Причем надеть его лучше уже при выходе из самолета. Мужчинам не стоит носить шорты и открытые майки.Запрещен ввоз алкоголя, а также печатной и электронной эротической продукции.
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), иран, аэрофлот, mahan air, куда можно лететь, отдых
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Иран, Аэрофлот, Mahan Air, куда можно лететь, Отдых
16:33 19.10.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Иран

АТОР: стоимость недельного экскурсионного тура в Иран начинается от 102 тысяч рублей

© Pixabay / icenordicЖенщины в Тегеране
Женщины в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Pixabay / icenordic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Иран, рассказывают о стоимости отдыха там и правилах въезда, сообщает АТОР.
Участники рынка отмечают, что интерес к путешествию в эту страну в октябре по сравнению с августом утроился.
Попасть туда можно на рейсах компаний "Аэрофлот", Mahan Air, Nordwind Airlines. Стоимость недельного экскурсионного тура — от 72 тысяч рублей. Еще примерно 30 тысяч нужно потратить на авиабилеты. Двухнедельная поездка обойдется в 224 тысячи рублей, авиаперевозка включена.
Для въезда в страну россиянам нужно представить либо сертификат вакцинации препаратом "Спутник V", либо отрицательный результат ПЦР-теста, сданного в последние 72 часа.
В Иране нужно будет соблюдать дресс-код. Женщинам необходимо закрывать руки до запястий и ноги до щиколоток, а также носить платок. Причем надеть его лучше уже при выходе из самолета. Мужчинам не стоит носить шорты и открытые майки.
Запрещен ввоз алкоголя, а также печатной и электронной эротической продукции.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ИранАэрофлотMahan Airкуда можно лететьОтдых
 
 
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