06:28 19.10.2022 (обновлено: 09:05 19.10.2022)
Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси назвал президента России Путина уверенным и знающим человеком
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Telefe признался, что его удивила информированность президента России Владимира Путина о положении дел на Запорожской АЭС.
"Он (Путин. — Прим. ред.) очень уверенный в том, что он делает. <...> Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", — пояснил Гросси.
Глава МАГАТЭ 11 октября обсудил ситуацию вокруг ЗАЭС на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге. Российский лидер тогда подчеркнул, что Москва открыта для решения всех вопросов.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. С марта станция находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать территорию АЭС и Энергодар. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, побывавшая на АЭС в начале сентября.