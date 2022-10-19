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Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.10.2022
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Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС
Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.10.2022
Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Telefe признался, что его удивила информированность президента России Владимира Путина о положении дел на... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T06:28
2022-10-19T09:05
в мире
рафаэль гросси
владимир путин
россия
энергодар
москва
магатэ
запорожская аэс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Telefe признался, что его удивила информированность президента России Владимира Путина о положении дел на Запорожской АЭС.Глава МАГАТЭ 11 октября обсудил ситуацию вокруг ЗАЭС на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге. Российский лидер тогда подчеркнул, что Москва открыта для решения всех вопросов.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. С марта станция находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать территорию АЭС и Энергодар. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, побывавшая на АЭС в начале сентября.
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в мире, рафаэль гросси, владимир путин, россия, энергодар, москва, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Россия, Энергодар, Москва, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
06:28 19.10.2022 (обновлено: 09:05 19.10.2022)
 
Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси назвал президента России Путина уверенным и знающим человеком

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Telefe признался, что его удивила информированность президента России Владимира Путина о положении дел на Запорожской АЭС.

"Он (Путин. — Прим. ред.) очень уверенный в том, что он делает. <...> Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", — пояснил Гросси.

Глава МАГАТЭ 11 октября обсудил ситуацию вокруг ЗАЭС на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге. Российский лидер тогда подчеркнул, что Москва открыта для решения всех вопросов.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. С марта станция находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать территорию АЭС и Энергодар. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, побывавшая на АЭС в начале сентября.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 02:22
Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным
 
В миреРафаэль ГроссиВладимир ПутинРоссияЭнергодарМоскваМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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