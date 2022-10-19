https://ria.ru/20221019/grossi-1825017826.html

Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС

Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.10.2022

Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Telefe признался, что его удивила информированность президента России Владимира Путина о положении дел на... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T06:28

2022-10-19T06:28

2022-10-19T09:05

в мире

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россия

энергодар

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магатэ

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Telefe признался, что его удивила информированность президента России Владимира Путина о положении дел на Запорожской АЭС.Глава МАГАТЭ 11 октября обсудил ситуацию вокруг ЗАЭС на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге. Российский лидер тогда подчеркнул, что Москва открыта для решения всех вопросов.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. С марта станция находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать территорию АЭС и Энергодар. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, побывавшая на АЭС в начале сентября.

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