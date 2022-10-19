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Госдума приняла закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан
Госдума приняла закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан - РИА Новости, 19.10.2022
Госдума приняла закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения населения в целях формирования... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:51
2022-10-19T12:51
2022-10-19T13:01
общество
галина карелова
инна святенко
владимир круглый
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здоровье - общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения населения в целях формирования санитарно-гигиенической культуры.Законом предусматривается проведение санитарно-гигиенического просвещения граждан для формирования "санитарно-гигиенической культуры" в обществе и мотивации населения к здоровому образу жизни, указывается в документе.В частности, санитарно-гигиеническое просвещение населения проводится посредством "распространения знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья".Просвещение проводится медицинскими организациями, в том числе с участием органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.Содействовать проведению санитарно-гигиенического просвещения могут и социально ориентированные НКО и волонтерские организации, добавляется в документе.Авторами инициативы выступили сенаторы Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко, Юрий Архаров и Владимир Круглый.
https://ria.ru/20221018/sluzhba-1824907947.html
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общество, галина карелова, инна святенко, владимир круглый, россия, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество
Общество, Галина Карелова, Инна Святенко, Владимир Круглый, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Здоровье - Общество
12:51 19.10.2022 (обновлено: 13:01 19.10.2022)
Госдума приняла закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан
Госдума приняла закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения