https://ria.ru/20221019/gosduma-1825083841.html

Госдума приняла закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан

Госдума приняла закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан - РИА Новости, 19.10.2022

Госдума приняла закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения населения в целях формирования... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:51

2022-10-19T12:51

2022-10-19T13:01

общество

галина карелова

инна святенко

владимир круглый

россия

госдума рф

совет федерации рф

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения населения в целях формирования санитарно-гигиенической культуры.Законом предусматривается проведение санитарно-гигиенического просвещения граждан для формирования "санитарно-гигиенической культуры" в обществе и мотивации населения к здоровому образу жизни, указывается в документе.В частности, санитарно-гигиеническое просвещение населения проводится посредством "распространения знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья".Просвещение проводится медицинскими организациями, в том числе с участием органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.Содействовать проведению санитарно-гигиенического просвещения могут и социально ориентированные НКО и волонтерские организации, добавляется в документе.Авторами инициативы выступили сенаторы Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко, Юрий Архаров и Владимир Круглый.

https://ria.ru/20221018/sluzhba-1824907947.html

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общество, галина карелова, инна святенко, владимир круглый, россия, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество