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ФСБ пришла с проверкой к автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело" - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/fsb-1825225890.html
ФСБ пришла с проверкой к автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело"
ФСБ пришла с проверкой к автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело" - РИА Новости, 19.10.2022
ФСБ пришла с проверкой к автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело"
Силовики пришли с проверкой к жителю Богдановича Свердловской области Максиму Глотову, автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T20:57
2022-10-19T20:57
специальная военная операция на украине
происшествия
богданович
свердловская область
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Силовики пришли с проверкой к жителю Богдановича Свердловской области Максиму Глотову, автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду."Поводом для визита силовиков стало активное участие Максима Глотова в проукраинских Telegram-пабликах, где он выражал оправдание террористической организации "Азов*" (признана террористической, деятельность в России запрещена) и призывал вступать в ее ряды", – сказал собеседник.По словам собеседника, в начале сентября перед сотрудниками центральной городской больницы Богдановича 35-летний уралец устроил перформанс в поддержку ВСУ, где высказывался такими фразами: "Слава Украине... ВСУ ждем в Кремле, будет весело", спустя время к нему пришли сотрудники регионального ФСБ для оперативно-розыскных мероприятий."Ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации, а также создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Был приговорен к 2,5 годам лишения свободы, в декабре 2021 года ему заменен приговор на исправительные работы", – добавил источник в правоохранительных органах.В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области факт проверки подтвердили, однако подробностей не сообщили, ссылаясь на сведения, составляющие гостайну. "Факт проведения оперативно-розыскных мероприятий в Богдановиче подтверждаем", – сказали РИА Новости в региональном ФСБ.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20221018/fsb-1824788376.html
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богданович
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происшествия, богданович, свердловская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Богданович, Свердловская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
20:57 19.10.2022
 
ФСБ пришла с проверкой к автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело"

Силовики пришли с проверкой к автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело" Глотову

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Силовики пришли с проверкой к жителю Богдановича Свердловской области Максиму Глотову, автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду.
"Поводом для визита силовиков стало активное участие Максима Глотова в проукраинских Telegram-пабликах, где он выражал оправдание террористической организации "Азов*" (признана террористической, деятельность в России запрещена) и призывал вступать в ее ряды", – сказал собеседник.
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По словам собеседника, в начале сентября перед сотрудниками центральной городской больницы Богдановича 35-летний уралец устроил перформанс в поддержку ВСУ, где высказывался такими фразами: "Слава Украине... ВСУ ждем в Кремле, будет весело", спустя время к нему пришли сотрудники регионального ФСБ для оперативно-розыскных мероприятий.
"Ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации, а также создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Был приговорен к 2,5 годам лишения свободы, в декабре 2021 года ему заменен приговор на исправительные работы", – добавил источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области факт проверки подтвердили, однако подробностей не сообщили, ссылаясь на сведения, составляющие гостайну. "Факт проведения оперативно-розыскных мероприятий в Богдановиче подтверждаем", – сказали РИА Новости в региональном ФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБогдановичСвердловская областьРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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