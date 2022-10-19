https://ria.ru/20221019/fsb-1825225890.html

ФСБ пришла с проверкой к автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело"

ФСБ пришла с проверкой к автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело" - РИА Новости, 19.10.2022

ФСБ пришла с проверкой к автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело"

Силовики пришли с проверкой к жителю Богдановича Свердловской области Максиму Глотову, автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T20:57

2022-10-19T20:57

2022-10-19T20:57

специальная военная операция на украине

происшествия

богданович

свердловская область

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Силовики пришли с проверкой к жителю Богдановича Свердловской области Максиму Глотову, автору фразы "ВСУ ждем в Кремле, будет весело", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду."Поводом для визита силовиков стало активное участие Максима Глотова в проукраинских Telegram-пабликах, где он выражал оправдание террористической организации "Азов*" (признана террористической, деятельность в России запрещена) и призывал вступать в ее ряды", – сказал собеседник.По словам собеседника, в начале сентября перед сотрудниками центральной городской больницы Богдановича 35-летний уралец устроил перформанс в поддержку ВСУ, где высказывался такими фразами: "Слава Украине... ВСУ ждем в Кремле, будет весело", спустя время к нему пришли сотрудники регионального ФСБ для оперативно-розыскных мероприятий."Ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации, а также создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Был приговорен к 2,5 годам лишения свободы, в декабре 2021 года ему заменен приговор на исправительные работы", – добавил источник в правоохранительных органах.В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области факт проверки подтвердили, однако подробностей не сообщили, ссылаясь на сведения, составляющие гостайну. "Факт проведения оперативно-розыскных мероприятий в Богдановиче подтверждаем", – сказали РИА Новости в региональном ФСБ.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20221018/fsb-1824788376.html

https://ria.ru/20221015/zerno-1824221177.html

богданович

свердловская область

россия

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происшествия, богданович, свердловская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)