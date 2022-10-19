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В Совфеде подготовили места для размещения флагов новых субъектов России - РИА Новости, 19.10.2022
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В Совфеде подготовили места для размещения флагов новых субъектов России
В Совфеде подготовили места для размещения флагов новых субъектов России - РИА Новости, 19.10.2022
В Совфеде подготовили места для размещения флагов новых субъектов России
В галерее флагов российских регионов подготовлены места для размещения флагов новых субъектов. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:26
2022-10-19T10:39
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В галерее флагов российских регионов подготовлены места для размещения флагов новых субъектов.Если осматривать галерею слева направо, первым будет размещен флаг ДНР, он будет расположен между флагами Дагестана и Ингушетии.Флаг Луганской народной республики будет располагаться между символикой Республик Крым и Марий Эл.Следом идет Запорожская область. Предполагается, что флаг разместится между флагами Воронежской и Ивановской областей.Флаг Херсонской области будет располагаться между символикой Ульяновской и Челябинской областей.Дата установления флагов новых субъектов РФ пока не определена.
https://ria.ru/20221019/kherson-1825031582.html
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825027091.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, совет федерации рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Совет Федерации РФ
10:26 19.10.2022 (обновлено: 10:39 19.10.2022)
 
В Совфеде подготовили места для размещения флагов новых субъектов России

В галерее флагов российских регионов Совфеда подготовили места для новых субъектов России

© Фото : Совет Федерации РФГалерея флагов Совета федерации РФ
Галерея флагов Совета федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Совет Федерации РФ
Галерея флагов Совета федерации РФ
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В галерее флагов российских регионов подготовлены места для размещения флагов новых субъектов.
Если осматривать галерею слева направо, первым будет размещен флаг ДНР, он будет расположен между флагами Дагестана и Ингушетии.
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
09:21Специальная военная операция на Украине
Жителей Херсона начали вывозить в другие регионы России
Флаг Луганской народной республики будет располагаться между символикой Республик Крым и Марий Эл.
Следом идет Запорожская область. Предполагается, что флаг разместится между флагами Воронежской и Ивановской областей.
Флаг Херсонской области будет располагаться между символикой Ульяновской и Челябинской областей.
Дата установления флагов новых субъектов РФ пока не определена.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСовет Федерации РФ
 
 
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