https://ria.ru/20221019/flagi-1825042044.html

В Совфеде подготовили места для размещения флагов новых субъектов России

В Совфеде подготовили места для размещения флагов новых субъектов России - РИА Новости, 19.10.2022

В Совфеде подготовили места для размещения флагов новых субъектов России

В галерее флагов российских регионов подготовлены места для размещения флагов новых субъектов. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:26

2022-10-19T10:26

2022-10-19T10:39

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В галерее флагов российских регионов подготовлены места для размещения флагов новых субъектов.Если осматривать галерею слева направо, первым будет размещен флаг ДНР, он будет расположен между флагами Дагестана и Ингушетии.Флаг Луганской народной республики будет располагаться между символикой Республик Крым и Марий Эл.Следом идет Запорожская область. Предполагается, что флаг разместится между флагами Воронежской и Ивановской областей.Флаг Херсонской области будет располагаться между символикой Ульяновской и Челябинской областей.Дата установления флагов новых субъектов РФ пока не определена.

https://ria.ru/20221019/kherson-1825031582.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825027091.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, совет федерации рф