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Первые похороны погибших при ЧП с Су-34 в Ейске состоятся 20 октября

Первые похороны погибших при ЧП с Су-34 в Ейске состоятся 20 октября - РИА Новости, 19.10.2022

Первые похороны погибших при ЧП с Су-34 в Ейске состоятся 20 октября

Похороны одной из семей, погибших во время ЧП в доме в Ейске, состоятся в четверг, сообщил РИА Новости представитель местной администрации. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:54

2022-10-19T09:54

2022-10-19T14:09

происшествия

крушение су-34 в ейске

ейск

краснодарский край

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ЕЙСК, 19 окт - РИА Новости. Похороны одной из семей, погибших во время ЧП в доме в Ейске, состоятся в четверг, сообщил РИА Новости представитель местной администрации."Похороны одной погибшей семьи будут 20 октября", - сказал он.Как уточнили в краевом оперштабе, речь идет о семье Ищенко из семи человек. По информации местных властей, среди них трое детей - двое мальчиков 2013 и 2017 годов рождения, и девочка 2014 года рождения.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибло 15 человек, пострадало 26, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ейск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, крушение су-34 в ейске, ейск, краснодарский край