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Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на бронежилеты и каски - РИА Новости, 19.10.2022
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Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на бронежилеты и каски
Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на бронежилеты и каски - РИА Новости, 19.10.2022
Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на бронежилеты и каски
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда по обороне разобраться, почему цены на необходимое для мобилизованных комплектование, в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:05
2022-10-19T12:05
безопасность
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда по обороне разобраться, почему цены на необходимое для мобилизованных комплектование, в том числе бронежилеты и каски, "взлетели до небес"."Действительно, цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных выросли до небес. Непонятно - почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски", - заявила она на заседании Совфеда.Спикер поручила комитету палаты по обороне разобраться в ситуации "и действовать".Вопрос на пленарном заседании Совфеда подняла сенатор Людмила Нарусова, которая побывала на сборном пункте мобилизованных, отправляющихся в Белгородскую область. По ее словам, армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами, их покупают семьи призванных. "Бронежилет пятой степени защиты в январе стоил семь тысяч рублей, сейчас стоят 135 тысяч. Цены на необходимые вещи взлетели до астрономических высот", - заявила Нарусова.Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости заявил, что Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба примут жесткие меры к тем, кто спекулирует на необходимых мобилизуемым товарах. По его словам, в связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, он дал указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
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безопасность, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, федеральная антимонопольная служба (фас россии), частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Частичная мобилизация в России
12:05 19.10.2022
 
Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на бронежилеты и каски

Матвиенко поручила разобраться, почему цены на бронежилеты и каски "взлетели до небес"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоенный в защитной экипировке
Военный в защитной экипировке - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда по обороне разобраться, почему цены на необходимое для мобилизованных комплектование, в том числе бронежилеты и каски, "взлетели до небес".
"Действительно, цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных выросли до небес. Непонятно - почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски", - заявила она на заседании Совфеда.
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Спикер поручила комитету палаты по обороне разобраться в ситуации "и действовать".
Вопрос на пленарном заседании Совфеда подняла сенатор Людмила Нарусова, которая побывала на сборном пункте мобилизованных, отправляющихся в Белгородскую область. По ее словам, армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами, их покупают семьи призванных. "Бронежилет пятой степени защиты в январе стоил семь тысяч рублей, сейчас стоят 135 тысяч. Цены на необходимые вещи взлетели до астрономических высот", - заявила Нарусова.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости заявил, что Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба примут жесткие меры к тем, кто спекулирует на необходимых мобилизуемым товарах. По его словам, в связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, он дал указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
 
БезопасностьРоссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Частичная мобилизация в России
 
 
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