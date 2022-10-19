https://ria.ru/20221019/ekipirovka-1825071751.html

Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на бронежилеты и каски

Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на бронежилеты и каски - РИА Новости, 19.10.2022

Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на бронежилеты и каски

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда по обороне разобраться, почему цены на необходимое для мобилизованных комплектование, в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:05

2022-10-19T12:05

2022-10-19T12:05

безопасность

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда по обороне разобраться, почему цены на необходимое для мобилизованных комплектование, в том числе бронежилеты и каски, "взлетели до небес"."Действительно, цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных выросли до небес. Непонятно - почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски", - заявила она на заседании Совфеда.Спикер поручила комитету палаты по обороне разобраться в ситуации "и действовать".Вопрос на пленарном заседании Совфеда подняла сенатор Людмила Нарусова, которая побывала на сборном пункте мобилизованных, отправляющихся в Белгородскую область. По ее словам, армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами, их покупают семьи призванных. "Бронежилет пятой степени защиты в январе стоил семь тысяч рублей, сейчас стоят 135 тысяч. Цены на необходимые вещи взлетели до астрономических высот", - заявила Нарусова.Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости заявил, что Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба примут жесткие меры к тем, кто спекулирует на необходимых мобилизуемым товарах. По его словам, в связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, он дал указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, федеральная антимонопольная служба (фас россии), частичная мобилизация в россии