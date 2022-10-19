https://ria.ru/20221019/dovolstvie-1825120114.html
Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным
Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным - РИА Новости, 19.10.2022
Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным
Путин поручил Кабмину совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным, заявил президент на заседании Совета безопасности. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:05
2022-10-19T15:05
2022-10-19T16:02
специальная военная операция на украине
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823773615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7d5ab152c621f337fef9f8af463a594.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Путин поручил Кабмину совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным, заявил президент на заседании Совета безопасности.Выполнение поручения глава государства возложил на Минобороны и Минфин, ответственными назначены главы ведомств Сергей Шойгу и Антон Силуанов. Срок исполнения — до 1 ноября 2022 года.Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823773615_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e10ccb610f0a133ab6a0d54e6ed07f14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Специальная военная операция на Украине, Общество
15:05 19.10.2022 (обновлено: 16:02 19.10.2022)
Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным
Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия и выплат мобилизованным