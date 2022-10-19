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Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным
Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным - РИА Новости, 19.10.2022
Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным
Путин поручил Кабмину совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным, заявил президент на заседании Совета безопасности. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:05
2022-10-19T16:02
специальная военная операция на украине
общество
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Путин поручил Кабмину совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным, заявил президент на заседании Совета безопасности.Выполнение поручения глава государства возложил на Минобороны и Минфин, ответственными назначены главы ведомств Сергей Шойгу и Антон Силуанов. Срок исполнения — до 1 ноября 2022 года.Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.
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общество
Специальная военная операция на Украине, Общество
15:05 19.10.2022 (обновлено: 16:02 19.10.2022)
 
Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным

Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия и выплат мобилизованным

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных
Военная подготовка мобилизованных - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военная подготовка мобилизованных. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Путин поручил Кабмину совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным, заявил президент на заседании Совета безопасности.
Выполнение поручения глава государства возложил на Минобороны и Минфин, ответственными назначены главы ведомств Сергей Шойгу и Антон Силуанов. Срок исполнения — до 1 ноября 2022 года.
Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбщество
 
 
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