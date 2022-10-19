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Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным

Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным - РИА Новости, 19.10.2022

Путин поручил обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным

Путин поручил Кабмину совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным, заявил президент на заседании Совета безопасности. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:05

2022-10-19T15:05

2022-10-19T16:02

специальная военная операция на украине

общество

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Путин поручил Кабмину совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение довольствия мобилизованным, заявил президент на заседании Совета безопасности.Выполнение поручения глава государства возложил на Минобороны и Минфин, ответственными назначены главы ведомств Сергей Шойгу и Антон Силуанов. Срок исполнения — до 1 ноября 2022 года.Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество