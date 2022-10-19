https://ria.ru/20221019/deti-1825074240.html

Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей

Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей - РИА Новости, 19.10.2022

Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей

Более 4 тысяч несовершеннолетних пропали за первое полугодие 2022 года, при этом подавляющее большинство из них нашли живыми и невредимыми, рассказал в интервью РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:16

2022-10-19T12:16

2022-10-19T12:16

происшествия

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч несовершеннолетних пропали за первое полугодие 2022 года, при этом подавляющее большинство из них нашли живыми и невредимыми, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Общая эффективность розыска несовершеннолетних лиц, пропавших без вести за шесть месяцев 2022 года, оценивается в 99,2%. По данным СК России, только за первое полугодие текущего года поступили сообщения о пропаже 4057 несовершеннолетних, но подавляющее большинство из них были оперативно найдены живыми и невредимыми", - сказал он.В качестве примера Бастрыкин напомнил про пропавшего в Торопце Тверской области."Следователи-криминалисты, сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, а также волонтеры ВПСО "Сова" организовали масштабные мероприятия, в ходе которых ребенок был найден живым в канализационном люке, куда случайно провалился", - добавил Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20221019/rebenok-1825052525.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)