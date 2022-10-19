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Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей - РИА Новости, 19.10.2022
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Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей
Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей - РИА Новости, 19.10.2022
Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей
Более 4 тысяч несовершеннолетних пропали за первое полугодие 2022 года, при этом подавляющее большинство из них нашли живыми и невредимыми, рассказал в интервью РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:16
2022-10-19T12:16
происшествия
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч несовершеннолетних пропали за первое полугодие 2022 года, при этом подавляющее большинство из них нашли живыми и невредимыми, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Общая эффективность розыска несовершеннолетних лиц, пропавших без вести за шесть месяцев 2022 года, оценивается в 99,2%. По данным СК России, только за первое полугодие текущего года поступили сообщения о пропаже 4057 несовершеннолетних, но подавляющее большинство из них были оперативно найдены живыми и невредимыми", - сказал он.В качестве примера Бастрыкин напомнил про пропавшего в Торопце Тверской области."Следователи-криминалисты, сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, а также волонтеры ВПСО "Сова" организовали масштабные мероприятия, в ходе которых ребенок был найден живым в канализационном люке, куда случайно провалился", - добавил Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
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происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
12:16 19.10.2022
 
Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей

Бастрыкин: более четырех тысяч детей пропали в I полугодии, большинство нашли невредимыми

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч несовершеннолетних пропали за первое полугодие 2022 года, при этом подавляющее большинство из них нашли живыми и невредимыми, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Общая эффективность розыска несовершеннолетних лиц, пропавших без вести за шесть месяцев 2022 года, оценивается в 99,2%. По данным СК России, только за первое полугодие текущего года поступили сообщения о пропаже 4057 несовершеннолетних, но подавляющее большинство из них были оперативно найдены живыми и невредимыми", - сказал он.
В качестве примера Бастрыкин напомнил про пропавшего в Торопце Тверской области.
"Следователи-криминалисты, сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, а также волонтеры ВПСО "Сова" организовали масштабные мероприятия, в ходе которых ребенок был найден живым в канализационном люке, куда случайно провалился", - добавил Бастрыкин.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
11:02
Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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