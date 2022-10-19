https://ria.ru/20221019/deti-1825074240.html
Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей
Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей - РИА Новости, 19.10.2022
Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей
Более 4 тысяч несовершеннолетних пропали за первое полугодие 2022 года, при этом подавляющее большинство из них нашли живыми и невредимыми, рассказал в интервью РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:16
2022-10-19T12:16
2022-10-19T12:16
происшествия
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч несовершеннолетних пропали за первое полугодие 2022 года, при этом подавляющее большинство из них нашли живыми и невредимыми, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Общая эффективность розыска несовершеннолетних лиц, пропавших без вести за шесть месяцев 2022 года, оценивается в 99,2%. По данным СК России, только за первое полугодие текущего года поступили сообщения о пропаже 4057 несовершеннолетних, но подавляющее большинство из них были оперативно найдены живыми и невредимыми", - сказал он.В качестве примера Бастрыкин напомнил про пропавшего в Торопце Тверской области."Следователи-криминалисты, сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, а также волонтеры ВПСО "Сова" организовали масштабные мероприятия, в ходе которых ребенок был найден живым в канализационном люке, куда случайно провалился", - добавил Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
https://ria.ru/20221019/rebenok-1825052525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей
Бастрыкин: более четырех тысяч детей пропали в I полугодии, большинство нашли невредимыми