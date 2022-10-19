https://ria.ru/20221019/dengi-1825115986.html
Пособие мобилизованных рядовых составит 195 тысяч рублей ежемесячно
Пособие мобилизованных рядовых составит 195 тысяч рублей ежемесячно - РИА Новости, 19.10.2022
Пособие мобилизованных рядовых составит 195 тысяч рублей ежемесячно
Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:53
2022-10-19T14:53
2022-10-19T15:39
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мною подписано поручение об неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221019/oborona-1825114428.html
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Путин о выплате денежного довольствия военнослужащим в рамках частичной мобилизации
Путин об обеспечении российских военных всем необходимым и выплатах в размере 195 тысяч рублей
2022-10-19T14:53
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РИА Новости
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владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
14:53 19.10.2022 (обновлено: 15:39 19.10.2022)
Пособие мобилизованных рядовых составит 195 тысяч рублей ежемесячно
Путин: пособие мобилизованных рядовых составит 195 тысяч рублей ежемесячно