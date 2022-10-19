https://ria.ru/20221019/braziliya-1825025985.html
В Бразилии у водопадов Игуасу найдено тело туриста
В Бразилии у водопадов Игуасу найдено тело туриста - РИА Новости, 19.10.2022
В Бразилии у водопадов Игуасу найдено тело туриста
Тело туриста было найдено на бразильской стороне водопадов Игуасу, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:05
2022-10-19T11:05
2022-10-19T11:05
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Тело туриста было найдено на бразильской стороне водопадов Игуасу, сообщает телеканал TN."После 36 часов поиска было обнаружено тело в Фос-де-Игуасу, Бразилия. Речь идет о мужчине, чья личность до сих пор не подтверждена", — отмечает СМИ.При нем не было документов, поэтому его национальность до сих пор не известна.Ранее в местных изданиях появилось фото, предположительно, сделанное посетителем водопадов, на котором пожилой мужчина стоит по пояс в воде. Турист участвовал в экскурсии, которая сопровождалась гидом. По его словам, путешественник залез на перила, чтобы сделать селфи, что запрещено, и упал. Вода унесла его.Посетители национального парка Игуасу наблюдают за водопадами со специально оборудованных пешеходных дорожек. Многие из них проходят непосредственно над каскадами.Игуасу — это комплекс из 275 водопадов, расположенный на границе Аргентины и Бразилии. Уже в течение недели на реках Игуасу и Уругвай наблюдается сильный подъем уровня воды.
https://ria.ru/20221019/iordaniya-1824098750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, бразилия, аргентина, уругвай, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бразилия, Аргентина, Уругвай, туристы
В Бразилии у водопадов Игуасу найдено тело туриста
В Бразилии у водопадов Игуасу найдено тело туриста, упавшего в поток во время селфи
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Тело туриста было найдено на бразильской стороне водопадов Игуасу, сообщает телеканал TN.
"После 36 часов поиска было обнаружено тело в Фос-де-Игуасу, Бразилия. Речь идет о мужчине, чья личность до сих пор не подтверждена", — отмечает СМИ.
При нем не было документов, поэтому его национальность до сих пор не известна.
Ранее в местных изданиях появилось фото, предположительно, сделанное посетителем водопадов, на котором пожилой мужчина стоит по пояс в воде. Турист участвовал в экскурсии, которая сопровождалась гидом. По его словам, путешественник залез на перила, чтобы сделать селфи, что запрещено, и упал. Вода унесла его.
Посетители национального парка Игуасу наблюдают за водопадами со специально оборудованных пешеходных дорожек. Многие из них проходят непосредственно над каскадами.
Игуасу — это комплекс из 275 водопадов, расположенный на границе Аргентины
и Бразилии. Уже в течение недели на реках Игуасу и Уругвай
наблюдается сильный подъем уровня воды.