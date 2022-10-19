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Глава МВД Британии подала в отставку - РИА Новости, 19.10.2022
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Глава МВД Британии подала в отставку
Глава МВД Британии подала в отставку - РИА Новости, 19.10.2022
Глава МВД Британии подала в отставку
Глава МВД Британии Суэлла Браверман заявила, что уходит в отставку спустя менее чем два месяца пребывания в должности. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:03
2022-10-19T19:26
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава МВД Британии Суэлла Браверман заявила, что уходит в отставку спустя менее чем два месяца пребывания в должности.Причиной решения об отставке, по словам Браверман, стал официальный документ, который она отправила коллеге со своей личной электронной почты."Это является техническим нарушением правил", - написала Браверман.При этом она уточнила, что отправленный документ был черновиком заявления министерства о миграции. Это заявление должно было быть в ближайшее время опубликовано, а большая часть этого документа уже и так разглашалась членам парламента. Сразу после обнаружения ошибки, по словам министра, она сообщила об этом руководству по официальным каналам. При этом она заявила, что посчитала правильным уйти в отставку.В своем письме министр также заявляет и об обеспокоенности политикой кабинета министров и говорит, что правительство не смогло сдержать данные обещания.Браверман стала уже вторым министром в кабинете Трасс, которая ушла в отставку спустя менее чем два месяца после прихода к власти.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.
https://ria.ru/20221019/shapps-1825209225.html
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в мире, великобритания, мвд великобритании
В мире, Великобритания, МВД Великобритании
19:03 19.10.2022 (обновлено: 19:26 19.10.2022)
 
Глава МВД Британии подала в отставку

Глава МВД Британии Браверман заявила об уходе в отставку спустя менее двух месяцев работы

© AFP 2022 / Justin TallisСуэлла Браверман
Суэлла Браверман - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / Justin Tallis
Суэлла Браверман. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава МВД Британии Суэлла Браверман заявила, что уходит в отставку спустя менее чем два месяца пребывания в должности.
"С огромным сожалением я решила подать в отставку", - говорится в письме Браверман британскому премьеру.
Причиной решения об отставке, по словам Браверман, стал официальный документ, который она отправила коллеге со своей личной электронной почты.
"Это является техническим нарушением правил", - написала Браверман.
При этом она уточнила, что отправленный документ был черновиком заявления министерства о миграции. Это заявление должно было быть в ближайшее время опубликовано, а большая часть этого документа уже и так разглашалась членам парламента. Сразу после обнаружения ошибки, по словам министра, она сообщила об этом руководству по официальным каналам. При этом она заявила, что посчитала правильным уйти в отставку.
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В своем письме министр также заявляет и об обеспокоенности политикой кабинета министров и говорит, что правительство не смогло сдержать данные обещания.
Браверман стала уже вторым министром в кабинете Трасс, которая ушла в отставку спустя менее чем два месяца после прихода к власти.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.
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