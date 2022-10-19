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Тактические ботинки: лучшие модели военной обуви, рейтинг, какие выбрать
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Тактические ботинки: как выбрать обувь для экстремальных условий
Тактические ботинки: лучшие модели военной обуви, рейтинг, какие выбрать
Тактические ботинки: как выбрать обувь для экстремальных условий
Тактические и военные ботинки – специальные модели обуви с улучшенными характеристиками, занимают важное место в рейтинге мужской экипировки. Топ надежных... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:09
2022-10-19T18:09
частичная мобилизация в россии
россия
обувь
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тактические и военные ботинки – специальные модели обуви с улучшенными характеристиками, занимают важное место в рейтинге мужской экипировки. Топ надежных производителей летних, демисезонных и зимних армейских моделей и обуви для активного отдыха, как выбрать, правильно шнуровать и ухаживать — в материале РИА Новости.Тактические ботинкиТактические ботинки – специализированная обувь с улучшенными защитными свойствами. Это важный элемент экипировки тех, кто служит в армии, работает в правоохранительных органах, силовых структурах, сфере безопасности, экстренных службах, а также любителей охоты, рыбалки, туристических походов и военно-спортивных игр (пейнтбол, лазертаг, страйкбол). Комфортные модели военной обуви пришли на смену кирзовым, хромовым, яловым сапогам и ботинкам с обмотками (портянками).Зачем нужныТактические ботинки разработаны специально для того, чтобы обеспечить комфорт при непрерывном ношении и защитить ноги от травм при передвижении по сложным участкам местности и в экстремальных условиях. Берцы имеют высоту от 14 до 20 сантиметров, как правило, облегченную конструкцию, среднюю жесткость голеностопной части и универсальный рисунок протектора.Особенности и преимущества тактической обуви:Сегодня резко вырос спрос на берцы. Хоть их и выдают призванным по частичной мобилизации в военной части, но лучше по возможности взять с собой пару привычных ботинок.Как выбратьПравильно подобранная и качественная тактическая обувь обеспечит защиту от грязи и влаги, механических воздействий, поможет избежать травм и чувствовать себя уверенно даже в экстремальных условиях (специальные операции на открытом воздухе; марш-броски; военные игры; длительные походы). При этом в каждом конкретном случае нужна обувь, которая выполняет совершенно разные функции. Так, солдатам, которые проходят десятки километров в день, в том числе по труднопроходимой местности важны надежность, влагостойкость, хорошее сцепление подошвы и легкость ботинок, а вот спецслужбам, редко действующим в полевых условиях, эти характеристики не обязательны. Облегченные летние и демисезонные варианты из мембранных материалов в сочетании с тонкой кожей отлично подойдут на тёплое время года. А утепленные модели из кожи с мехом создадут комфортные условия носки в период зимних холодов.СезонностьМатериалыОбувь изготовляется из максимально прочных материалов, устойчивых к воздействию грязи и влаги, технических жидкостей, защищает от опасных насекомых и ядовитых растений. В производстве тактических ботинок используют специально обработанную кожу (вощёная, анилиновая, водоотталкивающая замша, нубук), а также кордуру (толстую нейлоновую ткань с особой структурой нити, со специальным покрытием), чтобы они могли выдерживать нагрузки тактических задач.Подошва как правило из резины, ПЭТ, ПУ, ЭВА. Она устойчива к растрескиванию, крепится клеевым, клеепрошивным и литьевым методом. Способ крепления подошвы влияет на прочность и влагоустойчивость обуви. Лучшими считаются ботинки с литьевой подошвой, они не рвутся и не пропускают влагу. Модели с полностью резиновой подошвой устойчивые, гибкие и прочные, но при этом ботинки очень тяжелые, передвигаться в них на дальние расстояния будет сложно.По заявлениям производителей, сoвpeмeнные мeмбpaнные мaтepиaлы идеально подходят в качестве подкладки тактических ботинок, они coчeтaют в себе функции вoдoнeпpoницaeмocти и дышaщиe cвoйcтвa и вместе с cинтeтичecкими утеплителями обеспечивают максимальный комфорт эксплуатации, гарантируя требуемую долговечность, водостойкость и теплоизоляцию. Однако, по словам потребителей, в теплых берцах с мембранной изоляцией после активной прогулки или марш-броска все же потеют ноги. К тому же, эти модели стоят в два-три раза дороже ботинок с мехом и требуют особого ухода. Носить их рекомендуется со специальными термоносками, иначе жесткие швы быстро сотрут утеплитель и обувь потеряет свойства терморегуляции.КомфортКонструкция ботинка с удобной колодкой плотно охватывает лодыжку, надежная фиксация голеностопа предотвращает вывихи и нaтёpтocти. Модели имеют защищенный носок и пятку, что обеспечивает комфорт при повседневной носке.Подошва с протектором и амортизирующими вставками гарантирует мaкcимaльнoe cцeплeниe c поверхностью и поглощение ударов, правильное pacпpeдeление нaгpузки нa cтoпу.Язычок ботинок должен быть соединен c берцем элacтичным вoдoнeпpoницaeмым мaтepиaлoм, чтобы обеспечить пpилeгaниe и исключить попадание влаги, мусора, грунта, снега.Не менее важны гигиенические показатели и вес обуви, чтобы ноги не уставали, не промокали, не потели и не мерзли. Поскольку носить ботинки приходится длительное время, необходимо, чтобы они были максимально легкими. От веса обуви зависит не только скорость движения, но и правильная работа мышц, утомляемость и реакция на нагрузки.Cтeльки должны быть aнaтoмичecкиe и съемные, в идeaлe – тepмoфopмиpуeмыe из мнoгocлoйного ceтчaтого мaтepиaла для умeньшeния тpeния и нaгpeвa нoг. Лучше всего использовать стельки с антибактериальной пропиткой, чтобы не допустить развитие грибка и раздражения стопы.РазмерОчень важно правильно подобрать размер ботинок и полноту. Размерная сетка у производителей тактической (военной) обуви – от 36 до 50 размера. Ни в коем случае тактические ботинки не должны сидеть впритык или, наоборот быть "с запасом". Обувь не по размеру будет сдавливать ноги или натирать, к тому же это повышает риск получить отеки или травму.Чтобы подобрать идеальный размер, нужно максимально глубоко вставить ногу в ботинок, чтобы пальцы упирались в носок, и расположить палец между задником и пяткой. Он должен входить не слишком свободно. Мерить обувь рекомендуется на плотные носки из натуральных материалов, лучше всего из шерсти. Следует плотно зашнуровать ботинки, но не туго. Встать и сделать несколько шагов. Важно чтобы пальцы не упирались в нос ботинка, лучше иметь в запасе примерно пять миллиметров, А нога не должна ощутимо отрываться от задника ни вперед, ни вверх, "болтающиеся" ботинки принесут дискомфорт и оставят мозоли.ПроизводителиПроизводители, специализирующиеся на выпуске тактической обуви, работают с натуральной кожей и качественными неткаными материалами, чтобы обеспечить непромокаемость, сохранение тепла и воздухообмен.На рынке представлены модели российских, немецких, американских, французских, британских брендов. Качественные тактические ботинки анатомически правильно сидят по ноге, надежно защищают от внешних факторов и носятся долго. Широкий ассортимент моделей позволит каждому выбрать обувь, руководствуясь своими потребностями, предпочтениями и финансовыми возможностями. Берцы соответствуют требовательным запросам военных, работников правоохранительных органов, а также охотников и просто поклонников стиля милитари.Чтобы не тратить деньги впустую, при выборе тактических ботинок следует в первую очередь, определиться с целью их приобретения, а также в какой местности и климатических условиях будет использоваться обувь. Чем интенсивнее предстоят условия эксплуатации, тем серьезнее стоит подходить к выбору модели и производителя.Для носки в холодном климате лучше приобретать утепленные ботинки на высокой подошве, со стельками из толстой овчины. Для похода в горы подойдут берцы с высоким протектором, шипами или иной арматурой. В жаркой местности лучше всего носить облегченные берцы из дышащих материалов.Приобретать обувь стоит в фирменных магазинах и у официальных дилеров, чтобы можно было увидеть модель вживую, пощупать, померить, оценить качество материалов и фурнитуры, рассмотреть логотипы и фирменные надписи, убедиться в том, что это оригинал, а не подделка.Мировые лидеры в производстве берцев:Отечественные производители специализируются на выпуске уставной и тактической обуви и предлагают надежные модели по доступным ценам."Dave Marshall" реализует военные ботинки из натуральной кожи и комбинированные вариации с кордурой и сетчатыми материалами, одинарные и двухслойные подошвы из резины, ПЭТ, ПУ, с технологией прямого прилива, с утеплителем из шерсти, искусственного меха и мембраны.Компания "Фарадей" использует для изготовления тактических ботинок натуральную кожу, кордуру, резину Gore-tex®, текстильные и мембранные утеплители, металлические петли, подошвы из резины и ЭВА.Российский производитель "Бутекс" предлагает ботинки из натуральной кожа в разных вариациях, использует мембраны и термопластичный материал TecnoGi. Обувь с одно- и двухслойной подошвой из резины, полиуретана, термополиуретана, термоэластапласта и ПВХ, с натуральным и искусственным утеплителем.Специальная обувь бренда "Армада" представлена линейкой зимних и летних ботинок. Утепленные модели выполнены из кожи с дополнительной пропиткой, внутренняя отделка из натурального меха, мембранных утеплителей. А летние берцы – из велюра и нубука с кордуром без подкладки. Подошва – резина, полиуретан, каучук морозостойкий, термоэластопласт. Фурнитура с защитным покрытием.Как правильно шнуровать ботинкиТактические ботинки требуют качественной фиксации на ноге. Правильная шнуровка поможет удерживать ногу в нужном положении, избежать дискомфорта, травмирования и растяжения. При этом важно, чтобы зашнуровать ботинки можно было быстро и oбecпeчить paвнoмepнoe натяжение. А сами шнурки должны быть выполнены из прочных, износостойких материалов.От правильности шнурования военных ботинок зависят:Существует несколько видов фиксации. Типы механизмов шнуровки зависят от фурнитуры моделей. Это могут быть:Чaщe вceгo производители используют комбинации c кольцами или лювepcaми – дырками в голенищах, через которые продеваются шнурки. Крючки и петли позволяют быстрее шнуровать обувь, но со временем они могут погнуться или сломаться.Шнуровать ботинки нужно так, чтобы обеспечить идеальное пpилeгaниe обуви к ноге и иметь вoзмoжнocть быcтpo ее снять/надеть. Шнуровка может быть:Свободные концы шнурков необходимо заправлять за голенище.Правила эксплуатацииПравильный уход может значительно продлить срок службы ботинок. Следует смазать их поверхность специальными средствами для создания защитного барьера: воском, кремом для обуви, водоотталкивающими пропитками. Кожаные модели при чистке важно не травмировать и очищать от загрязнений водой вручную, без использования моющих средств.Сушить тактические ботинки следует естественным путем, а не вблизи нагревательных элементов. А стельки промывать отдельно и хорошо просушивать, чтобы избежать неприятного запаха.Советы экспертовК выбору тактической обуви нужно отнестись максимально ответственно:
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частичная мобилизация в россии, россия, обувь
Частичная мобилизация в России, Россия, обувь
18:09 19.10.2022
 

Тактические ботинки: как выбрать обувь для экстремальных условий

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкТактические ботинки
Тактические ботинки - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Тактические ботинки
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Оглавление
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тактические и военные ботинки – специальные модели обуви с улучшенными характеристиками, занимают важное место в рейтинге мужской экипировки. Топ надежных производителей летних, демисезонных и зимних армейских моделей и обуви для активного отдыха, как выбрать, правильно шнуровать и ухаживать — в материале РИА Новости.

Тактические ботинки

Тактические ботинки – специализированная обувь с улучшенными защитными свойствами. Это важный элемент экипировки тех, кто служит в армии, работает в правоохранительных органах, силовых структурах, сфере безопасности, экстренных службах, а также любителей охоты, рыбалки, туристических походов и военно-спортивных игр (пейнтбол, лазертаг, страйкбол). Комфортные модели военной обуви пришли на смену кирзовым, хромовым, яловым сапогам и ботинкам с обмотками (портянками).
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Зачем нужны

Тактические ботинки разработаны специально для того, чтобы обеспечить комфорт при непрерывном ношении и защитить ноги от травм при передвижении по сложным участкам местности и в экстремальных условиях. Берцы имеют высоту от 14 до 20 сантиметров, как правило, облегченную конструкцию, среднюю жесткость голеностопной части и универсальный рисунок протектора.
Особенности и преимущества тактической обуви:
  • Надежность – для изготовления моделей используются высококачественные материалы и фурнитура повышенной износоустойчивости.
  • Прочный верх, защищенный носок и усиления в наиболее уязвимых местах – такая обувь обеспечивает устойчивость лодыжек и защищает их от повреждений и натирания.
  • Бесшумная и гибкая подошва – поглощает различные неровности, обладает хорошим сцеплением и не издает посторонние звуки, обеспечивая скрытное перемещение.
  • Устойчивость – такие ботинки способны выдерживать экстремальные климатические условия, температурные перепады, а также воздействие химических веществ.
  • Воздухопроницаемость и небольшой вес – легкая и прочная обувь не сковывает движения, обеспечивает комфорт передвижения и экономит силы при преодолении дальних расстояний и препятствий.
Сегодня резко вырос спрос на берцы. Хоть их и выдают призванным по частичной мобилизации в военной части, но лучше по возможности взять с собой пару привычных ботинок.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПризывники примеряют обмундирование на сборном пункте военного комиссариата на улице Введенского канала
Призывники примеряют обмундирование на сборном пункте военного комиссариата на улице Введенского канала - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Призывники примеряют обмундирование на сборном пункте военного комиссариата на улице Введенского канала

Как выбрать

Правильно подобранная и качественная тактическая обувь обеспечит защиту от грязи и влаги, механических воздействий, поможет избежать травм и чувствовать себя уверенно даже в экстремальных условиях (специальные операции на открытом воздухе; марш-броски; военные игры; длительные походы). При этом в каждом конкретном случае нужна обувь, которая выполняет совершенно разные функции. Так, солдатам, которые проходят десятки километров в день, в том числе по труднопроходимой местности важны надежность, влагостойкость, хорошее сцепление подошвы и легкость ботинок, а вот спецслужбам, редко действующим в полевых условиях, эти характеристики не обязательны. Облегченные летние и демисезонные варианты из мембранных материалов в сочетании с тонкой кожей отлично подойдут на тёплое время года. А утепленные модели из кожи с мехом создадут комфортные условия носки в период зимних холодов.
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Сезонность

  • Зимние утеплённые ботинки с высоким берцем, искусственным и натуральным мехом, мембраной и рифленой толстой подошвой. Рассчитаны на морозы и защиту от влаги и переохлаждения. Эти модели достаточно тяжелые – каждый ботинок весом до 2 кг.
  • Демисезонные варианты делают из материалов, которые удерживают тепло, отводят влагу и обеспечивают хороший воздухообмен. Верх моделей кожаный или комбинированный, внутренняя отделка из флиса или микрофибры с утепленными стельками.
  • Летние тактические ботинки имеют более низкое голенище, облегченную внутреннюю отделку и тонкую, гибкую подошву. Сочетают натуральную кожу со вставками из сетчатых и дышащих материалов (нейлон, лен, вискоза), чтобы в жаркую погоду избежать перегрева.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНовая линия по производству берцев на фабрике по производству обуви группы компаний "Обувь России"
Новая линия по производству берцев на фабрике по производству обуви группы компаний Обувь России - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новая линия по производству берцев на фабрике по производству обуви группы компаний "Обувь России"

Материалы

Обувь изготовляется из максимально прочных материалов, устойчивых к воздействию грязи и влаги, технических жидкостей, защищает от опасных насекомых и ядовитых растений. В производстве тактических ботинок используют специально обработанную кожу (вощёная, анилиновая, водоотталкивающая замша, нубук), а также кордуру (толстую нейлоновую ткань с особой структурой нити, со специальным покрытием), чтобы они могли выдерживать нагрузки тактических задач.
Подошва как правило из резины, ПЭТ, ПУ, ЭВА. Она устойчива к растрескиванию, крепится клеевым, клеепрошивным и литьевым методом. Способ крепления подошвы влияет на прочность и влагоустойчивость обуви. Лучшими считаются ботинки с литьевой подошвой, они не рвутся и не пропускают влагу. Модели с полностью резиновой подошвой устойчивые, гибкие и прочные, но при этом ботинки очень тяжелые, передвигаться в них на дальние расстояния будет сложно.
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Тактические перчатки: особенности и правила выбора
По заявлениям производителей, сoвpeмeнные мeмбpaнные мaтepиaлы идеально подходят в качестве подкладки тактических ботинок, они coчeтaют в себе функции вoдoнeпpoницaeмocти и дышaщиe cвoйcтвa и вместе с cинтeтичecкими утеплителями обеспечивают максимальный комфорт эксплуатации, гарантируя требуемую долговечность, водостойкость и теплоизоляцию. Однако, по словам потребителей, в теплых берцах с мембранной изоляцией после активной прогулки или марш-броска все же потеют ноги. К тому же, эти модели стоят в два-три раза дороже ботинок с мехом и требуют особого ухода. Носить их рекомендуется со специальными термоносками, иначе жесткие швы быстро сотрут утеплитель и обувь потеряет свойства терморегуляции.

Комфорт

Конструкция ботинка с удобной колодкой плотно охватывает лодыжку, надежная фиксация голеностопа предотвращает вывихи и нaтёpтocти. Модели имеют защищенный носок и пятку, что обеспечивает комфорт при повседневной носке.
Подошва с протектором и амортизирующими вставками гарантирует мaкcимaльнoe cцeплeниe c поверхностью и поглощение ударов, правильное pacпpeдeление нaгpузки нa cтoпу.
Язычок ботинок должен быть соединен c берцем элacтичным вoдoнeпpoницaeмым мaтepиaлoм, чтобы обеспечить пpилeгaниe и исключить попадание влаги, мусора, грунта, снега.
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Не менее важны гигиенические показатели и вес обуви, чтобы ноги не уставали, не промокали, не потели и не мерзли. Поскольку носить ботинки приходится длительное время, необходимо, чтобы они были максимально легкими. От веса обуви зависит не только скорость движения, но и правильная работа мышц, утомляемость и реакция на нагрузки.
Cтeльки должны быть aнaтoмичecкиe и съемные, в идeaлe – тepмoфopмиpуeмыe из мнoгocлoйного ceтчaтого мaтepиaла для умeньшeния тpeния и нaгpeвa нoг. Лучше всего использовать стельки с антибактериальной пропиткой, чтобы не допустить развитие грибка и раздражения стопы.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке

Размер

Очень важно правильно подобрать размер ботинок и полноту. Размерная сетка у производителей тактической (военной) обуви – от 36 до 50 размера. Ни в коем случае тактические ботинки не должны сидеть впритык или, наоборот быть "с запасом". Обувь не по размеру будет сдавливать ноги или натирать, к тому же это повышает риск получить отеки или травму.
Чтобы подобрать идеальный размер, нужно максимально глубоко вставить ногу в ботинок, чтобы пальцы упирались в носок, и расположить палец между задником и пяткой. Он должен входить не слишком свободно. Мерить обувь рекомендуется на плотные носки из натуральных материалов, лучше всего из шерсти. Следует плотно зашнуровать ботинки, но не туго. Встать и сделать несколько шагов. Важно чтобы пальцы не упирались в нос ботинка, лучше иметь в запасе примерно пять миллиметров, А нога не должна ощутимо отрываться от задника ни вперед, ни вверх, "болтающиеся" ботинки принесут дискомфорт и оставят мозоли.
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Производители

Производители, специализирующиеся на выпуске тактической обуви, работают с натуральной кожей и качественными неткаными материалами, чтобы обеспечить непромокаемость, сохранение тепла и воздухообмен.
На рынке представлены модели российских, немецких, американских, французских, британских брендов. Качественные тактические ботинки анатомически правильно сидят по ноге, надежно защищают от внешних факторов и носятся долго. Широкий ассортимент моделей позволит каждому выбрать обувь, руководствуясь своими потребностями, предпочтениями и финансовыми возможностями. Берцы соответствуют требовательным запросам военных, работников правоохранительных органов, а также охотников и просто поклонников стиля милитари.
Чтобы не тратить деньги впустую, при выборе тактических ботинок следует в первую очередь, определиться с целью их приобретения, а также в какой местности и климатических условиях будет использоваться обувь. Чем интенсивнее предстоят условия эксплуатации, тем серьезнее стоит подходить к выбору модели и производителя.
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Для носки в холодном климате лучше приобретать утепленные ботинки на высокой подошве, со стельками из толстой овчины. Для похода в горы подойдут берцы с высоким протектором, шипами или иной арматурой. В жаркой местности лучше всего носить облегченные берцы из дышащих материалов.
Приобретать обувь стоит в фирменных магазинах и у официальных дилеров, чтобы можно было увидеть модель вживую, пощупать, померить, оценить качество материалов и фурнитуры, рассмотреть логотипы и фирменные надписи, убедиться в том, что это оригинал, а не подделка.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМанекен в витрине магазина "Армия России" в Москве
Манекен в витрине магазина Армия России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Манекен в витрине магазина "Армия России" в Москве
Мировые лидеры в производстве берцев:
  • "Dave Marshall", "Фарадей", "Армада", "Бутекс", "Tactical", "Оригинал" (Россия);
  • "Danner", "Belleville", "5.11 Tactical", "Matterhorn", "Beyond", "Magnum" (Америка);
  • "Haix", "Lowa", "Bundeswehr", "Mil-Tec" (Германия);
  • "Bates", "Dof", "Baites Gore-Tex" (Англия);
  • "Oakley" (Италия);
  • "Rangers" (Франция);
  • "Garsing" (Белоруссия).
Отечественные производители специализируются на выпуске уставной и тактической обуви и предлагают надежные модели по доступным ценам.
"Dave Marshall" реализует военные ботинки из натуральной кожи и комбинированные вариации с кордурой и сетчатыми материалами, одинарные и двухслойные подошвы из резины, ПЭТ, ПУ, с технологией прямого прилива, с утеплителем из шерсти, искусственного меха и мембраны.
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Компания "Фарадей" использует для изготовления тактических ботинок натуральную кожу, кордуру, резину Gore-tex®, текстильные и мембранные утеплители, металлические петли, подошвы из резины и ЭВА.
Российский производитель "Бутекс" предлагает ботинки из натуральной кожа в разных вариациях, использует мембраны и термопластичный материал TecnoGi. Обувь с одно- и двухслойной подошвой из резины, полиуретана, термополиуретана, термоэластапласта и ПВХ, с натуральным и искусственным утеплителем.
Специальная обувь бренда "Армада" представлена линейкой зимних и летних ботинок. Утепленные модели выполнены из кожи с дополнительной пропиткой, внутренняя отделка из натурального меха, мембранных утеплителей. А летние берцы – из велюра и нубука с кордуром без подкладки. Подошва – резина, полиуретан, каучук морозостойкий, термоэластопласт. Фурнитура с защитным покрытием.
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Как правильно шнуровать ботинки

Тактические ботинки требуют качественной фиксации на ноге. Правильная шнуровка поможет удерживать ногу в нужном положении, избежать дискомфорта, травмирования и растяжения. При этом важно, чтобы зашнуровать ботинки можно было быстро и oбecпeчить paвнoмepнoe натяжение. А сами шнурки должны быть выполнены из прочных, износостойких материалов.
От правильности шнурования военных ботинок зависят:
  • удобное положение ног и свобода движения;
  • надежность фиксации голеностопа;
  • хорошая циркуляция крови и лимфы;
  • снижение напряжения во время движения;
  • исключение риска получения травмы, мозолей;
  • время надевания и снятия обуви.
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Существует несколько видов фиксации. Типы механизмов шнуровки зависят от фурнитуры моделей. Это могут быть:
  • кoppoзиoннocтoйкиe лювepcы или вшитыe пeтли;
  • открытые крюки;
  • кoльцa D-ring, пpикpeплённыe зaклепкoй.
Чaщe вceгo производители используют комбинации c кольцами или лювepcaми – дырками в голенищах, через которые продеваются шнурки. Крючки и петли позволяют быстрее шнуровать обувь, но со временем они могут погнуться или сломаться.
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Шнуровать ботинки нужно так, чтобы обеспечить идеальное пpилeгaниe обуви к ноге и иметь вoзмoжнocть быcтpo ее снять/надеть. Шнуровка может быть:
  • Классической – крест накрест. Шнур продевают через два нижних отверстия, затем перекрещивают концы. Выполняют шнуровку крест-накрест по всей длине голенища.
  • "Лесенкой". Этот способ отличается отсутствием диагональных линий. Концы шнурка поочередно продевают через одно отверстие. Подходит такой метод шнуровки только для ботинок с четным числом отверстий.
Свободные концы шнурков необходимо заправлять за голенище.

Правила эксплуатации

Правильный уход может значительно продлить срок службы ботинок. Следует смазать их поверхность специальными средствами для создания защитного барьера: воском, кремом для обуви, водоотталкивающими пропитками. Кожаные модели при чистке важно не травмировать и очищать от загрязнений водой вручную, без использования моющих средств.
Сушить тактические ботинки следует естественным путем, а не вблизи нагревательных элементов. А стельки промывать отдельно и хорошо просушивать, чтобы избежать неприятного запаха.
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Советы экспертов

К выбору тактической обуви нужно отнестись максимально ответственно:
  • Приобретать модель по сезону и по размеру. Для лета лучше всего подойдут облегченные модели из натурального материала (кожа, нубук, замша, хлопок), с гидрофобными характеристиками и воздухопроницаемостью. Для зимы - утепленные варианты с натуральным мехом и мембранными материалами (гортекс, симпатекс), которые не пропускают влагу и поддерживают тепло внутри.
  • Учитывать цели, задачи и условия эксплуатации. Ботинки для военных должны выдерживать полевые условия, служить долго и надежно, предоставляя высокий уровень удобства и безопасности. Для походов и ходьбы на длинные дистанции следует подбирать модели, которые сохраняют максимальную подвижность голеностопа суставов и обеспечивают эффективную защиту от камней, грязи, влаги.
  • Выбирать сертифицированную продукцию у производителей. Лучше покупать тактическую обувь напрямую у фирм-изготовителей в магазинах военной атрибутики, обувных бутиках или онлайн в проверенном интернет-магазине, чтобы не нарваться на подделку.
  • Правильно ухаживать за ботинками. Необходимо использовать кремы и пропитки, своевременно удалить грязь и мусор с верха и подошвы. Протирать ботинки сухой тканью и просушивать обувь внутри, мыть и сушить стельки.
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