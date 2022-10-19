Тактические ботинки: как выбрать обувь для экстремальных условий
Тактические ботинки
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тактические и военные ботинки – специальные модели обуви с улучшенными характеристиками, занимают важное место в рейтинге мужской экипировки. Топ надежных производителей летних, демисезонных и зимних армейских моделей и обуви для активного отдыха, как выбрать, правильно шнуровать и ухаживать — в материале РИА Новости.
Тактические ботинки
Тактические ботинки – специализированная обувь с улучшенными защитными свойствами. Это важный элемент экипировки тех, кто служит в армии, работает в правоохранительных органах, силовых структурах, сфере безопасности, экстренных службах, а также любителей охоты, рыбалки, туристических походов и военно-спортивных игр (пейнтбол, лазертаг, страйкбол). Комфортные модели военной обуви пришли на смену кирзовым, хромовым, яловым сапогам и ботинкам с обмотками (портянками).
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Зачем нужны
Тактические ботинки разработаны специально для того, чтобы обеспечить комфорт при непрерывном ношении и защитить ноги от травм при передвижении по сложным участкам местности и в экстремальных условиях. Берцы имеют высоту от 14 до 20 сантиметров, как правило, облегченную конструкцию, среднюю жесткость голеностопной части и универсальный рисунок протектора.
Особенности и преимущества тактической обуви:
- —Надежность – для изготовления моделей используются высококачественные материалы и фурнитура повышенной износоустойчивости.
- —Прочный верх, защищенный носок и усиления в наиболее уязвимых местах – такая обувь обеспечивает устойчивость лодыжек и защищает их от повреждений и натирания.
- —Бесшумная и гибкая подошва – поглощает различные неровности, обладает хорошим сцеплением и не издает посторонние звуки, обеспечивая скрытное перемещение.
- —Устойчивость – такие ботинки способны выдерживать экстремальные климатические условия, температурные перепады, а также воздействие химических веществ.
- —Воздухопроницаемость и небольшой вес – легкая и прочная обувь не сковывает движения, обеспечивает комфорт передвижения и экономит силы при преодолении дальних расстояний и препятствий.
Сегодня резко вырос спрос на берцы. Хоть их и выдают призванным по частичной мобилизации в военной части, но лучше по возможности взять с собой пару привычных ботинок.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПризывники примеряют обмундирование на сборном пункте военного комиссариата на улице Введенского канала
Призывники примеряют обмундирование на сборном пункте военного комиссариата на улице Введенского канала
Как выбрать
Правильно подобранная и качественная тактическая обувь обеспечит защиту от грязи и влаги, механических воздействий, поможет избежать травм и чувствовать себя уверенно даже в экстремальных условиях (специальные операции на открытом воздухе; марш-броски; военные игры; длительные походы). При этом в каждом конкретном случае нужна обувь, которая выполняет совершенно разные функции. Так, солдатам, которые проходят десятки километров в день, в том числе по труднопроходимой местности важны надежность, влагостойкость, хорошее сцепление подошвы и легкость ботинок, а вот спецслужбам, редко действующим в полевых условиях, эти характеристики не обязательны. Облегченные летние и демисезонные варианты из мембранных материалов в сочетании с тонкой кожей отлично подойдут на тёплое время года. А утепленные модели из кожи с мехом создадут комфортные условия носки в период зимних холодов.
Сезонность
- —Зимние утеплённые ботинки с высоким берцем, искусственным и натуральным мехом, мембраной и рифленой толстой подошвой. Рассчитаны на морозы и защиту от влаги и переохлаждения. Эти модели достаточно тяжелые – каждый ботинок весом до 2 кг.
- —Демисезонные варианты делают из материалов, которые удерживают тепло, отводят влагу и обеспечивают хороший воздухообмен. Верх моделей кожаный или комбинированный, внутренняя отделка из флиса или микрофибры с утепленными стельками.
- —Летние тактические ботинки имеют более низкое голенище, облегченную внутреннюю отделку и тонкую, гибкую подошву. Сочетают натуральную кожу со вставками из сетчатых и дышащих материалов (нейлон, лен, вискоза), чтобы в жаркую погоду избежать перегрева.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНовая линия по производству берцев на фабрике по производству обуви группы компаний "Обувь России"
Новая линия по производству берцев на фабрике по производству обуви группы компаний "Обувь России"
Материалы
Обувь изготовляется из максимально прочных материалов, устойчивых к воздействию грязи и влаги, технических жидкостей, защищает от опасных насекомых и ядовитых растений. В производстве тактических ботинок используют специально обработанную кожу (вощёная, анилиновая, водоотталкивающая замша, нубук), а также кордуру (толстую нейлоновую ткань с особой структурой нити, со специальным покрытием), чтобы они могли выдерживать нагрузки тактических задач.
Подошва как правило из резины, ПЭТ, ПУ, ЭВА. Она устойчива к растрескиванию, крепится клеевым, клеепрошивным и литьевым методом. Способ крепления подошвы влияет на прочность и влагоустойчивость обуви. Лучшими считаются ботинки с литьевой подошвой, они не рвутся и не пропускают влагу. Модели с полностью резиновой подошвой устойчивые, гибкие и прочные, но при этом ботинки очень тяжелые, передвигаться в них на дальние расстояния будет сложно.
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По заявлениям производителей, сoвpeмeнные мeмбpaнные мaтepиaлы идеально подходят в качестве подкладки тактических ботинок, они coчeтaют в себе функции вoдoнeпpoницaeмocти и дышaщиe cвoйcтвa и вместе с cинтeтичecкими утеплителями обеспечивают максимальный комфорт эксплуатации, гарантируя требуемую долговечность, водостойкость и теплоизоляцию. Однако, по словам потребителей, в теплых берцах с мембранной изоляцией после активной прогулки или марш-броска все же потеют ноги. К тому же, эти модели стоят в два-три раза дороже ботинок с мехом и требуют особого ухода. Носить их рекомендуется со специальными термоносками, иначе жесткие швы быстро сотрут утеплитель и обувь потеряет свойства терморегуляции.
Комфорт
Конструкция ботинка с удобной колодкой плотно охватывает лодыжку, надежная фиксация голеностопа предотвращает вывихи и нaтёpтocти. Модели имеют защищенный носок и пятку, что обеспечивает комфорт при повседневной носке.
Подошва с протектором и амортизирующими вставками гарантирует мaкcимaльнoe cцeплeниe c поверхностью и поглощение ударов, правильное pacпpeдeление нaгpузки нa cтoпу.
Язычок ботинок должен быть соединен c берцем элacтичным вoдoнeпpoницaeмым мaтepиaлoм, чтобы обеспечить пpилeгaниe и исключить попадание влаги, мусора, грунта, снега.
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Не менее важны гигиенические показатели и вес обуви, чтобы ноги не уставали, не промокали, не потели и не мерзли. Поскольку носить ботинки приходится длительное время, необходимо, чтобы они были максимально легкими. От веса обуви зависит не только скорость движения, но и правильная работа мышц, утомляемость и реакция на нагрузки.
Cтeльки должны быть aнaтoмичecкиe и съемные, в идeaлe – тepмoфopмиpуeмыe из мнoгocлoйного ceтчaтого мaтepиaла для умeньшeния тpeния и нaгpeвa нoг. Лучше всего использовать стельки с антибактериальной пропиткой, чтобы не допустить развитие грибка и раздражения стопы.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Размер
Очень важно правильно подобрать размер ботинок и полноту. Размерная сетка у производителей тактической (военной) обуви – от 36 до 50 размера. Ни в коем случае тактические ботинки не должны сидеть впритык или, наоборот быть "с запасом". Обувь не по размеру будет сдавливать ноги или натирать, к тому же это повышает риск получить отеки или травму.
Чтобы подобрать идеальный размер, нужно максимально глубоко вставить ногу в ботинок, чтобы пальцы упирались в носок, и расположить палец между задником и пяткой. Он должен входить не слишком свободно. Мерить обувь рекомендуется на плотные носки из натуральных материалов, лучше всего из шерсти. Следует плотно зашнуровать ботинки, но не туго. Встать и сделать несколько шагов. Важно чтобы пальцы не упирались в нос ботинка, лучше иметь в запасе примерно пять миллиметров, А нога не должна ощутимо отрываться от задника ни вперед, ни вверх, "болтающиеся" ботинки принесут дискомфорт и оставят мозоли.
Производители
Производители, специализирующиеся на выпуске тактической обуви, работают с натуральной кожей и качественными неткаными материалами, чтобы обеспечить непромокаемость, сохранение тепла и воздухообмен.
На рынке представлены модели российских, немецких, американских, французских, британских брендов. Качественные тактические ботинки анатомически правильно сидят по ноге, надежно защищают от внешних факторов и носятся долго. Широкий ассортимент моделей позволит каждому выбрать обувь, руководствуясь своими потребностями, предпочтениями и финансовыми возможностями. Берцы соответствуют требовательным запросам военных, работников правоохранительных органов, а также охотников и просто поклонников стиля милитари.
Чтобы не тратить деньги впустую, при выборе тактических ботинок следует в первую очередь, определиться с целью их приобретения, а также в какой местности и климатических условиях будет использоваться обувь. Чем интенсивнее предстоят условия эксплуатации, тем серьезнее стоит подходить к выбору модели и производителя.
Для носки в холодном климате лучше приобретать утепленные ботинки на высокой подошве, со стельками из толстой овчины. Для похода в горы подойдут берцы с высоким протектором, шипами или иной арматурой. В жаркой местности лучше всего носить облегченные берцы из дышащих материалов.
Приобретать обувь стоит в фирменных магазинах и у официальных дилеров, чтобы можно было увидеть модель вживую, пощупать, померить, оценить качество материалов и фурнитуры, рассмотреть логотипы и фирменные надписи, убедиться в том, что это оригинал, а не подделка.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМанекен в витрине магазина "Армия России" в Москве
Манекен в витрине магазина "Армия России" в Москве
Мировые лидеры в производстве берцев:
- —"Dave Marshall", "Фарадей", "Армада", "Бутекс", "Tactical", "Оригинал" (Россия);
- —"Danner", "Belleville", "5.11 Tactical", "Matterhorn", "Beyond", "Magnum" (Америка);
- —"Haix", "Lowa", "Bundeswehr", "Mil-Tec" (Германия);
- —"Bates", "Dof", "Baites Gore-Tex" (Англия);
- —"Oakley" (Италия);
- —"Rangers" (Франция);
- —"Garsing" (Белоруссия).
Отечественные производители специализируются на выпуске уставной и тактической обуви и предлагают надежные модели по доступным ценам.
"Dave Marshall" реализует военные ботинки из натуральной кожи и комбинированные вариации с кордурой и сетчатыми материалами, одинарные и двухслойные подошвы из резины, ПЭТ, ПУ, с технологией прямого прилива, с утеплителем из шерсти, искусственного меха и мембраны.
Компания "Фарадей" использует для изготовления тактических ботинок натуральную кожу, кордуру, резину Gore-tex®, текстильные и мембранные утеплители, металлические петли, подошвы из резины и ЭВА.
Российский производитель "Бутекс" предлагает ботинки из натуральной кожа в разных вариациях, использует мембраны и термопластичный материал TecnoGi. Обувь с одно- и двухслойной подошвой из резины, полиуретана, термополиуретана, термоэластапласта и ПВХ, с натуральным и искусственным утеплителем.
Специальная обувь бренда "Армада" представлена линейкой зимних и летних ботинок. Утепленные модели выполнены из кожи с дополнительной пропиткой, внутренняя отделка из натурального меха, мембранных утеплителей. А летние берцы – из велюра и нубука с кордуром без подкладки. Подошва – резина, полиуретан, каучук морозостойкий, термоэластопласт. Фурнитура с защитным покрытием.
Как правильно шнуровать ботинки
Тактические ботинки требуют качественной фиксации на ноге. Правильная шнуровка поможет удерживать ногу в нужном положении, избежать дискомфорта, травмирования и растяжения. При этом важно, чтобы зашнуровать ботинки можно было быстро и oбecпeчить paвнoмepнoe натяжение. А сами шнурки должны быть выполнены из прочных, износостойких материалов.
От правильности шнурования военных ботинок зависят:
- —удобное положение ног и свобода движения;
- —надежность фиксации голеностопа;
- —хорошая циркуляция крови и лимфы;
- —снижение напряжения во время движения;
- —исключение риска получения травмы, мозолей;
- —время надевания и снятия обуви.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкОтправка новобранцев в военные части Балтийского флота
Отправка новобранцев в военные части Балтийского флота
Существует несколько видов фиксации. Типы механизмов шнуровки зависят от фурнитуры моделей. Это могут быть:
- —кoppoзиoннocтoйкиe лювepcы или вшитыe пeтли;
- —открытые крюки;
- —кoльцa D-ring, пpикpeплённыe зaклепкoй.
Чaщe вceгo производители используют комбинации c кольцами или лювepcaми – дырками в голенищах, через которые продеваются шнурки. Крючки и петли позволяют быстрее шнуровать обувь, но со временем они могут погнуться или сломаться.
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Шнуровать ботинки нужно так, чтобы обеспечить идеальное пpилeгaниe обуви к ноге и иметь вoзмoжнocть быcтpo ее снять/надеть. Шнуровка может быть:
- —Классической – крест накрест. Шнур продевают через два нижних отверстия, затем перекрещивают концы. Выполняют шнуровку крест-накрест по всей длине голенища.
- —"Лесенкой". Этот способ отличается отсутствием диагональных линий. Концы шнурка поочередно продевают через одно отверстие. Подходит такой метод шнуровки только для ботинок с четным числом отверстий.
Свободные концы шнурков необходимо заправлять за голенище.
Правила эксплуатации
Правильный уход может значительно продлить срок службы ботинок. Следует смазать их поверхность специальными средствами для создания защитного барьера: воском, кремом для обуви, водоотталкивающими пропитками. Кожаные модели при чистке важно не травмировать и очищать от загрязнений водой вручную, без использования моющих средств.
Сушить тактические ботинки следует естественным путем, а не вблизи нагревательных элементов. А стельки промывать отдельно и хорошо просушивать, чтобы избежать неприятного запаха.
Советы экспертов
К выбору тактической обуви нужно отнестись максимально ответственно:
- —Приобретать модель по сезону и по размеру. Для лета лучше всего подойдут облегченные модели из натурального материала (кожа, нубук, замша, хлопок), с гидрофобными характеристиками и воздухопроницаемостью. Для зимы - утепленные варианты с натуральным мехом и мембранными материалами (гортекс, симпатекс), которые не пропускают влагу и поддерживают тепло внутри.
- —Учитывать цели, задачи и условия эксплуатации. Ботинки для военных должны выдерживать полевые условия, служить долго и надежно, предоставляя высокий уровень удобства и безопасности. Для походов и ходьбы на длинные дистанции следует подбирать модели, которые сохраняют максимальную подвижность голеностопа суставов и обеспечивают эффективную защиту от камней, грязи, влаги.
- —Выбирать сертифицированную продукцию у производителей. Лучше покупать тактическую обувь напрямую у фирм-изготовителей в магазинах военной атрибутики, обувных бутиках или онлайн в проверенном интернет-магазине, чтобы не нарваться на подделку.
- —Правильно ухаживать за ботинками. Необходимо использовать кремы и пропитки, своевременно удалить грязь и мусор с верха и подошвы. Протирать ботинки сухой тканью и просушивать обувь внутри, мыть и сушить стельки.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкОбмундирование и берцы из войлока, сделанные специально для мобилизованных из республики Коми
Обмундирование и берцы из войлока, сделанные специально для мобилизованных из республики Коми