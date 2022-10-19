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Стоки в Байкал должны быть чище питьевой воды, заявило Минприроды - РИА Новости, 19.10.2022
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Стоки в Байкал должны быть чище питьевой воды, заявило Минприроды
Стоки в Байкал должны быть чище питьевой воды, заявило Минприроды - РИА Новости, 19.10.2022
Стоки в Байкал должны быть чище питьевой воды, заявило Минприроды
Минприроды России разрешило сливать в Байкал промышленные стоки только в том случае, если они де-факто чище питьевой воды: это поможет сохранить крупнейший на... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:21
2022-10-19T18:25
общество
россия
байкал
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экология в россии
экология
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минприроды России разрешило сливать в Байкал промышленные стоки только в том случае, если они де-факто чище питьевой воды: это поможет сохранить крупнейший на Земле источник пресной питьевой воды, сообщили в пресс-службе министерства в среду."Минприроды России вводит регулирование и приравнивает стоки практически к дистиллированной воде. Задача - сохранить жемчужину России и крупнейший источник пресной питьевой воды", - следует из сообщения.Согласно документу, содержание железа в стоках не должно превышать 0,005 мг/дм3, свинца – 0,0001 мг/дм3, ртути - 0,00001 мг/дм3. Эти значения ниже даже требований СанПиНа к питьевой воде: по железу – в 60 раз, по свинцу – в 50, а по ртути – в 20 раз.В министерстве подчеркнули, что прямой сброс стоков в озеро запрещен. Корректировка параметров вредных веществ сделана для того, чтобы можно было проводить исследования, измерять и фиксировать эти вещества. На Байкале нет промышленных предприятий и нет промышленных очистных в настоящий момент, однако требования к объектам уже установлены на сверхвысоком уровне.В рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" в Забайкалье строится три очистных сооружения, в этом году они будут введены в эксплуатацию. С этого года началась реконструкция очистных сооружений в Улан-Удэ, а со следующего она запланирована в Северобайкальске.Очистные сооружения – это комплекс специальных сооружений, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений. Очищенная вода либо используется в дальнейшем, либо сбрасывается в природные водоемы.
https://ria.ru/20220927/baykal-1819715671.html
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общество, россия, байкал, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология в россии, экология
Общество, Россия, Байкал, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Экология в России, Экология
18:21 19.10.2022 (обновлено: 18:25 19.10.2022)
 
Стоки в Байкал должны быть чище питьевой воды, заявило Минприроды

Минприроды разрешило сливать в Байкал только очищенные как дистиллированная вода стоки

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минприроды России разрешило сливать в Байкал промышленные стоки только в том случае, если они де-факто чище питьевой воды: это поможет сохранить крупнейший на Земле источник пресной питьевой воды, сообщили в пресс-службе министерства в среду.
"Минприроды России вводит регулирование и приравнивает стоки практически к дистиллированной воде. Задача - сохранить жемчужину России и крупнейший источник пресной питьевой воды", - следует из сообщения.
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Согласно документу, содержание железа в стоках не должно превышать 0,005 мг/дм3, свинца – 0,0001 мг/дм3, ртути - 0,00001 мг/дм3. Эти значения ниже даже требований СанПиНа к питьевой воде: по железу – в 60 раз, по свинцу – в 50, а по ртути – в 20 раз.
В министерстве подчеркнули, что прямой сброс стоков в озеро запрещен. Корректировка параметров вредных веществ сделана для того, чтобы можно было проводить исследования, измерять и фиксировать эти вещества. На Байкале нет промышленных предприятий и нет промышленных очистных в настоящий момент, однако требования к объектам уже установлены на сверхвысоком уровне.
В рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" в Забайкалье строится три очистных сооружения, в этом году они будут введены в эксплуатацию. С этого года началась реконструкция очистных сооружений в Улан-Удэ, а со следующего она запланирована в Северобайкальске.
Очистные сооружения – это комплекс специальных сооружений, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений. Очищенная вода либо используется в дальнейшем, либо сбрасывается в природные водоемы.
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