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"Хватит обворовывать нас!": американцев взбесило заявление Байдена - РИА Новости, 19.10.2022
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"Хватит обворовывать нас!": американцев взбесило заявление Байдена
"Хватит обворовывать нас!": американцев взбесило заявление Байдена - РИА Новости, 19.10.2022
"Хватит обворовывать нас!": американцев взбесило заявление Байдена
Пост президента США Джо Байдена о студенческих ссудах вызвал резонанс среди подписчиков его официальной страницы в Twitter. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:54
2022-10-19T16:19
в мире
джо байден
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пост президента США Джо Байдена о студенческих ссудах вызвал резонанс среди подписчиков его официальной страницы в Twitter."Рабочий и средний классы получат выгоду от проекта моей администрации касательно облегчения долга по студенческим кредитам. Это не коснется высшего класса", — добавил он, тем самым пытаясь вызвать чувство солидарности у американцев.Однако пользователи не одобрили его заявление."Мой студенческий кредит составляет 85 процентов моего долга, я работал госслужащим в сфере здравоохранения и социальных служб с 1995. Как насчет того, чтобы облегчить мне долг?" — возмутился один из пользователей.Другой пользователь с иронией исправил текст поста лидера США: "Рабочий и средний классы выиграют от облегчения долга по студенческим кредитам, но только в случае если они начнут оплачивать эти кредиты посредством налогов"."Я не хочу оплачивать чьи-то кредиты за учебу", — отметил третий, ссылаясь на то, что кредиты будут покрываться на средства налогоплательщиков."Как? У меня нет кредита за обучение, но я должен буду платить его за кого-то. Объясните, как это поможет мне?" — задался вопросом юзер."Может, они бы и получили выгоду, если бы вы перестали брать деньги из кошельков налогоплательщиков и тратить их кровью и потом заработанные деньги на Украину. Перестаньте обворовывать американцев!" — заключил пользователь.В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Республиканцы и демократы пытаются привлечь избирателей с помощью различных предвыборных программ, но далеко не все из них получают одобрение граждан ввиду глобального кризиса и нестабильной экономической обстановки.Выборы президента назначены на 2024 год.
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в мире, джо байден, сша, украина, twitter
В мире, Джо Байден, США, Украина, Twitter
15:54 19.10.2022 (обновлено: 16:19 19.10.2022)
 
"Хватит обворовывать нас!": американцев взбесило заявление Байдена

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Байдена о студенческих кредитах

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пост президента США Джо Байдена о студенческих ссудах вызвал резонанс среди подписчиков его официальной страницы в Twitter.
"Рабочий и средний классы получат выгоду от проекта моей администрации касательно облегчения долга по студенческим кредитам. Это не коснется высшего класса", — добавил он, тем самым пытаясь вызвать чувство солидарности у американцев.
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Однако пользователи не одобрили его заявление.
"Мой студенческий кредит составляет 85 процентов моего долга, я работал госслужащим в сфере здравоохранения и социальных служб с 1995. Как насчет того, чтобы облегчить мне долг?" — возмутился один из пользователей.
Другой пользователь с иронией исправил текст поста лидера США: "Рабочий и средний классы выиграют от облегчения долга по студенческим кредитам, но только в случае если они начнут оплачивать эти кредиты посредством налогов".
"Я не хочу оплачивать чьи-то кредиты за учебу", — отметил третий, ссылаясь на то, что кредиты будут покрываться на средства налогоплательщиков.
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"Похоже на серьезный просчет": американцы осудили Байдена за его политику
"Как? У меня нет кредита за обучение, но я должен буду платить его за кого-то. Объясните, как это поможет мне?" — задался вопросом юзер.
"Может, они бы и получили выгоду, если бы вы перестали брать деньги из кошельков налогоплательщиков и тратить их кровью и потом заработанные деньги на Украину. Перестаньте обворовывать американцев!" — заключил пользователь.
В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Республиканцы и демократы пытаются привлечь избирателей с помощью различных предвыборных программ, но далеко не все из них получают одобрение граждан ввиду глобального кризиса и нестабильной экономической обстановки.
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