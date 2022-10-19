https://ria.ru/20221019/balkony-1825076443.html

В Ейске в подъезде поврежденного дома возникла угроза обрушения балконов

В Ейске в подъезде поврежденного дома возникла угроза обрушения балконов - РИА Новости, 19.10.2022

В Ейске в подъезде поврежденного дома возникла угроза обрушения балконов

Угроза обрушения двух балконов возникла в четвертом подъезде пострадавшего дома в Ейске, сообщил журналистам замруководителя департамента строительства... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:24

2022-10-19T12:24

2022-10-19T12:38

происшествия

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крушение су-34 в ейске

краснодарский край

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жилье

су-34

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ЕЙСК, 19 окт - РИА Новости. Угроза обрушения двух балконов возникла в четвертом подъезде пострадавшего дома в Ейске, сообщил журналистам замруководителя департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец."Находиться там небезопасно", - добавил замруководителя.Ранее Горобец отмечал, что в подъездах 2-4 проводится капитальное обследование с целью оценить, сколько времени и денег потребуется на восстановление всех квартир, которые пришли в непригодность.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибло 15 человек, пострадало 26.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, краснодарский край, россия, жилье, су-34