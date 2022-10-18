https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html

"Постоянно грозит убийством": на кого в России не могут найти управу

"Постоянно грозит убийством": на кого в России не могут найти управу - РИА Новости, 18.10.2022

"Постоянно грозит убийством": на кого в России не могут найти управу

Сообщения об издевательствах над животными поступают из разных регионов регулярно. Правда, уголовные дела заводят только в случае общественного резонанса и к... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T08:00

2022-10-18T08:00

2022-10-18T08:08

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Сообщения об издевательствах над животными поступают из разных регионов регулярно. Правда, уголовные дела заводят только в случае общественного резонанса и к ответственности привлекают немногих. Статья УК о жестоком обращении не останавливает садистов. РИА Новости разбиралось, можно ли изменить ситуацию.Блогер-живодерВ Москве 13-летний подросток создал телеграм-канал, где публиковал видео с издевательствами над своими двумя котами. В кадре он с измазанным черной краской лицом, в женском бюстгальтере, шубе и на каблуках избивает животных, душит, заливает перцовкой, свешивает с балкона.Ролики разошлись в соцсетях. Зоозащитники забили тревогу и по кадрам, на которых видна ТЭС, вычислили, где живет мальчик. Добровольцы организовали стихийный сход, вызвали полицию. Котов спасли, а ребенка с матерью задержали. По данным столичного МВД, сейчас идет проверка.Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, сообщил, что подростка обследуют психиатры. С животными все в порядке, им ищут новый дом.За жестокое обращение привлекают по статье 245 УК. Однако из-за возраста уголовная ответственность садисту не грозит. Пока могут лишь поставить на учет. Родителям же выпишут штраф — 500 рублей.Таких случаев немало. Так, полтора месяца назад в Санкт-Петербурге женщина вырвала поводок из рук проходящего мимо мужчины-инвалида и забила собаку до смерти. По словам очевидцев, она была в неадекватном состоянии. Пыталась сбежать, но ее удержали до приезда полиции и скорой. Когда 29-летнюю женщину доставили в отдел, она устроила дебош: оскорбляла сотрудников, догола раздевалась в камере.Возбудили дело по той же статье. Подозреваемую арестовали на два месяца."Нет состава преступления"Но во многих ситуациях живодеры остаются на свободе. Даже несмотря на многочисленные жалобы.В конце августа жители дома 54 по улице Камышевой в Санкт-Петербурге ранним утром услышали собачий вой. Бросились к окну и обнаружили у подъезда обездвиженного пса. Хозяин вышел к нему, но, услышав крик соседей, бросил животное лежать. Местные убеждены: питомца он выбросил намеренно.Первой забила тревогу пенсионерка, которая лично знала владельца. Вызвала полицию, но никаких мер не предприняли. "Нет состава преступления", — сказали сотрудники и уехали."За три недели до инцидента собака хромала. На вопрос, что случилось, хозяин всем отвечал по-разному. То на самокате сбили, то машина", — говорит Ангелина Иванова, живущая в соседнем доме.Она обнаружила собаку утром. В ветклинике у животного диагностировали перелом тазовой кости: "Нашли и другие увечья, полученные давно — переломы ребер, шейного позвонка. Некоторые срослись неправильно".Женщина сомневается, что пес с больной лапой самовольно запрыгнул на подоконник, откуда сорвался. "Ему девять месяцев, но командам не обучен. Активный, с характером. Умный и все схватывает на лету. Видимо, владелец с ним не справляется".Питомца назвала Тором. На лечение у ветеринаров потратила уже больше двухсот тысяч рублей.Соседи направили коллективное заявление в полицию. Реакции пока никакой."Дело хотят спустить на тормозах"Председатель Ассоциации юристов и специалистов по правам животных "Зооправо" Анастасия Федюнина, комментируя последние скандальные истории, отмечает: за статью 245 берутся неохотно. Если дело возбуждают, то подчас не доводят до конца.Например, в мае известный актер Дмитрий Задорожный избил своего кота в подъезде жилого дома в подмосковных Химках. Вину признал.Также юристы "Зооправа" уже третий год защищают пенсионерку МВД, кинолога Анну Верченко, у которой убили собак. Подозреваемый — директор крупной фирмы."ОМВД Щелковское затягивает проверку, несмотря на то, что есть видео, признательные показания и все необходимые экспертизы, — объясняет Федюнина. — С материалами не дают ознакомиться, на ходатайства не отвечают. Получается, человек, служивший на благо государства, не может добиться правды".Нерабочая статьяВ свою очередь, глава Альянса защитников животных Юрий Корецких подчеркивает: дела по жестокому обращению с питомцами, как правило, открывают после общественного резонанса.Например, в июле школьники обнаружили под Краснодаром притравочную станцию, где в тесных клетках держали лис, барсуков, енотовидных собак с травмами и увечьями. Зоозащитники забили тревогу, и через месяц станцию закрыли.Застопорилось и расследование расстрела 20 медведей в крымском парке "Тайган". Еще в ноябре 2019-го директор Олег Зубков заявил, что намерен "раздать или усыпить" зверей. Так он решил снизить расходы на содержание."По его распоряжению в феврале 2019-го животных застрелили. Здесь 245-я налицо. Мы сразу обратились с заявлением. Но дело уже пятый раз возвращают прокуратуре, —рассказывает председатель Альянса. — "Тайган" уже давно под пристальным вниманием активистов. Нарушений множество. Там, к примеру, до сих пор действует фотозона, где туристы могут потискать диких животных. А ведь это запрещено законом".Продажа животных в зоомагазинахНо даже шумиха ничего не гарантирует. Так, этим летом жительница Подмосковья устроила бизнес на выращивании шпицев и пуделей. Питомник стал концлагерем — собаки жили в полной антисанитарии в маленькой комнате без регулярного доступа к еде и воде.Спасать животных волонтеры выехали с полицией и журналистами. Вызволили 39 собак. Все с инфекциями, вирусными заболеваниями, у одного онкологическое заболевание. Месяц назад ОМВД по Талдомскому городскому округу вынесло отказ в возбуждении дела по статье 245.Зоозащитники бились, чтобы заводчицу привлекли к ответственности хотя бы за нарушение прав потребителей, ведь она продавала больных зверей, заведомо зная об этом. Но и здесь безуспешно. Теперь активисты обратились в прокуратуру Московской области.Впрочем, с марта 2023 ситуация должна измениться. В конце сентября Госдума приняла закон, запрещающий торговать животными в магазинах и на рынках.Автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, подчеркнул: условия, в которых содержатся питомцы, очень часто можно трактовать как жестокое обращение.Кошек и собак теперь будут продавать исключительно в специализированных питомниках. Но зоозащитники обращают внимание на пробелы в законе. Например, нет четкого перечня животных, продажа которых запрещена. Непонятно, что будет за неисполнение закона — не прописаны суммы штрафов.Кроме того, принятый документ вряд ли решит проблему подпольной торговли, уверены активисты. А значит, живодеры и дальше будут избегать наказания.Корень проблемы, по мнению Корецких, в том, что правоохранительные органы не воспринимают статью 245 достаточно серьезно. На уровне личного состава до сих пор нет общепринятой методики работы с ней, нет четкого регламента и не указано, что делать с изъятыми животными. Хотя, как подчеркивают юристы, расследование подобных дел не занимает много времени — было бы желание.

https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822049851.html

https://ria.ru/20211222/zhivotnye-1764750261.html

https://ria.ru/20211120/losi-1759825597.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

олег зубков, санкт-петербург, владимир бурматов, россия, госдума рф, московская область (подмосковье), животные, бездомные животные, домашние животные