https://ria.ru/20220907/zhivotnye-1815161342.html
Продажу животных в зоомагазинах могут запретить до конца года
Продажу животных в зоомагазинах могут запретить до конца года - РИА Новости, 07.09.2022
Продажу животных в зоомагазинах могут запретить до конца года
Осенью может быть принят законопроект, запрещающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:25
2022-09-07T15:25
2022-09-07T15:27
россия
общество
госдума рф
владимир бурматов
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Осенью может быть принят законопроект, запрещающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов."Я рассчитываю, что в течение осенней сессии до конца данного года он будет принят, потому что условия, в которых продают животных в зоомагазинах и на птичьих рынках очень часто подпадают под определение жестокого обращения с животными. То есть нет ни выгула, ни доступа к свежему воздуху и солнцу, ни нормального рациона питания, ни ветеринарной помощи, то есть люди часто там покупают тяжело больных животных-инвалидов, в том числе больных заболеваниями, которые опасны не только для них, но и для человека. В итоге опасности подвергаются и животные, и граждане", - сказал депутат.Он добавил, что к местам продажи животных будут установлены требования, и "дикая" торговля животными в том виде, в котором мы ее сейчас наблюдаем, например, на птичьих рынках станет вне закона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, госдума рф, владимир бурматов
Россия, Общество, Госдума РФ, Владимир Бурматов
15:25 07.09.2022 (обновлено: 15:27 07.09.2022)
Продажу животных в зоомагазинах могут запретить до конца года
Депутат Бурматов заявил, что продажу животных в зоомагазинах могут запретить до конца года
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Осенью может быть принят законопроект, запрещающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Я рассчитываю, что в течение осенней сессии до конца данного года он будет принят, потому что условия, в которых продают животных в зоомагазинах и на птичьих рынках очень часто подпадают под определение жестокого обращения с животными. То есть нет ни выгула, ни доступа к свежему воздуху и солнцу, ни нормального рациона питания, ни ветеринарной помощи, то есть люди часто там покупают тяжело больных животных-инвалидов, в том числе больных заболеваниями, которые опасны не только для них, но и для человека. В итоге опасности подвергаются и животные, и граждане", - сказал депутат.
Он добавил, что к местам продажи животных будут установлены требования, и "дикая" торговля животными в том виде, в котором мы ее сейчас наблюдаем, например, на птичьих рынках станет вне закона.