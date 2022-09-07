https://ria.ru/20220907/zhivotnye-1815161342.html

Продажу животных в зоомагазинах могут запретить до конца года

Продажу животных в зоомагазинах могут запретить до конца года - РИА Новости, 07.09.2022

Продажу животных в зоомагазинах могут запретить до конца года

Осенью может быть принят законопроект, запрещающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:25

2022-09-07T15:25

2022-09-07T15:27

россия

общество

госдума рф

владимир бурматов

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Осенью может быть принят законопроект, запрещающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов."Я рассчитываю, что в течение осенней сессии до конца данного года он будет принят, потому что условия, в которых продают животных в зоомагазинах и на птичьих рынках очень часто подпадают под определение жестокого обращения с животными. То есть нет ни выгула, ни доступа к свежему воздуху и солнцу, ни нормального рациона питания, ни ветеринарной помощи, то есть люди часто там покупают тяжело больных животных-инвалидов, в том числе больных заболеваниями, которые опасны не только для них, но и для человека. В итоге опасности подвергаются и животные, и граждане", - сказал депутат.Он добавил, что к местам продажи животных будут установлены требования, и "дикая" торговля животными в том виде, в котором мы ее сейчас наблюдаем, например, на птичьих рынках станет вне закона.

https://ria.ru/20220815/dobro-1809825601.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, владимир бурматов