https://ria.ru/20221018/zaes-1824791628.html

В Запорожской области обозначили параметры для зоны безопасности у ЗАЭС

В Запорожской области обозначили параметры для зоны безопасности у ЗАЭС - РИА Новости, 18.10.2022

В Запорожской области обозначили параметры для зоны безопасности у ЗАЭС

Безопасность Запорожской АЭС можно обеспечить только после отхода украинских войск от границ региона, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:14

2022-10-18T10:14

2022-10-18T11:38

владимир рогов

рафаэль гросси

запорожская область

запорожская аэс

магатэ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Безопасность Запорожской АЭС можно обеспечить только после отхода украинских войск от границ региона, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно до конца года."Главным условием и параметром зоны безопасности является полное отведение украинских войск как можно дальше от границ Запорожской области, в том числе демилитаризация Никополя, Марганца, Томаковки и других населенных пунктов Днепропетровской области, из которых боевики Зеленского могут вести обстрел по Запорожской АЭС", — сказал РИА Новости Рогов.По его словам, российские войска в зоне АЭС, а также бойцы Росгвардии, охраняющие атомную станцию, являются гарантами ее безопасности, в то время как украинская сторона предпринимает различные провокации, используя тактику ядерного терроризма и шантажа.В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

https://ria.ru/20221018/magate-1824761415.html

https://ria.ru/20221017/zaes-1824723849.html

запорожская область

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владимир рогов, рафаэль гросси, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины