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В Запорожской области обозначили параметры для зоны безопасности у ЗАЭС - РИА Новости, 18.10.2022
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В Запорожской области обозначили параметры для зоны безопасности у ЗАЭС
В Запорожской области обозначили параметры для зоны безопасности у ЗАЭС - РИА Новости, 18.10.2022
В Запорожской области обозначили параметры для зоны безопасности у ЗАЭС
Безопасность Запорожской АЭС можно обеспечить только после отхода украинских войск от границ региона, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:14
2022-10-18T11:38
владимир рогов
рафаэль гросси
запорожская область
запорожская аэс
магатэ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Безопасность Запорожской АЭС можно обеспечить только после отхода украинских войск от границ региона, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно до конца года."Главным условием и параметром зоны безопасности является полное отведение украинских войск как можно дальше от границ Запорожской области, в том числе демилитаризация Никополя, Марганца, Томаковки и других населенных пунктов Днепропетровской области, из которых боевики Зеленского могут вести обстрел по Запорожской АЭС", — сказал РИА Новости Рогов.По его словам, российские войска в зоне АЭС, а также бойцы Росгвардии, охраняющие атомную станцию, являются гарантами ее безопасности, в то время как украинская сторона предпринимает различные провокации, используя тактику ядерного терроризма и шантажа.В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
https://ria.ru/20221018/magate-1824761415.html
https://ria.ru/20221017/zaes-1824723849.html
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владимир рогов, рафаэль гросси, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
10:14 18.10.2022 (обновлено: 11:38 18.10.2022)
 
В Запорожской области обозначили параметры для зоны безопасности у ЗАЭС

Рогов: параметром безопасности вокруг ЗАЭС должно стать полное отведение ВСУ от границ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Безопасность Запорожской АЭС можно обеспечить только после отхода украинских войск от границ региона, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно до конца года.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным
"Главным условием и параметром зоны безопасности является полное отведение украинских войск как можно дальше от границ Запорожской области, в том числе демилитаризация Никополя, Марганца, Томаковки и других населенных пунктов Днепропетровской области, из которых боевики Зеленского могут вести обстрел по Запорожской АЭС", — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, российские войска в зоне АЭС, а также бойцы Росгвардии, охраняющие атомную станцию, являются гарантами ее безопасности, в то время как украинская сторона предпринимает различные провокации, используя тактику ядерного терроризма и шантажа.
В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 20:50Специальная военная операция на Украине
Россия полностью исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее
 
Владимир РоговРафаэль ГроссиЗапорожская областьЗапорожская АЭСМАГАТЭФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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