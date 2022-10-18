https://ria.ru/20221018/youtube-1824851396.html
Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет
Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет - РИА Новости, 18.10.2022
Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет
Минцифры РФ подтвердило РИА Новости, что планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:19
2022-10-18T13:19
2022-10-18T13:37
россия
youtube
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
общество
технологии
совет федерации рф
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595168398_0:128:3068:1855_1920x0_80_0_0_ca096d1d4addaa182184868816b695df.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минцифры РФ подтвердило РИА Новости, что планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет."28 сентября Максут Шадаев (глава Минцифры - ред.) на встрече с региональными журналистами заявлял: "У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube". Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет", - говорится в сообщении министерства.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram.
https://ria.ru/20221018/youtube-1824825937.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595168398_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_f4c0531bfa8c7afe0e88d1cff63b2e10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, youtube, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, общество, технологии, совет федерации рф, google
Россия, YouTube, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Общество, Технологии, Совет Федерации РФ, Google
13:19 18.10.2022 (обновлено: 13:37 18.10.2022)
Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет
Глава Минцифры Шадаев заявил, что планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет