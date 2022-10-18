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Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет - РИА Новости, 18.10.2022
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Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет
Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет - РИА Новости, 18.10.2022
Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет
Минцифры РФ подтвердило РИА Новости, что планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:19
2022-10-18T13:37
россия
youtube
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
общество
технологии
совет федерации рф
google
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минцифры РФ подтвердило РИА Новости, что планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет."28 сентября Максут Шадаев (глава Минцифры - ред.) на встрече с региональными журналистами заявлял: "У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube". Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет", - говорится в сообщении министерства.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram.
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россия, youtube, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, общество, технологии, совет федерации рф, google
Россия, YouTube, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Общество, Технологии, Совет Федерации РФ, Google
13:19 18.10.2022 (обновлено: 13:37 18.10.2022)
 
Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет

Глава Минцифры Шадаев заявил, что планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет

© Depositphotos / alexey_boldinЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Depositphotos / alexey_boldin
Логотип YouTube . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минцифры РФ подтвердило РИА Новости, что планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет.
"28 сентября Максут Шадаев (глава Минцифры - ред.) на встрече с региональными журналистами заявлял: "У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube". Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет", - говорится в сообщении министерства.
Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:53
Google объяснил блокировку аккаунтов Совета Федерации в YouTube санкциями
 
РоссияYouTubeМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевОбществоТехнологииСовет Федерации РФGoogle
 
 
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