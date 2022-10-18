https://ria.ru/20221018/youtube-1824851396.html

Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет

Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет - РИА Новости, 18.10.2022

Минцифры подтвердило, что планов заблокировать YouTube в России нет

Минцифры РФ подтвердило РИА Новости, что планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:19

2022-10-18T13:19

2022-10-18T13:37

россия

youtube

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

общество

технологии

совет федерации рф

google

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минцифры РФ подтвердило РИА Новости, что планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет."28 сентября Максут Шадаев (глава Минцифры - ред.) на встрече с региональными журналистами заявлял: "У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube". Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет", - говорится в сообщении министерства.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более восьми лет, на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории России. Отмечалось, что Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах и поэтому продолжат вести трансляции в VK, "Одноклассниках" и Telegram.

https://ria.ru/20221018/youtube-1824825937.html

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россия, youtube, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, общество, технологии, совет федерации рф, google