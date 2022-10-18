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В России живут 37 000 человек старше ста лет
В России живут 37 000 человек старше ста лет - РИА Новости, 18.10.2022
В России живут 37 000 человек старше ста лет
В России живут 37 тысяч человек старше 100 лет, более 700 тысяч – старше 90, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:53
2022-10-18T18:53
2022-10-18T18:53
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В России живут 37 тысяч человек старше 100 лет, более 700 тысяч – старше 90, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева."У нас сейчас в России 34 миллиона людей старше 60 лет… Почти 7 миллионов людей старше 80 лет, более 700 тысяч — старше 90 и 37 тысяч — старше 100 лет", — сказала она в ходе круглого стола в Совете Федерации.По ее словам, продолжительность жизни в стране растет, хотя коронавирус замедлил эту тенденцию. Также в России растет глубина старения, добавила Ткачева.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, ольга ткачева, россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, российская академия наук, совет федерации рф
Хорошие новости, Общество, Здоровье - Общество, Ольга Ткачева, Россия, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российская академия наук, Совет Федерации РФ
В России живут 37 000 человек старше ста лет
Гериатр Ткачева: в России живут 37 000 человек старше ста лет и более 700 000 – старше 90