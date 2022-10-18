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В России живут 37 000 человек старше ста лет - РИА Новости, 18.10.2022
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Хорошие новости
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В России живут 37 000 человек старше ста лет
В России живут 37 000 человек старше ста лет - РИА Новости, 18.10.2022
В России живут 37 000 человек старше ста лет
В России живут 37 тысяч человек старше 100 лет, более 700 тысяч – старше 90, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:53
2022-10-18T18:53
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В России живут 37 тысяч человек старше 100 лет, более 700 тысяч – старше 90, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева."У нас сейчас в России 34 миллиона людей старше 60 лет… Почти 7 миллионов людей старше 80 лет, более 700 тысяч — старше 90 и 37 тысяч — старше 100 лет", — сказала она в ходе круглого стола в Совете Федерации.По ее словам, продолжительность жизни в стране растет, хотя коронавирус замедлил эту тенденцию. Также в России растет глубина старения, добавила Ткачева.
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общество, здоровье - общество, ольга ткачева, россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, российская академия наук, совет федерации рф
Хорошие новости, Общество, Здоровье - Общество, Ольга Ткачева, Россия, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российская академия наук, Совет Федерации РФ
18:53 18.10.2022
 
В России живут 37 000 человек старше ста лет

Гериатр Ткачева: в России живут 37 000 человек старше ста лет и более 700 000 – старше 90

© Depositphotos / ftelkovРуки пожилой женщины
Руки пожилой женщины - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Depositphotos / ftelkov
Руки пожилой женщины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В России живут 37 тысяч человек старше 100 лет, более 700 тысяч – старше 90, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"У нас сейчас в России 34 миллиона людей старше 60 лет… Почти 7 миллионов людей старше 80 лет, более 700 тысяч — старше 90 и 37 тысяч — старше 100 лет", — сказала она в ходе круглого стола в Совете Федерации.
По ее словам, продолжительность жизни в стране растет, хотя коронавирус замедлил эту тенденцию. Также в России растет глубина старения, добавила Ткачева.
Пенсионерка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Хорошие новостиОбществоЗдоровье - ОбществоОльга ТкачеваРоссияРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаРоссийская академия наукСовет Федерации РФ
 
 
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