https://ria.ru/20221018/vozrast-1824958828.html

В России живут 37 000 человек старше ста лет

В России живут 37 000 человек старше ста лет - РИА Новости, 18.10.2022

В России живут 37 000 человек старше ста лет

В России живут 37 тысяч человек старше 100 лет, более 700 тысяч – старше 90, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:53

2022-10-18T18:53

2022-10-18T18:53

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В России живут 37 тысяч человек старше 100 лет, более 700 тысяч – старше 90, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева."У нас сейчас в России 34 миллиона людей старше 60 лет… Почти 7 миллионов людей старше 80 лет, более 700 тысяч — старше 90 и 37 тысяч — старше 100 лет", — сказала она в ходе круглого стола в Совете Федерации.По ее словам, продолжительность жизни в стране растет, хотя коронавирус замедлил эту тенденцию. Также в России растет глубина старения, добавила Ткачева.

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россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, ольга ткачева, россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, российская академия наук, совет федерации рф