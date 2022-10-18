https://ria.ru/20221018/tykva-1824754173.html
Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква
Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква - РИА Новости, 18.10.2022
Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква
Тыква — полезный продукт, но при определенных заболеваниях от нее лучше отказаться, предупредила врач-диетолог Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T02:15
2022-10-18T02:15
2022-10-18T02:15
общество
россия
ольга перевалова
диета
еда
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150727/69/1507276994_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fa2ff23597abd4040a5d6a5521078e09.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тыква — полезный продукт, но при определенных заболеваниях от нее лучше отказаться, предупредила врач-диетолог Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik она уточнила, кому вредно употреблять этот плод.По словам диетолога, здоровый человек может есть блюда из тыквы ежедневно в разумных количествах, оптимальная суточная порция составляет 200-300 граммов.Тыква способствует детоксикации организма, в ней много полезных для здоровья глаз и кожи каротиноидов, а ее семечки обладают противогельминтными свойствами.Между тем, от блюд из тыквы следует воздерживаться при обострении желудочно-кишечных заболеваний. Речь идет об остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также об отравлениях, пояснила врач.У людей со слабым кишечником употребление тыквы может вызвать диарею, продолжила она."Люди, у которых есть проблемы с желчевыделением, могут отреагировать таким же образом, потому что тыква имеет желчегонный эффект. А вот людям, у которых бывают запоры, наоборот, надо тыкву есть, чтобы улучшить моторную функцию кишечника", — посоветовала Перевалова.
https://ria.ru/20221016/retsepty-1824107423.html
https://ria.ru/20221005/zamorozka-1821583927.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150727/69/1507276994_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7efbfc87218197ed28488a415edf27b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга перевалова, диета, еда, здоровье
Общество, Россия, Ольга Перевалова, Диета, Еда, Здоровье
Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква
Диетолог Перевалова порекомендовала не есть тыкву при обострении заболеваний ЖКТ
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Тыква — полезный продукт, но при определенных заболеваниях от нее лучше отказаться, предупредила
врач-диетолог Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik она уточнила, кому вредно употреблять этот плод.
По словам диетолога, здоровый человек может есть
блюда из тыквы ежедневно в разумных количествах, оптимальная суточная порция составляет 200-300 граммов.
Тыква способствует детоксикации организма, в ней много полезных для здоровья глаз и кожи каротиноидов, а ее семечки обладают противогельминтными свойствами.
Между тем, от блюд из тыквы следует воздерживаться при обострении желудочно-кишечных заболеваний. Речь идет об остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также об отравлениях, пояснила врач.
"Как правило, в этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента", — сказала Перевалова.
У людей со слабым кишечником употребление тыквы может вызвать диарею, продолжила она.
"Люди, у которых есть проблемы с желчевыделением, могут отреагировать таким же образом, потому что тыква имеет желчегонный эффект. А вот людям, у которых бывают запоры, наоборот, надо тыкву есть, чтобы улучшить моторную функцию кишечника", — посоветовала Перевалова.