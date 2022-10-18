https://ria.ru/20221018/tykva-1824754173.html

Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква

Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква - РИА Новости, 18.10.2022

Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква

Тыква — полезный продукт, но при определенных заболеваниях от нее лучше отказаться, предупредила врач-диетолог Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T02:15

2022-10-18T02:15

2022-10-18T02:15

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диета

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тыква — полезный продукт, но при определенных заболеваниях от нее лучше отказаться, предупредила врач-диетолог Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik она уточнила, кому вредно употреблять этот плод.По словам диетолога, здоровый человек может есть блюда из тыквы ежедневно в разумных количествах, оптимальная суточная порция составляет 200-300 граммов.Тыква способствует детоксикации организма, в ней много полезных для здоровья глаз и кожи каротиноидов, а ее семечки обладают противогельминтными свойствами.Между тем, от блюд из тыквы следует воздерживаться при обострении желудочно-кишечных заболеваний. Речь идет об остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также об отравлениях, пояснила врач.У людей со слабым кишечником употребление тыквы может вызвать диарею, продолжила она."Люди, у которых есть проблемы с желчевыделением, могут отреагировать таким же образом, потому что тыква имеет желчегонный эффект. А вот людям, у которых бывают запоры, наоборот, надо тыкву есть, чтобы улучшить моторную функцию кишечника", — посоветовала Перевалова.

https://ria.ru/20221016/retsepty-1824107423.html

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общество, россия, ольга перевалова, диета, еда, здоровье