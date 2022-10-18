Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/tykva-1824754173.html
Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква
Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква - РИА Новости, 18.10.2022
Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква
Тыква — полезный продукт, но при определенных заболеваниях от нее лучше отказаться, предупредила врач-диетолог Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T02:15
2022-10-18T02:15
общество
россия
ольга перевалова
диета
еда
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150727/69/1507276994_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fa2ff23597abd4040a5d6a5521078e09.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тыква — полезный продукт, но при определенных заболеваниях от нее лучше отказаться, предупредила врач-диетолог Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik она уточнила, кому вредно употреблять этот плод.По словам диетолога, здоровый человек может есть блюда из тыквы ежедневно в разумных количествах, оптимальная суточная порция составляет 200-300 граммов.Тыква способствует детоксикации организма, в ней много полезных для здоровья глаз и кожи каротиноидов, а ее семечки обладают противогельминтными свойствами.Между тем, от блюд из тыквы следует воздерживаться при обострении желудочно-кишечных заболеваний. Речь идет об остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также об отравлениях, пояснила врач.У людей со слабым кишечником употребление тыквы может вызвать диарею, продолжила она."Люди, у которых есть проблемы с желчевыделением, могут отреагировать таким же образом, потому что тыква имеет желчегонный эффект. А вот людям, у которых бывают запоры, наоборот, надо тыкву есть, чтобы улучшить моторную функцию кишечника", — посоветовала Перевалова.
https://ria.ru/20221016/retsepty-1824107423.html
https://ria.ru/20221005/zamorozka-1821583927.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150727/69/1507276994_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7efbfc87218197ed28488a415edf27b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ольга перевалова, диета, еда, здоровье
Общество, Россия, Ольга Перевалова, Диета, Еда, Здоровье
02:15 18.10.2022
 
Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква

Диетолог Перевалова порекомендовала не есть тыкву при обострении заболеваний ЖКТ

© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в медиабанкТыква
Тыква - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Тыква. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тыква — полезный продукт, но при определенных заболеваниях от нее лучше отказаться, предупредила врач-диетолог Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik она уточнила, кому вредно употреблять этот плод.
По словам диетолога, здоровый человек может есть блюда из тыквы ежедневно в разумных количествах, оптимальная суточная порция составляет 200-300 граммов.
Пастуший пирог - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 08:00Туризм
Вкусно и приятно. Лучшие рецепты блюд, которые дарят комфорт
Тыква способствует детоксикации организма, в ней много полезных для здоровья глаз и кожи каротиноидов, а ее семечки обладают противогельминтными свойствами.
Между тем, от блюд из тыквы следует воздерживаться при обострении желудочно-кишечных заболеваний. Речь идет об остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также об отравлениях, пояснила врач.
"Как правило, в этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента", — сказала Перевалова.
У людей со слабым кишечником употребление тыквы может вызвать диарею, продолжила она.
"Люди, у которых есть проблемы с желчевыделением, могут отреагировать таким же образом, потому что тыква имеет желчегонный эффект. А вот людям, у которых бывают запоры, наоборот, надо тыкву есть, чтобы улучшить моторную функцию кишечника", — посоветовала Перевалова.
Холодильник - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 02:15
Диетолог назвала продукты, которые нельзя замораживать
 
ОбществоРоссияОльга ПереваловаДиетаЕдаЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала