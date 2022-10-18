https://ria.ru/20221018/surovikin-1824983217.html

Суровикин: обстановка в зоне спецоперации остается напряженной

Суровикин: обстановка в зоне спецоперации остается напряженной - РИА Новости, 18.10.2022

Суровикин: обстановка в зоне спецоперации остается напряженной

Восьмого октября министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции. О... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T20:56

2022-10-18T20:56

2022-10-18T23:10

специальная военная операция на украине

сергей суровикин

украина

россия

вооруженные силы украины

безопасность

сергей шойгу

нато

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Восьмого октября министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции. О ситуации в зоне проведения СВО, потерях противника, а также об эффективности российской авиации и ПРО генерал рассказал журналистам.— Сергей Владимирович, чуть более недели назад вы были назначены командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции. Многих российских граждан волнует вопрос о том, какова обстановка на сегодня?— В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений. Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами – один народ и желаем одного, что Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством.Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки.Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя. Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.У нас иная стратегия. Об этом уже говорил Верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения.В настоящее время Объединенной группировкой войск принимаются меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения. Продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск.— Помимо того, что вы назначены командующим Объединенной группировкой войск (сил) в зоне спецоперации, вы остаетесь главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Как бы вы охарактеризовали эффективность российской авиации и сил ПВО?— Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО.В ходе операции экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов. Ими применено свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения. Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал". Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна. Высочайшую точность также показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.По качеству боевого применения особо хочу выделить многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей.Беспилотной авиацией выполнено более восьми тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов ВСУ.— Несколько дней назад врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что властями принято решение организовать возможность выезда жителей региона в другие субъекты Российской Федерации для отдыха или учебы. В первую очередь, это касается правобережья. Глава региона заявил, что данные меры приняты для обеспечения безопасности граждан на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Как вы можете прокомментировать это решение?— На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/vyshinskiy-1818252378.html

https://ria.ru/20221018/obstrel-1824956120.html

https://ria.ru/20221014/ataka-1824001387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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