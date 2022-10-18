https://ria.ru/20221018/spetsoperatsiya-1824978338.html
Суровикин назвал обстановку в зоне спецоперации напряженной
Суровикин назвал обстановку в зоне спецоперации напряженной - РИА Новости, 18.10.2022
Суровикин назвал обстановку в зоне спецоперации напряженной
Обстановка в зоне спецоперации в целом напряженная, противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск, сообщил журналистам командующий... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:27
2022-10-18T20:27
2022-10-18T21:59
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Обстановка в зоне спецоперации в целом напряженная, противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск, сообщил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин."В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений", — сказал командующий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Сергей Суровикин
20:27 18.10.2022 (обновлено: 21:59 18.10.2022)
Суровикин назвал обстановку в зоне спецоперации напряженной
Командующий Суровикин: обстановка в зоне спецоперации остается напряженной