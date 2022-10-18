https://ria.ru/20221018/spetsoperatsiya-1824978338.html

Суровикин назвал обстановку в зоне спецоперации напряженной

Суровикин назвал обстановку в зоне спецоперации напряженной - РИА Новости, 18.10.2022

Суровикин назвал обстановку в зоне спецоперации напряженной

Обстановка в зоне спецоперации в целом напряженная, противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск, сообщил журналистам командующий... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T20:27

2022-10-18T20:27

2022-10-18T21:59

специальная военная операция на украине

сергей суровикин

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Обстановка в зоне спецоперации в целом напряженная, противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск, сообщил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин."В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений", — сказал командующий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей суровикин