https://ria.ru/20221018/rvio-1824889272.html
В ЛНР начало работу отделение Российского военно-исторического общества
В ЛНР начало работу отделение Российского военно-исторического общества - РИА Новости, 18.10.2022
В ЛНР начало работу отделение Российского военно-исторического общества
Региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) заработало в Луганской Народной Республике, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:21
2022-10-18T15:21
2022-10-18T15:21
общество
леонид пасечник
луганская народная республика
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) заработало в Луганской Народной Республике, сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник."С сегодняшнего дня в Луганской Народной Республике создано и работает региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации Российское военно-историческое общество. Хочу выразить слова благодарности руководству организации за принятое решение открыть представительство в республике. Это важный момент, ведь наши граждане всегда трепетно хранили исторические памятники и чтили подвиги предков", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он добавил, что РВИО уже оказало "колоссальную поддержку" в реставрации мемориальных комплексов "Непокоренные" в ЛНР и "Саур-Могила" в ДНР.О решении открыть в ДНР и ЛНР представительства РВИО председатель общества Владимир Мединский сообщил в конце мая.В конце сентября первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, Пасечник и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин открыли в Краснодоне в ЛНР отреставрированный памятник молодогвардейцам "Непокоренные".
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, леонид пасечник, луганская народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), россия
Общество, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Российское военно-историческое общество (РВИО), Россия
В ЛНР начало работу отделение Российского военно-исторического общества
Пасечник: реготделение Российского военно-исторического общества начало работу в ЛНР