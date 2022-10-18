https://ria.ru/20221018/rvio-1824889272.html

В ЛНР начало работу отделение Российского военно-исторического общества

В ЛНР начало работу отделение Российского военно-исторического общества - РИА Новости, 18.10.2022

В ЛНР начало работу отделение Российского военно-исторического общества

Региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) заработало в Луганской Народной Республике, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:21

2022-10-18T15:21

2022-10-18T15:21

общество

леонид пасечник

луганская народная республика

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) заработало в Луганской Народной Республике, сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник."С сегодняшнего дня в Луганской Народной Республике создано и работает региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации Российское военно-историческое общество. Хочу выразить слова благодарности руководству организации за принятое решение открыть представительство в республике. Это важный момент, ведь наши граждане всегда трепетно хранили исторические памятники и чтили подвиги предков", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он добавил, что РВИО уже оказало "колоссальную поддержку" в реставрации мемориальных комплексов "Непокоренные" в ЛНР и "Саур-Могила" в ДНР.О решении открыть в ДНР и ЛНР представительства РВИО председатель общества Владимир Мединский сообщил в конце мая.В конце сентября первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, Пасечник и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин открыли в Краснодоне в ЛНР отреставрированный памятник молодогвардейцам "Непокоренные".

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

луганская народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

общество, леонид пасечник, луганская народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), россия