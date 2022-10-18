https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824941394.html

Эсеры предложили отменить новогодние салюты в Москве

Эсеры предложили отменить новогодние салюты в Москве - РИА Новости, 18.10.2022

Эсеры предложили отменить новогодние салюты в Москве

Московское отделение партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" предложило пересмотреть бюджет столицы и направить предусмотренные на празднование... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:58

2022-10-18T17:58

2022-10-18T17:58

общество

сергей собянин

владимир путин

москва

россия

московская городская дума

справедливая россия

лдпр

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Московское отделение партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" предложило пересмотреть бюджет столицы и направить предусмотренные на празднование Нового года 2 миллиарда рублей на поддержку мобилизованных москвичей, рассказали РИА Новости в пресс-службе партии."Председатель Совета Московского регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев обратился во вторник к лидерам партий московских отделений: ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Единая Россия" и руководителям их фракций в Мосгордуме. Он предлагает им поддержать обращение к мэру Москвы Сергею Собянину о сокращении расходов на празднование Нового 2023 года и помощи мобилизованным москвичам", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе уточнили, что Гусев считает лишними новогодние развлекательные мероприятия и массовые гуляния для взрослых. По его мнению, необходимо отменить в городе праздничные салюты и фейерверки, подсветку и иллюминацию. При этом Гусев предлагает сохранить в полном объеме бюджетное финансирование детских новогодних праздников и закупку подарков детям.Уточняется, что в понедельник фракция партии "Справедливая Россия" в Московской городской думе обратилась с таким же предложением к мэру Москвы Сергею Собянину и главам муниципальных образований города."К инициативе также подключились московские мундепы партии "Справедливая Россия – За правду". Они написали подобные обращения в Советы депутатов муниципальных округов столицы с предложением пересмотреть бюджеты районов Москвы в пользу мобилизованных и их семей. Справедливороссы считают, что на высвободившиеся бюджетные средства необходимо закупить для подразделений из мобилизованных москвичей беспилотники, тепловизоры, обмундирование, средства защиты и новогодние продуктовые наборы для солдат", - добавили в пресс-службе.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах при проведении мобилизации президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал". Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.Во вторник, 11 октября, правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Позднее мэр Москвы Сергей Собянин внес документ на рассмотрение в Мосгордуму.

https://ria.ru/20221018/gosduma-1824912577.html

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

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общество, сергей собянин, владимир путин, москва, россия, московская городская дума, справедливая россия, лдпр, кпрф