https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824941394.html
Эсеры предложили отменить новогодние салюты в Москве
Эсеры предложили отменить новогодние салюты в Москве - РИА Новости, 18.10.2022
Эсеры предложили отменить новогодние салюты в Москве
Московское отделение партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" предложило пересмотреть бюджет столицы и направить предусмотренные на празднование... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:58
2022-10-18T17:58
2022-10-18T17:58
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россия
московская городская дума
справедливая россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Московское отделение партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" предложило пересмотреть бюджет столицы и направить предусмотренные на празднование Нового года 2 миллиарда рублей на поддержку мобилизованных москвичей, рассказали РИА Новости в пресс-службе партии."Председатель Совета Московского регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев обратился во вторник к лидерам партий московских отделений: ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Единая Россия" и руководителям их фракций в Мосгордуме. Он предлагает им поддержать обращение к мэру Москвы Сергею Собянину о сокращении расходов на празднование Нового 2023 года и помощи мобилизованным москвичам", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе уточнили, что Гусев считает лишними новогодние развлекательные мероприятия и массовые гуляния для взрослых. По его мнению, необходимо отменить в городе праздничные салюты и фейерверки, подсветку и иллюминацию. При этом Гусев предлагает сохранить в полном объеме бюджетное финансирование детских новогодних праздников и закупку подарков детям.Уточняется, что в понедельник фракция партии "Справедливая Россия" в Московской городской думе обратилась с таким же предложением к мэру Москвы Сергею Собянину и главам муниципальных образований города."К инициативе также подключились московские мундепы партии "Справедливая Россия – За правду". Они написали подобные обращения в Советы депутатов муниципальных округов столицы с предложением пересмотреть бюджеты районов Москвы в пользу мобилизованных и их семей. Справедливороссы считают, что на высвободившиеся бюджетные средства необходимо закупить для подразделений из мобилизованных москвичей беспилотники, тепловизоры, обмундирование, средства защиты и новогодние продуктовые наборы для солдат", - добавили в пресс-службе.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах при проведении мобилизации президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал". Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.Во вторник, 11 октября, правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Позднее мэр Москвы Сергей Собянин внес документ на рассмотрение в Мосгордуму.
https://ria.ru/20221018/gosduma-1824912577.html
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общество, сергей собянин, владимир путин, москва, россия, московская городская дума, справедливая россия, лдпр, кпрф
Общество, Сергей Собянин, Владимир Путин, Москва, Россия, Московская городская дума, Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ
Эсеры предложили отменить новогодние салюты в Москве
Эсеры предложили отменить новогодние салюты в Москве для финансовой помощи мобилизованным
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Московское отделение партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" предложило пересмотреть бюджет столицы и направить предусмотренные на празднование Нового года 2 миллиарда рублей на поддержку мобилизованных москвичей, рассказали РИА Новости в пресс-службе партии.
"Председатель Совета Московского регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев обратился во вторник к лидерам партий московских отделений: ЛДПР
, КПРФ, "Новые люди" и "Единая Россия
" и руководителям их фракций в Мосгордуме
. Он предлагает им поддержать обращение к мэру Москвы Сергею Собянину
о сокращении расходов на празднование Нового 2023 года и помощи мобилизованным москвичам", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что Гусев считает лишними новогодние развлекательные мероприятия и массовые гуляния для взрослых. По его мнению, необходимо отменить в городе праздничные салюты и фейерверки, подсветку и иллюминацию. При этом Гусев предлагает сохранить в полном объеме бюджетное финансирование детских новогодних праздников и закупку подарков детям.
Уточняется, что в понедельник фракция партии "Справедливая Россия
" в Московской городской думе обратилась с таким же предложением к мэру Москвы Сергею Собянину и главам муниципальных образований города.
"К инициативе также подключились московские мундепы партии "Справедливая Россия – За правду". Они написали подобные обращения в Советы депутатов муниципальных округов столицы с предложением пересмотреть бюджеты районов Москвы в пользу мобилизованных и их семей. Справедливороссы считают, что на высвободившиеся бюджетные средства необходимо закупить для подразделений из мобилизованных москвичей беспилотники, тепловизоры, обмундирование, средства защиты и новогодние продуктовые наборы для солдат", - добавили в пресс-службе.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах при проведении мобилизации президент РФ Владимир Путин
поручил Генпрокуратуре
"незамедлительно реагировать на каждый сигнал". Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.
Во вторник, 11 октября, правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Позднее мэр Москвы Сергей Собянин внес документ на рассмотрение в Мосгордуму.