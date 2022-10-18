https://ria.ru/20221018/estoniya-1824952840.html

В Совфеде призвали прекратить все контакты с Эстонией

В Совфеде призвали прекратить все контакты с Эстонией - РИА Новости, 18.10.2022

В Совфеде призвали прекратить все контакты с Эстонией

После объявления парламентом Эстонии России страной-спонсором терроризма, нужно прекращать все контакты с Таллином, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:35

2022-10-18T18:35

2022-10-18T18:35

андрей климов

эстония

россия

совет федерации рф

сша

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. После объявления парламентом Эстонии России страной-спонсором терроризма, нужно прекращать все контакты с Таллином, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Парламент Эстонии принял во вторник заявление с резким осуждением действий России на Украине и назвал РФ спонсором терроризма."В международном праве нет такого понятия – страна-спонсор терроризма. Это придумали США, а Эстония сделала кальку. Причем Вашингтон (такое решение) не принимает", - сказал Климов.При этом он допустил, что американцы науськали Эстонию "распахивать эту поляну". Он подчеркнул, что США не раз использовали прибалтийские страны для осуществления провокаций, напомнив о позиции Литвы по калининградскому транзиту.Климов подчеркнул, что его личная позиция - чтобы в отношении таких недружественных стран "сделать полное отключение", прекратить любые контакты, за исключением сугубо гуманитарных тем.По словам законодателя, компании, которые хотели бы получить прибыль от сотрудничества со странами Прибалтики, должны понимать, что это не то направление деятельности, которое будет приветствоваться российским государством. "Объективная реальность такова", - сказал политик.Климов отметил, что страны Прибалтики - это периферия Европы. И если они поймут, что дальше в отношениях с Россией глухая стена, они об этом пожалеют.Комментируя саму законодательную инициативу эстонских парламентариев, сенатор назвал ее "сотрясанием воздуха". По его словам, цели две: "напомнить о себе и услужить дяде Сэму".

https://ria.ru/20220916/terrorizm-1817402594.html

https://ria.ru/20220820/krym-1810905856.html

https://ria.ru/20220906/rossiya-1814755323.html

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андрей климов, эстония, россия, совет федерации рф, сша