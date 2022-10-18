https://ria.ru/20221018/blokirovka-1824869709.html
Блокировка YouTube вызовет интерес к способам ее обхода, заявили в Госдуме
Блокировка YouTube вызовет интерес к способам ее обхода, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.10.2022
Блокировка YouTube вызовет интерес к способам ее обхода, заявили в Госдуме
Блокировка YouTube вызовет волну интереса к механизмам ее обхода, от сервиса, как и от дурной привычки, "нужно отвыкать постепенно", заявил замглавы комитета... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:16
2022-10-18T14:16
2022-10-18T14:17
общество
технологии
антон горелкин
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госдума рф
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Блокировка YouTube вызовет волну интереса к механизмам ее обхода, от сервиса, как и от дурной привычки, "нужно отвыкать постепенно", заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя блокировку канала Совета Федерации на площадке.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube."Блокировка YouTube вызовет очередную волну интереса к механизмам ее обхода и кратно увеличит нагрузку на российские сервисы, к которой они вряд ли сейчас готовы", - написал политик в Telegram-канале.Сам парламентарий не удивился очередной блокировке российского канала на площадке, по его словам, в первую очередь под блокировку попадают критики Запада и органы власти. "Потом банить начнут за мало-мальски позитивное отношение к России, а в итоге на русском языке там можно будет посмотреть только оголтелую пропаганду", - добавил он.Говоря о высказываниях о необходимости "удара возмездия по YouTube", он подчеркнул, что "процесс форсировать не нужно", поскольку часть аудитории приходит туда не за политическим контентом."От YouTube, как от любой дурной привычки, нужно отвыкать постепенно", - резюмировал он.
https://ria.ru/20221018/youtube-1824847740.html
https://ria.ru/20221006/blokirovki-1822065942.html
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общество, технологии, антон горелкин, россия, youtube, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Россия, YouTube, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
14:16 18.10.2022 (обновлено: 14:17 18.10.2022)
Блокировка YouTube вызовет интерес к способам ее обхода, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Горелкин: блокировка YouTube вызовет волну интереса к механизмам ее обхода