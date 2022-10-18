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Блокировка YouTube вызовет интерес к способам ее обхода, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.10.2022
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Блокировка YouTube вызовет интерес к способам ее обхода, заявили в Госдуме
Блокировка YouTube вызовет интерес к способам ее обхода, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.10.2022
Блокировка YouTube вызовет интерес к способам ее обхода, заявили в Госдуме
Блокировка YouTube вызовет волну интереса к механизмам ее обхода, от сервиса, как и от дурной привычки, "нужно отвыкать постепенно", заявил замглавы комитета... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:16
2022-10-18T14:17
общество
технологии
антон горелкин
россия
youtube
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Блокировка YouTube вызовет волну интереса к механизмам ее обхода, от сервиса, как и от дурной привычки, "нужно отвыкать постепенно", заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя блокировку канала Совета Федерации на площадке.Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube."Блокировка YouTube вызовет очередную волну интереса к механизмам ее обхода и кратно увеличит нагрузку на российские сервисы, к которой они вряд ли сейчас готовы", - написал политик в Telegram-канале.Сам парламентарий не удивился очередной блокировке российского канала на площадке, по его словам, в первую очередь под блокировку попадают критики Запада и органы власти. "Потом банить начнут за мало-мальски позитивное отношение к России, а в итоге на русском языке там можно будет посмотреть только оголтелую пропаганду", - добавил он.Говоря о высказываниях о необходимости "удара возмездия по YouTube", он подчеркнул, что "процесс форсировать не нужно", поскольку часть аудитории приходит туда не за политическим контентом."От YouTube, как от любой дурной привычки, нужно отвыкать постепенно", - резюмировал он.
https://ria.ru/20221018/youtube-1824847740.html
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общество, технологии, антон горелкин, россия, youtube, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Россия, YouTube, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
14:16 18.10.2022 (обновлено: 14:17 18.10.2022)
 
Блокировка YouTube вызовет интерес к способам ее обхода, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Горелкин: блокировка YouTube вызовет волну интереса к механизмам ее обхода

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Блокировка YouTube вызовет волну интереса к механизмам ее обхода, от сервиса, как и от дурной привычки, "нужно отвыкать постепенно", заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя блокировку канала Совета Федерации на площадке.
Ранее во вторник Google заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ" в YouTube.
Блокировка - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 13:04
Роскомнадзор назвал блокировку YouTube-аккаунтов Совфеда актом цензуры
"Блокировка YouTube вызовет очередную волну интереса к механизмам ее обхода и кратно увеличит нагрузку на российские сервисы, к которой они вряд ли сейчас готовы", - написал политик в Telegram-канале.
Сам парламентарий не удивился очередной блокировке российского канала на площадке, по его словам, в первую очередь под блокировку попадают критики Запада и органы власти. "Потом банить начнут за мало-мальски позитивное отношение к России, а в итоге на русском языке там можно будет посмотреть только оголтелую пропаганду", - добавил он.
Говоря о высказываниях о необходимости "удара возмездия по YouTube", он подчеркнул, что "процесс форсировать не нужно", поскольку часть аудитории приходит туда не за политическим контентом.
"От YouTube, как от любой дурной привычки, нужно отвыкать постепенно", - резюмировал он.
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ОбществоТехнологииАнтон ГорелкинРоссияYouTubeГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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