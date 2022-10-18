https://ria.ru/20221018/aeroflot-1824879441.html
"Аэрофлот" перейдет на отечественную систему бронирования
"Аэрофлот" перейдет на отечественную систему бронирования - РИА Новости, 18.10.2022
"Аэрофлот" перейдет на отечественную систему бронирования
"Аэрофлот" до конца месяца перейдет на отечественную систему бронирования, заявил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:44
2022-10-18T14:44
2022-10-18T14:45
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" до конца месяца перейдет на отечественную систему бронирования, заявил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.В сентябре он говорил, что компания перейдет на отечественную систему бронирования с 1 ноября."Переход на отечественную систему бронирования - это случится уже в ближайшее время, до конца октября", - сказал Александровский.Компания "Ростех" в мае заявляла, что готова экстренно - в течение 24 часов - подключить "Аэрофлот" и другие авиакомпании к отечественной системе бронирования билетов Leonardo, если зарубежные будут отключены из-за международных санкций. Госкорпорация также анонсировала, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом.Отечественное программное обеспечение Leonardo разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить личные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.Западные страны в связи с военной операцией на Украине ввели ряд санкций по отношению к России. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20221010/shri-lanka-1822869197.html
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экономика, россия, украина, сша, аэрофлот, совет федерации рф, технологии, ростех, туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Россия, Украина, США, Аэрофлот, Совет Федерации РФ, Технологии, Ростех, Туризм, Новости - Туризм
14:44 18.10.2022 (обновлено: 14:45 18.10.2022)
"Аэрофлот" перейдет на отечественную систему бронирования
"Аэрофлот" до конца октября перейдет на отечественную систему бронирования
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" до конца месяца перейдет на отечественную систему бронирования, заявил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
В сентябре он говорил, что компания перейдет на отечественную систему бронирования с 1 ноября.
"Переход на отечественную систему бронирования - это случится уже в ближайшее время, до конца октября", - сказал Александровский.
Компания "Ростех" в мае заявляла, что готова экстренно - в течение 24 часов - подключить "Аэрофлот" и другие авиакомпании к отечественной системе бронирования билетов Leonardo, если зарубежные будут отключены из-за международных санкций. Госкорпорация также анонсировала, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом.
Отечественное программное обеспечение Leonardo разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить личные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.
Западные страны в связи с военной операцией на Украине ввели ряд санкций по отношению к России. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.