https://ria.ru/20221018/aeroflot-1824879441.html

"Аэрофлот" перейдет на отечественную систему бронирования

"Аэрофлот" перейдет на отечественную систему бронирования - РИА Новости, 18.10.2022

"Аэрофлот" перейдет на отечественную систему бронирования

"Аэрофлот" до конца месяца перейдет на отечественную систему бронирования, заявил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:44

2022-10-18T14:44

2022-10-18T14:45

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" до конца месяца перейдет на отечественную систему бронирования, заявил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.В сентябре он говорил, что компания перейдет на отечественную систему бронирования с 1 ноября."Переход на отечественную систему бронирования - это случится уже в ближайшее время, до конца октября", - сказал Александровский.Компания "Ростех" в мае заявляла, что готова экстренно - в течение 24 часов - подключить "Аэрофлот" и другие авиакомпании к отечественной системе бронирования билетов Leonardo, если зарубежные будут отключены из-за международных санкций. Госкорпорация также анонсировала, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом.Отечественное программное обеспечение Leonardo разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить личные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.Западные страны в связи с военной операцией на Украине ввели ряд санкций по отношению к России. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20221010/shri-lanka-1822869197.html

https://ria.ru/20221018/aeroflot-1824848984.html

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экономика, россия, украина, сша, аэрофлот, совет федерации рф, технологии, ростех, туризм, новости - туризм