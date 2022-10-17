https://ria.ru/20221017/trass-1824420750.html

В Британии уже ищут замену Лиз Трасс

В Британии уже ищут замену Лиз Трасс - РИА Новости, 17.10.2022

В Британии уже ищут замену Лиз Трасс

Британский премьер-министр Лиз Трасс теряет полномочия буквально на глазах. Она отправила в отставку министра финансов Квази Квартенга. Тот был не только вторым РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:14

авторы

великобритания

в мире

лиз трасс

джереми хант

борис джонсон

бен уоллес

пенни мордонт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814557012_0:54:2790:1623_1920x0_80_0_0_87cfb883199b4597dc7a15a7bfc3c9b0.jpg

Британский премьер-министр Лиз Трасс теряет полномочия буквально на глазах. Она отправила в отставку министра финансов Квази Квартенга. Тот был не только вторым по значимости человеком в правительстве, но, возможно, единственным, кто был полностью лоялен Трасс. На его место взят бывший конкурент в борьбе за премьерское кресло Джереми Хант. Трасс отчаянно пытается спасти свое премьерство. Но после такой рокировки возник вопрос: в состоянии ли она хоть чем-то управлять?Новый министр финансов — в Британии эта должность называется "канцлер казначейства" — ведет себя так, как будто он руководит кабинетом. Хант по-хозяйски заявил о том, что были допущены существенные ошибки и их надо будет исправлять: "Было ошибкой принимать решения по налогам, тем более снижать их для богатых. Было ошибкой действовать вслепую, не объяснив людям, откуда возьмутся деньги. Премьер-министр это признает, и поэтому я здесь. Сейчас нам нужно убедить парламент и рынки в том, что мы можем сбалансировать наши расходы и доходы".С таким партнером Трасс нужно быть начеку, помня о судьбе ее предшественника — Бориса Джонсона. Того откровенно подсиживал министр финансов Риши Сунак. Союзники бывшего канцлера теперь оживились: он предупреждал, что популистские меры, которые предлагала Трасс, грозят серьезными экономическими проблемами — получите результат! В британской прессе уже заговорили о возвращении Сунака на политическую орбиту, отставка Трасс воспринимается как нечто неизбежное. "У нее нет ни малейшего шанса сохранить за собой кресло премьер-министра", — утверждает бывший секретарь казначейства, ныне публицист, консерватор Дэвид Меллор.Устранить Трасс — не такое простое дело. Согласно правилам Консервативной партии, вотум недоверия ей можно выдвинуть только через год после начала ее работы в этой должности. Этот процесс можно ускорить, если депутаты-консерваторы закидают свой парламентский комитет 1922 письмами с требованиями об отставке премьера. Тогда Трасс могут предложить освободить место добровольно, не дожидаясь голосования.Пока же, как и все ее предшественники, она намерена цепляться за премьерское кресло до последнего, заявив, что не собирается никуда уходить.Заявление прозвучало во время спешно организованной, очень короткой пресс-конференции в минувшую пятницу, когда Трасс объявила о перестановках в ее кабинете и отмене еще одного пункта из предложенного правительством "мини-бюджета" — корпоративный налог в следующем году все-таки будет повышен. Но успокоить рынки и коллег по партии она не смогла. Вердикт агентства Bloomberg категоричен: "Премьер-министр Великобритании оказалась в тисках рыночных потрясений и мятежной Консервативной партии, и у нее осталось две варианта: перезагрузка экономического плана и увольнение своего друга и министра финансов Квази Квартенга. Трасс использовала обе карты, но оказалась еще более уязвимой".Обозреватель одной из самых читаемых в Британии газет Daily Mail Сара Вайн называет кабинет министров Трасс собранием "переругавшихся и готовых бить друг друга ножом в спину третьесортных фрилансеров" и удивляется тому, что в нынешней ситуации премьер-министр еще может говорить о том, что она готова обеспечить стабильность: "Откровенно говоря, ей не помешало бы проявить немного смирения. <…> Почему она просто не подняла руки и не сказала: "Ребята, извините. Мы ошиблись. На самом деле, нет — я ошиблась. Однако я сделаю все возможное, чтобы это исправить". Может быть, не совсем так, но что-то в этом роде. Что-то нормальное, человеческое, от души — во всяком случае, честное. Но вместо этого — нет. У нас есть робот Лиз. Лиз-автомат. Лиз-конформист. Полнейшая неспособность признать свою роль в нынешнем фиаско. Полнейший отказ принять на себя какую-либо вину за беспорядок, который она устроила всего лишь за несколько коротких недель пребывания у власти"."Трассономика" мертва, — пишет Economist. — Лиз Трасс начала свое премьерство с безумного рвения к экономическому росту. Она и сейчас настаивает на том, что это ее миссия. <…> Даже те консерваторы, которые поддерживали ее проект, сейчас не видят особого смысла в том, чтобы помочь ей сохранить кресло, если не считать унижения из-за того, что за год появится уже третий по счету лидер". Издание утверждает, что среди депутатов-консерваторов теперь нет сомнения в необходимости замены премьер-министра, вопрос только один — когда? Опросы общественного мнения показывают, что Трасс не доверяют больше 70 процентов избирателей.Формируется список потенциальных преемников. Помимо Риши Сунака, в него может войти только что назначенный министр финансов Джереми Хант. Рассматривается кандидатура бывшего министра обороны Пенни Мордонт. Она сейчас представляет правительство в нижней палате парламента. Не исключено, что за пост премьера может побороться и нынешний министр обороны Бен Уоллес. В принципе, это тот же набор, с которым выставляли за дверь Бориса Джонсона."Великобритания перестала быть управляемой, — пишет обозреватель The Telegraph Дэвид Линн. — Правительства начинают разваливаться, просуществовав всего лишь несколько недель. Экономический рост застопорился. У нас чудовищная демография — население стареет, рождаемость падает. Инфраструктура разваливается. <…> Рынки относятся к стране с подозрением, и нередко это оправданно. Нелегальная иммиграция вышла из-под контроля. Наши акции падают, а долг продолжает расти, кто бы что ни делал. Список можно продолжить. Британия становится новой Италией, только без солнца и макарон".

https://ria.ru/20221013/britaniya-1823782772.html

https://ria.ru/20221005/britaniya-1821583258.html

https://ria.ru/20220909/trass-1815578448.html

https://ria.ru/20221002/zapad-1820868485.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

авторы, великобритания, в мире, лиз трасс, джереми хант, борис джонсон, бен уоллес, пенни мордонт, риши сунак