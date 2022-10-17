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Два урожая разом. Россия и Китай создали новую методику рисоводства - РИА Новости, 17.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221017/samarskiy-1823668091.html
Два урожая разом. Россия и Китай создали новую методику рисоводства
Два урожая разом. Россия и Китай создали новую методику рисоводства - РИА Новости, 17.10.2022
Два урожая разом. Россия и Китай создали новую методику рисоводства
Методику интеллектуального контроля рисоводства, основанную на спутниковом наблюдении, создали ученые Самарского университета совместно с коллегами из Китая. По РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:00
2022-10-17T09:00
наука
технологии
китай
россия
москва
самарский университет
самара
университетская наука
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МОСКВА, 17 окт - РИА Ноовсти. Методику интеллектуального контроля рисоводства, основанную на спутниковом наблюдении, создали ученые Самарского университета совместно с коллегами из Китая. По словам авторов, разработка позволяет повышать и прогнозировать урожайность, оценивать здоровье растений, выбирать оптимальные участки для посадок. Результаты опубликованы в журнале Advances in Space Research.Мультиспектральная спутниковая съемка, как объяснили специалисты, позволяет точно определять минеральный состав почвы, режим освещенности и увлажнения на любой территории. Сегодня активно развиваются системы интеллектуального земледелия, способные с помощью этой информации оптимизировать полевые работы и повысить урожайность.Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева совместно с китайскими коллегами разработали новую методику "умного" рисоводства, основанную на анализе мультиспектральных данных. По словам авторов, разработка позволяет прогнозировать урожайность, определять оптимальные режимы удобрения и орошения, а также дает ряд других возможностей.Кроме того, по словам ученых, методика позволяет оценивать уровень здоровья растений и подбирать земли, наиболее подходящие для выращивания риса. Преимущество разработки перед аналогами, как сообщили авторы, в повышенной точности определения этапов жизненного цикла растений и более корректной оценке урожайности."Для вычисления вегетационного индекса и анализа спектрограмм с его помощью мы применили инструменты, основанные на машинном обучении", – отметил доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Рустам Парингер.В дальнейшем ученые планируют адаптировать предложенную методику для работы с другими сельскохозяйственными культурами, а также разработать систему рекомендаций для агрохозяйств по повышению эффективности землепользования с опорой на данные спектральной съемки.Исследование проводилось совместно со специалистами Китайского университета наук о земле и Гонконгского политехнического университета.
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технологии, китай, россия, москва, самарский университет, самара, университетская наука, навигатор абитуриента
Наука, Технологии, Китай, Россия, Москва, Самарский университет, Самара, Университетская наука, Навигатор абитуриента
09:00 17.10.2022
 

Два урожая разом. Россия и Китай создали новую методику рисоводства

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВыращивание риса
Выращивание риса - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 окт - РИА Ноовсти. Методику интеллектуального контроля рисоводства, основанную на спутниковом наблюдении, создали ученые Самарского университета совместно с коллегами из Китая. По словам авторов, разработка позволяет повышать и прогнозировать урожайность, оценивать здоровье растений, выбирать оптимальные участки для посадок. Результаты опубликованы в журнале Advances in Space Research.
Мультиспектральная спутниковая съемка, как объяснили специалисты, позволяет точно определять минеральный состав почвы, режим освещенности и увлажнения на любой территории. Сегодня активно развиваются системы интеллектуального земледелия, способные с помощью этой информации оптимизировать полевые работы и повысить урожайность.
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Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева совместно с китайскими коллегами разработали новую методику "умного" рисоводства, основанную на анализе мультиспектральных данных. По словам авторов, разработка позволяет прогнозировать урожайность, определять оптимальные режимы удобрения и орошения, а также дает ряд других возможностей.
"Главный наш результат – новый вегетационный индекс оценки спектрограмм, повышающий точность анализа. Благодаря ему можно детально контролировать протекание жизненного цикла растений, что позволит, например, в некоторых случаях добиться двух урожаев там, где раньше собирали только один", – рассказала автор исследования, доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Комаль Кумари.
Кроме того, по словам ученых, методика позволяет оценивать уровень здоровья растений и подбирать земли, наиболее подходящие для выращивания риса. Преимущество разработки перед аналогами, как сообщили авторы, в повышенной точности определения этапов жизненного цикла растений и более корректной оценке урожайности.
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"Для вычисления вегетационного индекса и анализа спектрограмм с его помощью мы применили инструменты, основанные на машинном обучении", – отметил доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Рустам Парингер.
В дальнейшем ученые планируют адаптировать предложенную методику для работы с другими сельскохозяйственными культурами, а также разработать систему рекомендаций для агрохозяйств по повышению эффективности землепользования с опорой на данные спектральной съемки.
Исследование проводилось совместно со специалистами Китайского университета наук о земле и Гонконгского политехнического университета.
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