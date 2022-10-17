https://ria.ru/20221017/samarskiy-1823668091.html

Два урожая разом. Россия и Китай создали новую методику рисоводства

Два урожая разом. Россия и Китай создали новую методику рисоводства - РИА Новости, 17.10.2022

Два урожая разом. Россия и Китай создали новую методику рисоводства

Методику интеллектуального контроля рисоводства, основанную на спутниковом наблюдении, создали ученые Самарского университета совместно с коллегами из Китая. По РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T09:00

2022-10-17T09:00

2022-10-17T09:00

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МОСКВА, 17 окт - РИА Ноовсти. Методику интеллектуального контроля рисоводства, основанную на спутниковом наблюдении, создали ученые Самарского университета совместно с коллегами из Китая. По словам авторов, разработка позволяет повышать и прогнозировать урожайность, оценивать здоровье растений, выбирать оптимальные участки для посадок. Результаты опубликованы в журнале Advances in Space Research.Мультиспектральная спутниковая съемка, как объяснили специалисты, позволяет точно определять минеральный состав почвы, режим освещенности и увлажнения на любой территории. Сегодня активно развиваются системы интеллектуального земледелия, способные с помощью этой информации оптимизировать полевые работы и повысить урожайность.Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева совместно с китайскими коллегами разработали новую методику "умного" рисоводства, основанную на анализе мультиспектральных данных. По словам авторов, разработка позволяет прогнозировать урожайность, определять оптимальные режимы удобрения и орошения, а также дает ряд других возможностей.Кроме того, по словам ученых, методика позволяет оценивать уровень здоровья растений и подбирать земли, наиболее подходящие для выращивания риса. Преимущество разработки перед аналогами, как сообщили авторы, в повышенной точности определения этапов жизненного цикла растений и более корректной оценке урожайности."Для вычисления вегетационного индекса и анализа спектрограмм с его помощью мы применили инструменты, основанные на машинном обучении", – отметил доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Рустам Парингер.В дальнейшем ученые планируют адаптировать предложенную методику для работы с другими сельскохозяйственными культурами, а также разработать систему рекомендаций для агрохозяйств по повышению эффективности землепользования с опорой на данные спектральной съемки.Исследование проводилось совместно со специалистами Китайского университета наук о земле и Гонконгского политехнического университета.

https://ria.ru/20220630/yuurgu-1799026548.html

https://ria.ru/20220719/urfu-1799624002.html

https://ria.ru/20221012/sfu-1823147993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, китай, россия, москва, самарский университет, самара, университетская наука, навигатор абитуриента