https://ria.ru/20221017/pvr-1824593204.html

Дополнительные ПВР для жителей Херсона развернули в Карачаево-Черкесии

Дополнительные ПВР для жителей Херсона развернули в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 17.10.2022

Дополнительные ПВР для жителей Херсона развернули в Карачаево-Черкесии

Дополнительные пункты временного размещения для жителей Херсона и других территорий развернули в Карачаево-Черкесии, в них создадут достойные условия для жизни... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:59

2022-10-17T13:59

2022-10-17T13:59

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

херсон

теберда

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МОСКВА/ЧЕРКЕССК, 17 окт - РИА Новости. Дополнительные пункты временного размещения для жителей Херсона и других территорий развернули в Карачаево-Черкесии, в них создадут достойные условия для жизни 500 человек, сообщил глава республики Рашид Темрезов."Главное в нынешних реалиях – это, конечно, безопасность наших сограждан. Регионы России готовятся принимать для временного размещения жителей Херсона и других территорий. Карачаево-Черкесия не остается в стороне. Мы подготовили дополнительные пункты временного размещения граждан, где мы сможем создать достойные условия проживания для 500 человек", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.По словам главы республики, пункты временного проживания развернуты в гостиницах курортных поселков Теберды и Домбая, люди смогут максимально удобно устроить свой быт. Все организационные вопросы решены, помещения готовы, отмечает Темрезов.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.

https://ria.ru/20220928/rabota-1820112819.html

херсон

теберда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, херсон, теберда