https://ria.ru/20221017/pvr-1824593204.html
Дополнительные ПВР для жителей Херсона развернули в Карачаево-Черкесии
Дополнительные ПВР для жителей Херсона развернули в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 17.10.2022
Дополнительные ПВР для жителей Херсона развернули в Карачаево-Черкесии
Дополнительные пункты временного размещения для жителей Херсона и других территорий развернули в Карачаево-Черкесии, в них создадут достойные условия для жизни... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:59
2022-10-17T13:59
2022-10-17T13:59
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
херсон
теберда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824596988_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_40c00c25f24abb9f4c98c25912695fe3.jpg
МОСКВА/ЧЕРКЕССК, 17 окт - РИА Новости. Дополнительные пункты временного размещения для жителей Херсона и других территорий развернули в Карачаево-Черкесии, в них создадут достойные условия для жизни 500 человек, сообщил глава республики Рашид Темрезов."Главное в нынешних реалиях – это, конечно, безопасность наших сограждан. Регионы России готовятся принимать для временного размещения жителей Херсона и других территорий. Карачаево-Черкесия не остается в стороне. Мы подготовили дополнительные пункты временного размещения граждан, где мы сможем создать достойные условия проживания для 500 человек", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.По словам главы республики, пункты временного проживания развернуты в гостиницах курортных поселков Теберды и Домбая, люди смогут максимально удобно устроить свой быт. Все организационные вопросы решены, помещения готовы, отмечает Темрезов.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
https://ria.ru/20220928/rabota-1820112819.html
херсон
теберда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824596988_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_42ee0d8e5608d96007c46c7c956dca67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, херсон, теберда
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Херсон, Теберда