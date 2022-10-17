https://ria.ru/20221017/prazdnik-1824602161.html
В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса
В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса - РИА Новости, 17.10.2022
В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса
Минкультуры РФ устроило в Подмосковье детям из домов ребенка и детских домов Донбасса праздничную программу с аниматорами - дети рисовали, танцевали и лепили из РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:15
2022-10-17T14:15
2022-10-17T14:19
специальная военная операция на украине
общество
ольга любимова
ксения мишонова
чебурашка
россия
московская область (подмосковье)
донбасс
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минкультуры РФ устроило в Подмосковье детям из домов ребенка и детских домов Донбасса праздничную программу с аниматорами - дети рисовали, танцевали и лепили из пластилина, также им показали кукольный спектакль "Али-Баба и 40 разбойников" Театра им. Образцова, мероприятие посетили министр культуры РФ Ольга Любимова и детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.Мероприятие, направленное на поддержку детей из присоединившихся к РФ регионов, временно находящихся в пунктах размещения беженцев Московской области, в том числе воспитанников детских домов, состоялось в Доме культуры "Кучино" в подмосковной Балашихе. На праздник прибыли ребята всех возрастов, от дошкольников до старшеклассников.Как передает корреспондент РИА Новости, на входе в ДК ребят встречали ростовые фигуры персонажей известных мульфильмов — Чебурашка, крокодил Гена, кот Матроскин, а также героиня славянских сказок Машенька. Внутри аниматоры устроили детям праздник с танцами и хороводами, а волонтеры помогали ребятам на мастер-классах по рисованию и наносили маленьким гостям аквагрим."Это особенное для нас мероприятие... К нам приехали дети из детского дома Донбасса. Для нас очень важно, чтобы, помимо адаптационных процессов, появилась какая-то культурная составляющая. Наши учреждения культуры рвутся в бой, очень хотят поучаствовать. Мы понимаем, как важно, чтобы эта привычная составляющая детства вернулась к этим ребятам. Возможно, это посещение ДК - первое в их жизни", - отметила Любимова.Министр лично пообщалась с малышами, после вступительной развлекательной части детей отвели смотреть спектакль. Любимова рассказала, что в постановке "Али-Баба и 40 разбойников" задействовано 50 кукол, она "уже много лет радует зрителей".Уже со сцены министр обратилась к детям, пообещав им, что ведомство постарается, чтобы первое знакомство с театром, которое всегда запоминается на всю жизнь, стало началом хорошей традиции.Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Мишонова рассказала, что на представление прибыли 50 детей из детских домов и домов ребенка Донецка. "Здесь дети с родителями из наших пунктов временного размещения, тоже из ДНР и ЛНР. И здесь наши мамы из Балашихи с приемными детьми. Порядка 115 детей здесь сегодня", - сказала она.От лица правительства Московской области Мишонова поблагодарила Минкультуры РФ, рассказав, что Любимова сама выступила инициатором мероприятия. "Она мне написала и сказала, что мы готовы показать детям культурную программу. Что сказать - Украина загнала детей в подвалы, а Россия их выводит из этих подвалов и дарит им настоящее детство, где есть и семья, и любовь, и детские спектакли. Эти дети никогда не видели спектакли, в большинстве своем не выходили из бомбоубежищ, даже не могли гулять, особенно маленькие, те, которых мы привезли", - сказала она.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ольга любимова, ксения мишонова, чебурашка, россия, московская область (подмосковье), донбасс, дети
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ольга Любимова, Ксения Мишонова, Чебурашка, Россия, Московская область (Подмосковье), Донбасс, Дети
14:15 17.10.2022 (обновлено: 14:19 17.10.2022)
В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса
В Подмосковье сиротам из Донбасса устроили праздник с аниматорами и кукольным спектаклем
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минкультуры РФ устроило в Подмосковье детям из домов ребенка и детских домов Донбасса праздничную программу с аниматорами - дети рисовали, танцевали и лепили из пластилина, также им показали кукольный спектакль "Али-Баба и 40 разбойников" Театра им. Образцова, мероприятие посетили министр культуры РФ Ольга Любимова и детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
Мероприятие, направленное на поддержку детей из присоединившихся к РФ регионов, временно находящихся в пунктах размещения беженцев Московской области, в том числе воспитанников детских домов, состоялось в Доме культуры "Кучино" в подмосковной Балашихе. На праздник прибыли ребята всех возрастов, от дошкольников до старшеклассников.
Вырастим и выучим: новосибирские семьи приняли детей из ЛНР
1 из 8
Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР. Восемь семей взяли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет.
2 из 8
В семейных группах — от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для них возможности найти семью в ЛНР нет.
3 из 8
Во встрече детей приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
4 из 8
Травников в разговоре с приемными родителями рассказал, как во время своей поездки в ЛНР убедился: эти дети видели совсем немного радости.
5 из 8
"Общими усилиями — поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" — сказал губернатор.
6 из 8
Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила власти Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи.
7 из 8
В течение месяца в Новосибирскую область приедет еще одна группа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
8 из 8
Приемные родители перед встречей с детьми в новосибирском аэропорту Толмачево.
1 из 8
Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР. Восемь семей взяли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет.
2 из 8
В семейных группах — от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для них возможности найти семью в ЛНР нет.
3 из 8
Во встрече детей приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
4 из 8
Травников в разговоре с приемными родителями рассказал, как во время своей поездки в ЛНР убедился: эти дети видели совсем немного радости.
5 из 8
"Общими усилиями — поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" — сказал губернатор.
6 из 8
Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила власти Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи.
7 из 8
В течение месяца в Новосибирскую область приедет еще одна группа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
8 из 8
Приемные родители перед встречей с детьми в новосибирском аэропорту Толмачево.
Как передает корреспондент РИА Новости, на входе в ДК ребят встречали ростовые фигуры персонажей известных мульфильмов — Чебурашка
, крокодил Гена, кот Матроскин, а также героиня славянских сказок Машенька. Внутри аниматоры устроили детям праздник с танцами и хороводами, а волонтеры помогали ребятам на мастер-классах по рисованию и наносили маленьким гостям аквагрим.
"Это особенное для нас мероприятие... К нам приехали дети из детского дома Донбасса. Для нас очень важно, чтобы, помимо адаптационных процессов, появилась какая-то культурная составляющая. Наши учреждения культуры рвутся в бой, очень хотят поучаствовать. Мы понимаем, как важно, чтобы эта привычная составляющая детства вернулась к этим ребятам. Возможно, это посещение ДК - первое в их жизни", - отметила Любимова.
Министр лично пообщалась с малышами, после вступительной развлекательной части детей отвели смотреть спектакль. Любимова рассказала, что в постановке "Али-Баба и 40 разбойников" задействовано 50 кукол, она "уже много лет радует зрителей".
Уже со сцены министр обратилась к детям, пообещав им, что ведомство постарается, чтобы первое знакомство с театром, которое всегда запоминается на всю жизнь, стало началом хорошей традиции.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Мишонова рассказала, что на представление прибыли 50 детей из детских домов и домов ребенка Донецка
. "Здесь дети с родителями из наших пунктов временного размещения, тоже из ДНР
и ЛНР
. И здесь наши мамы из Балашихи
с приемными детьми. Порядка 115 детей здесь сегодня", - сказала она.
От лица правительства Московской области Мишонова поблагодарила Минкультуры РФ
, рассказав, что Любимова сама выступила инициатором мероприятия. "Она мне написала и сказала, что мы готовы показать детям культурную программу. Что сказать - Украина
загнала детей в подвалы, а Россия их выводит из этих подвалов и дарит им настоящее детство, где есть и семья, и любовь, и детские спектакли. Эти дети никогда не видели спектакли, в большинстве своем не выходили из бомбоубежищ, даже не могли гулять, особенно маленькие, те, которых мы привезли", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.