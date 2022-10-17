https://ria.ru/20221017/prazdnik-1824602161.html

В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса

В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса - РИА Новости, 17.10.2022

В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса

Минкультуры РФ устроило в Подмосковье детям из домов ребенка и детских домов Донбасса праздничную программу с аниматорами - дети рисовали, танцевали и лепили из РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:15

2022-10-17T14:15

2022-10-17T14:19

специальная военная операция на украине

общество

ольга любимова

ксения мишонова

чебурашка

россия

московская область (подмосковье)

донбасс

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минкультуры РФ устроило в Подмосковье детям из домов ребенка и детских домов Донбасса праздничную программу с аниматорами - дети рисовали, танцевали и лепили из пластилина, также им показали кукольный спектакль "Али-Баба и 40 разбойников" Театра им. Образцова, мероприятие посетили министр культуры РФ Ольга Любимова и детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.Мероприятие, направленное на поддержку детей из присоединившихся к РФ регионов, временно находящихся в пунктах размещения беженцев Московской области, в том числе воспитанников детских домов, состоялось в Доме культуры "Кучино" в подмосковной Балашихе. На праздник прибыли ребята всех возрастов, от дошкольников до старшеклассников.Как передает корреспондент РИА Новости, на входе в ДК ребят встречали ростовые фигуры персонажей известных мульфильмов — Чебурашка, крокодил Гена, кот Матроскин, а также героиня славянских сказок Машенька. Внутри аниматоры устроили детям праздник с танцами и хороводами, а волонтеры помогали ребятам на мастер-классах по рисованию и наносили маленьким гостям аквагрим."Это особенное для нас мероприятие... К нам приехали дети из детского дома Донбасса. Для нас очень важно, чтобы, помимо адаптационных процессов, появилась какая-то культурная составляющая. Наши учреждения культуры рвутся в бой, очень хотят поучаствовать. Мы понимаем, как важно, чтобы эта привычная составляющая детства вернулась к этим ребятам. Возможно, это посещение ДК - первое в их жизни", - отметила Любимова.Министр лично пообщалась с малышами, после вступительной развлекательной части детей отвели смотреть спектакль. Любимова рассказала, что в постановке "Али-Баба и 40 разбойников" задействовано 50 кукол, она "уже много лет радует зрителей".Уже со сцены министр обратилась к детям, пообещав им, что ведомство постарается, чтобы первое знакомство с театром, которое всегда запоминается на всю жизнь, стало началом хорошей традиции.Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Мишонова рассказала, что на представление прибыли 50 детей из детских домов и домов ребенка Донецка. "Здесь дети с родителями из наших пунктов временного размещения, тоже из ДНР и ЛНР. И здесь наши мамы из Балашихи с приемными детьми. Порядка 115 детей здесь сегодня", - сказала она.От лица правительства Московской области Мишонова поблагодарила Минкультуры РФ, рассказав, что Любимова сама выступила инициатором мероприятия. "Она мне написала и сказала, что мы готовы показать детям культурную программу. Что сказать - Украина загнала детей в подвалы, а Россия их выводит из этих подвалов и дарит им настоящее детство, где есть и семья, и любовь, и детские спектакли. Эти дети никогда не видели спектакли, в большинстве своем не выходили из бомбоубежищ, даже не могли гулять, особенно маленькие, те, которых мы привезли", - сказала она.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221013/dfo-1823556418.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, ольга любимова, ксения мишонова, чебурашка, россия, московская область (подмосковье), донбасс, дети