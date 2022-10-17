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В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/prazdnik-1824602161.html
В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса
В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса - РИА Новости, 17.10.2022
В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса
Минкультуры РФ устроило в Подмосковье детям из домов ребенка и детских домов Донбасса праздничную программу с аниматорами - дети рисовали, танцевали и лепили из РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:15
2022-10-17T14:19
специальная военная операция на украине
общество
ольга любимова
ксения мишонова
чебурашка
россия
московская область (подмосковье)
донбасс
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минкультуры РФ устроило в Подмосковье детям из домов ребенка и детских домов Донбасса праздничную программу с аниматорами - дети рисовали, танцевали и лепили из пластилина, также им показали кукольный спектакль "Али-Баба и 40 разбойников" Театра им. Образцова, мероприятие посетили министр культуры РФ Ольга Любимова и детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.Мероприятие, направленное на поддержку детей из присоединившихся к РФ регионов, временно находящихся в пунктах размещения беженцев Московской области, в том числе воспитанников детских домов, состоялось в Доме культуры "Кучино" в подмосковной Балашихе. На праздник прибыли ребята всех возрастов, от дошкольников до старшеклассников.Как передает корреспондент РИА Новости, на входе в ДК ребят встречали ростовые фигуры персонажей известных мульфильмов — Чебурашка, крокодил Гена, кот Матроскин, а также героиня славянских сказок Машенька. Внутри аниматоры устроили детям праздник с танцами и хороводами, а волонтеры помогали ребятам на мастер-классах по рисованию и наносили маленьким гостям аквагрим."Это особенное для нас мероприятие... К нам приехали дети из детского дома Донбасса. Для нас очень важно, чтобы, помимо адаптационных процессов, появилась какая-то культурная составляющая. Наши учреждения культуры рвутся в бой, очень хотят поучаствовать. Мы понимаем, как важно, чтобы эта привычная составляющая детства вернулась к этим ребятам. Возможно, это посещение ДК - первое в их жизни", - отметила Любимова.Министр лично пообщалась с малышами, после вступительной развлекательной части детей отвели смотреть спектакль. Любимова рассказала, что в постановке "Али-Баба и 40 разбойников" задействовано 50 кукол, она "уже много лет радует зрителей".Уже со сцены министр обратилась к детям, пообещав им, что ведомство постарается, чтобы первое знакомство с театром, которое всегда запоминается на всю жизнь, стало началом хорошей традиции.Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Мишонова рассказала, что на представление прибыли 50 детей из детских домов и домов ребенка Донецка. "Здесь дети с родителями из наших пунктов временного размещения, тоже из ДНР и ЛНР. И здесь наши мамы из Балашихи с приемными детьми. Порядка 115 детей здесь сегодня", - сказала она.От лица правительства Московской области Мишонова поблагодарила Минкультуры РФ, рассказав, что Любимова сама выступила инициатором мероприятия. "Она мне написала и сказала, что мы готовы показать детям культурную программу. Что сказать - Украина загнала детей в подвалы, а Россия их выводит из этих подвалов и дарит им настоящее детство, где есть и семья, и любовь, и детские спектакли. Эти дети никогда не видели спектакли, в большинстве своем не выходили из бомбоубежищ, даже не могли гулять, особенно маленькие, те, которых мы привезли", - сказала она.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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общество, ольга любимова, ксения мишонова, чебурашка, россия, московская область (подмосковье), донбасс, дети
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ольга Любимова, Ксения Мишонова, Чебурашка, Россия, Московская область (Подмосковье), Донбасс, Дети
14:15 17.10.2022 (обновлено: 14:19 17.10.2022)
 
В Подмосковье устроили праздник сиротам из Донбасса

В Подмосковье сиротам из Донбасса устроили праздник с аниматорами и кукольным спектаклем

© Depositphotos / aspsvzДевочка у окна в детском доме
Девочка у окна в детском доме - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Depositphotos / aspsvz
Девочка у окна в детском доме. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минкультуры РФ устроило в Подмосковье детям из домов ребенка и детских домов Донбасса праздничную программу с аниматорами - дети рисовали, танцевали и лепили из пластилина, также им показали кукольный спектакль "Али-Баба и 40 разбойников" Театра им. Образцова, мероприятие посетили министр культуры РФ Ольга Любимова и детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
Мероприятие, направленное на поддержку детей из присоединившихся к РФ регионов, временно находящихся в пунктах размещения беженцев Московской области, в том числе воспитанников детских домов, состоялось в Доме культуры "Кучино" в подмосковной Балашихе. На праздник прибыли ребята всех возрастов, от дошкольников до старшеклассников.
Вырастим и выучим: новосибирские семьи приняли детей из ЛНР
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР. Восемь семей взяли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
1 из 8

Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР. Восемь семей взяли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В семейных группах — от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для них возможности найти семью в ЛНР нет.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
2 из 8

В семейных группах — от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для них возможности найти семью в ЛНР нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Во встрече детей приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова встречают детей
3 из 8

Во встрече детей приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Травников в разговоре с приемными родителями рассказал, как во время своей поездки в ЛНР убедился: эти дети видели совсем немного радости.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
4 из 8

Травников в разговоре с приемными родителями рассказал, как во время своей поездки в ЛНР убедился: эти дети видели совсем немного радости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

"Общими усилиями — поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" — сказал губернатор.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
5 из 8

"Общими усилиями — поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" — сказал губернатор.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила власти Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
6 из 8

Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила власти Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В течение месяца в Новосибирскую область приедет еще одна группа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
7 из 8

В течение месяца в Новосибирскую область приедет еще одна группа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Приемные родители перед встречей с детьми в новосибирском аэропорту Толмачево.

Приёмные родители перед встречей детей из Луганской Народной Республики в аэропорту Толмачево в Новосибирске
8 из 8

Приемные родители перед встречей с детьми в новосибирском аэропорту Толмачево.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР. Восемь семей взяли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В семейных группах — от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для них возможности найти семью в ЛНР нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Во встрече детей приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Травников в разговоре с приемными родителями рассказал, как во время своей поездки в ЛНР убедился: эти дети видели совсем немного радости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 8

"Общими усилиями — поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" — сказал губернатор.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила власти Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В течение месяца в Новосибирскую область приедет еще одна группа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Приемные родители перед встречей с детьми в новосибирском аэропорту Толмачево.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Как передает корреспондент РИА Новости, на входе в ДК ребят встречали ростовые фигуры персонажей известных мульфильмов — Чебурашка, крокодил Гена, кот Матроскин, а также героиня славянских сказок Машенька. Внутри аниматоры устроили детям праздник с танцами и хороводами, а волонтеры помогали ребятам на мастер-классах по рисованию и наносили маленьким гостям аквагрим.
"Это особенное для нас мероприятие... К нам приехали дети из детского дома Донбасса. Для нас очень важно, чтобы, помимо адаптационных процессов, появилась какая-то культурная составляющая. Наши учреждения культуры рвутся в бой, очень хотят поучаствовать. Мы понимаем, как важно, чтобы эта привычная составляющая детства вернулась к этим ребятам. Возможно, это посещение ДК - первое в их жизни", - отметила Любимова.
Министр лично пообщалась с малышами, после вступительной развлекательной части детей отвели смотреть спектакль. Любимова рассказала, что в постановке "Али-Баба и 40 разбойников" задействовано 50 кукол, она "уже много лет радует зрителей".
Уже со сцены министр обратилась к детям, пообещав им, что ведомство постарается, чтобы первое знакомство с театром, которое всегда запоминается на всю жизнь, стало началом хорошей традиции.
Горный массив Вачкажец на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 01:01
Трутнев поручил подготовить предложения по местам отдыха детей из ДНР в ДФО
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Мишонова рассказала, что на представление прибыли 50 детей из детских домов и домов ребенка Донецка. "Здесь дети с родителями из наших пунктов временного размещения, тоже из ДНР и ЛНР. И здесь наши мамы из Балашихи с приемными детьми. Порядка 115 детей здесь сегодня", - сказала она.
От лица правительства Московской области Мишонова поблагодарила Минкультуры РФ, рассказав, что Любимова сама выступила инициатором мероприятия. "Она мне написала и сказала, что мы готовы показать детям культурную программу. Что сказать - Украина загнала детей в подвалы, а Россия их выводит из этих подвалов и дарит им настоящее детство, где есть и семья, и любовь, и детские спектакли. Эти дети никогда не видели спектакли, в большинстве своем не выходили из бомбоубежищ, даже не могли гулять, особенно маленькие, те, которых мы привезли", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоОльга ЛюбимоваКсения МишоноваЧебурашкаРоссияМосковская область (Подмосковье)ДонбассДети
 
 
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