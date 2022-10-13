Вырастим и выучим: новосибирские семьи приняли детей из ЛНР
Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР. Восемь семей взяли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет.
Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР. Восемь семей взяли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет.
В семейных группах — от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для них возможности найти семью в ЛНР нет.
В семейных группах — от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для них возможности найти семью в ЛНР нет.
Во встрече детей приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Во встрече детей приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Травников в разговоре с приемными родителями рассказал, как во время своей поездки в ЛНР убедился: эти дети видели совсем немного радости.
Травников в разговоре с приемными родителями рассказал, как во время своей поездки в ЛНР убедился: эти дети видели совсем немного радости.
"Общими усилиями — поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" — сказал губернатор.
"Общими усилиями — поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" — сказал губернатор.
Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила власти Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи.
Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила власти Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи.
В течение месяца в Новосибирскую область приедет еще одна группа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В течение месяца в Новосибирскую область приедет еще одна группа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приемные родители перед встречей с детьми в новосибирском аэропорту Толмачево.
Приемные родители перед встречей с детьми в новосибирском аэропорту Толмачево.