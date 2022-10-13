https://ria.ru/20221013/siroty-1823636704.html

Вырастим и выучим: новосибирские семьи приняли детей из ЛНР

Вырастим и выучим: новосибирские семьи приняли детей из ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022

Вырастим и выучим: новосибирские семьи приняли детей из ЛНР

В Новосибирскую область приехали сироты из ЛНР, здесь их уже ждали приемные родители. Кадры из аэропорта Толмачево, где встречали детей, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.10.2022

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2022-10-13T13:12

2022-10-13T20:55

фото

луганская народная республика

толмачево (аэропорт)

ситуация в днр и лнр

сироты

новосибирская область

мария львова-белова

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В Новосибирскую область приехали сироты из ЛНР, здесь их уже ждали приемные родители. Кадры из аэропорта Толмачево, где встречали детей, — в фотоленте Ria.ru.

луганская народная республика

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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