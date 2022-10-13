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Вырастим и выучим: новосибирские семьи приняли детей из ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022
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Вырастим и выучим: новосибирские семьи приняли детей из ЛНР
Вырастим и выучим: новосибирские семьи приняли детей из ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022
Вырастим и выучим: новосибирские семьи приняли детей из ЛНР
В Новосибирскую область приехали сироты из ЛНР, здесь их уже ждали приемные родители. Кадры из аэропорта Толмачево, где встречали детей, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.10.2022
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луганская народная республика
толмачево (аэропорт)
ситуация в днр и лнр
сироты
новосибирская область
мария львова-белова
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В Новосибирскую область приехали сироты из ЛНР, здесь их уже ждали приемные родители. Кадры из аэропорта Толмачево, где встречали детей, — в фотоленте Ria.ru.
луганская народная республика
новосибирская область
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Фото, Луганская Народная Республика, Толмачево (аэропорт), Ситуация в ДНР и ЛНР, Сироты, Новосибирская область, Мария Львова-Белова, Андрей Травников
13:12 13.10.2022 (обновлено: 20:55 13.10.2022)
 

Вырастим и выучим: новосибирские семьи приняли детей из ЛНР

Читать ria.ru в
В Новосибирскую область приехали сироты из ЛНР, здесь их уже ждали приемные родители. Кадры из аэропорта Толмачево, где встречали детей, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР. Восемь семей взяли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
1 из 8

Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР. Восемь семей взяли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В семейных группах — от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для них возможности найти семью в ЛНР нет.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
2 из 8

В семейных группах — от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для них возможности найти семью в ЛНР нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Во встрече детей приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова встречают детей
3 из 8

Во встрече детей приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Травников в разговоре с приемными родителями рассказал, как во время своей поездки в ЛНР убедился: эти дети видели совсем немного радости.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
4 из 8

Травников в разговоре с приемными родителями рассказал, как во время своей поездки в ЛНР убедился: эти дети видели совсем немного радости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

"Общими усилиями — поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" — сказал губернатор.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
5 из 8

"Общими усилиями — поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" — сказал губернатор.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила власти Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
6 из 8

Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила власти Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В течение месяца в Новосибирскую область приедет еще одна группа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Встреча детей из Луганской Народной Республики и передача их приёмным родителям в аэропорту Толмачево в Новосибирске
7 из 8

В течение месяца в Новосибирскую область приедет еще одна группа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Приемные родители перед встречей с детьми в новосибирском аэропорту Толмачево.

Приёмные родители перед встречей детей из Луганской Народной Республики в аэропорту Толмачево в Новосибирске
8 из 8

Приемные родители перед встречей с детьми в новосибирском аэропорту Толмачево.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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ФотоЛуганская Народная РеспубликаТолмачево (аэропорт)Ситуация в ДНР и ЛНРСиротыНовосибирская областьМария Львова-БеловаАндрей Травников
 
 
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