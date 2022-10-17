https://ria.ru/20221017/podderzhka-1824520646.html

Минфин направил в правительство проект о мерах поддержки мобилизованных

Минфин направил в правительство проект о мерах поддержки мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022

Минфин направил в правительство проект о мерах поддержки мобилизованных

Минфин РФ подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных, в частности предлагается продлить сроки уплаты налогов и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T09:53

2022-10-17T09:53

2022-10-17T09:55

россия

частичная мобилизация в россии

экономика

антон силуанов

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минфин РФ подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных, в частности предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы, следует из сообщения министерства."Минфин России подготовил и направил в правительство РФ проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан", - говорится в сообщении. Там уточняется, что меры поддержки рассчитаны на граждан, включая предпринимателей и организации, где мобилизованный гражданин является единственным участником и руководителем в одном лице, следует из сообщения.Для мобилизованных предполагаются отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей. "На период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, продляются сроки уплаты налогов (за исключением НДФЛ, уплачиваемого в качестве налогового агента и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода), сборов (кроме торгового сбора, госпошлины, сбора за пользование объектами животного мира) и страховых взносов, которые приходятся на данный период", - говорится в сообщении.Будут также увеличены сроки представления в налоговые органы деклараций и отчетных документов на период прохождения военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы. Кроме того, на шесть месяцев увеличиваются сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.Согласно материалам министерства, на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, приостанавливаются вынесение решения о сроках проведения выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами."Предпринимаемые меры направлены на то, чтобы снять юридические коллизии и поддержать мобилизованных ребят", – заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, слова которого приводит пресс-служба министерства.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221014/otsrochka-1824125767.html

https://ria.ru/20221016/otsrochka-1824473671.html

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824085715.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, частичная мобилизация в россии, экономика, антон силуанов, сергей шойгу