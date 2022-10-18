https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824876474.html

Отсрочка от мобилизации при уходе за инвалидом: условия, как оформить

Мобилизация ухаживающих за инвалидами 1, 2, 3 группы: как оформить отсрочку, документы

Отсрочка от мобилизации при уходе за инвалидом: условия, как оформить

В рамках частичной мобилизации в России военнообязанные могут получить отсрочку, если они осуществляют уход за инвалидом или являются опекунами родных братьев и РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:41

2022-10-18T14:41

2022-10-18T14:41

россия

частичная мобилизация в россии

законы

европейская юридическая служба

госдума рф

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В рамках частичной мобилизации в России военнообязанные могут получить отсрочку, если они осуществляют уход за инвалидом или являются опекунами родных братьев и сестер при ряде условий. Подлежат ли призыву в армию ухаживающие за ребенком или родственником-инвалидом 1, 2, 3 группы, как оформить отсрочку и какие документы необходимо предоставить в военкомат – в материале РИА Новости.Мобилизация ухаживающих за инвалидамиРезервисты, ухаживающие за родственниками, которые признаны нуждающимся в уходе/опеке, либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать таких граждан, имеют право на отсрочку от военной службы."В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации могут получить граждане, занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре), либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан", – поясняет Валентин Лупу, юрист Европейской Юридической Службы.Полагается ли отсрочкаТаким образом, для получения отсрочки от призыва по мобилизации требуется соблюдение следующих условий в совокупности:Как оформитьЧтобы получить отсрочку, в военном комиссариате следует заявить о наличии оснований для нее. Это можно сделать как в устной, так и в письменной форме, подав соответствующее заявление с приложением всех необходимых документов.При этом необходимо доказать, что никто из других родственников не имеет возможности содержать нуждающихся в уходе родственников. “При рассмотрении аналогичных дел в судах в качестве доказательств граждане ссылаются на невозможность осуществления ухода в связи с состоянием здоровья, отсутствием материальных средств, либо на злостное уклонение от исполнения алиментных обязательств (родственник длительное время не поддерживает связь с нуждающимся)”, – говорит Клавдия Бакуменко.Куда обращатьсяДля проведения медико-социальной экспертизы с целью выдачи заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) близкого родственника гражданина, призванного по мобилизации, согласно приказу Минтруда России от 30.12.2020 № 979н "Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы", необходимо предоставить в бюро МСЭ по месту регистрации или фактического проживания:Оказание услуги по проведению МСЭ осуществляется в сроки, не превышающие 30 рабочих дней с даты регистрации в бюро направления на и заявления с пакетом документов. МСЭ может проводиться на дому в случае, если гражданин не может явиться в учреждение по состоянию здоровья, что подтверждается заключением медицинской организации, или в стационаре, где гражданин находится на лечении.Необходимые документыВ соответствии с п. 17(3) Постановления Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки призывной комиссии гражданину, подлежащему призыву на военную службу, помимо паспорта и военного билета необходимо представить подлинники следующих документов:"Военный комиссариат самостоятельно принимает меры по истребованию иных документов, подтверждающих отсутствие других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан, независимо от места их проживания", – говорит Валентин Лупу.Клавдия Бакуменко отметила потенциальные проблемы, с которыми можно столкнуться в военкомате:СрокиПо словам эксперта, окончательное решение об отсрочке от призыва по мобилизации принимает призывная комиссия на основании предоставленных гражданином документов и полученных сведений в порядке межведомственного взаимодействия.“Вопрос об освобождении от призыва или предоставлении отсрочки будет решаться непосредственно в день явки в военный комиссариат по повестке или мобилизационному предписанию, – уточняет Клавдия Бакуменко. – Исходя из этого факта, гражданам следует заранее позаботиться о сборе всех необходимых документов”.Советы экспертовЕсли документы еще не оформлены, а повестка уже на руках, то следует представить в военкомат доказательства болезни подопечного, кровного родства с ним/ней и другие документы, подтверждающие развитие болезни в последнее время, и доказательства того, что пока не было возможности зафиксировать нуждаемость в уходе. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.Клавдия Бакуменко советует:Если призывник не согласен с принятым комиссией решением и намерен его обжаловать, юрист Валентин Лупу в этом случае советует в соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" подать в военный комиссариат письменное заявление о выдаче выписки из протокола заседания призывной комиссии о соответствующем решении. "Такая выписка выдается под роспись в течение пяти рабочих дней со дня подачи указанного заявления или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в заявлении адресу", – уточняет эксперт.

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Артем Смирнов

россия, частичная мобилизация в россии, законы, европейская юридическая служба, госдума рф