Отсрочка от мобилизации при уходе за инвалидом: условия, как оформить
Мобилизация уход за инвалидом
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В рамках частичной мобилизации в России военнообязанные могут получить отсрочку, если они осуществляют уход за инвалидом или являются опекунами родных братьев и сестер при ряде условий. Подлежат ли призыву в армию ухаживающие за ребенком или родственником-инвалидом 1, 2, 3 группы, как оформить отсрочку и какие документы необходимо предоставить в военкомат – в материале РИА Новости.
Мобилизация ухаживающих за инвалидами
Резервисты, ухаживающие за родственниками, которые признаны нуждающимся в уходе/опеке, либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать таких граждан, имеют право на отсрочку от военной службы.
"В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации могут получить граждане, занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре), либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан", – поясняет Валентин Лупу, юрист Европейской Юридической Службы.
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Полагается ли отсрочка
Таким образом, для получения отсрочки от призыва по мобилизации требуется соблюдение следующих условий в совокупности:
- 1Уход должен осуществляться за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем.
- 2Лицо должно нуждаться по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являться инвалидом I группы. “Родственники-инвалиды I группы, за которыми гражданин осуществляет постоянный уход, не нуждаются в получении дополнительного заключения медико-социальной экспертизы, чтобы подходить по условиям отсрочки. В иных же случаях инвалидам II и III группы, а также другим категориям граждан требуется заключение медико-социальной экспертизы о нуждаемости в постоянном уходе. Наличие инвалидности не всегда влечет за собой признание гражданина нуждающимся в постороннем уходе”, – поясняет Клавдия Бакуменко, руководитель юридического отдела компании “ПризываНет” .
- 3Не должно быть других людей, обязанных по закону содержать указанных граждан. Круг лиц, которые должны по закону это делать, достаточно широк и определен Разделом V Семейного кодекса РФ. Эксперт отмечает, что отсрочка предоставляется таким гражданам бессрочно, на период осуществления постоянного ухода.
- 44 октября в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для родителей детей с инвалидностью. По инициативе депутатов, отсрочку должны получать оба родителя (усыновителя) или опекуны, ухаживающие за ребенком с инвалидностью до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.
Как оформить
Чтобы получить отсрочку, в военном комиссариате следует заявить о наличии оснований для нее. Это можно сделать как в устной, так и в письменной форме, подав соответствующее заявление с приложением всех необходимых документов.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате Новосибирска
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате Новосибирска
При этом необходимо доказать, что никто из других родственников не имеет возможности содержать нуждающихся в уходе родственников. “При рассмотрении аналогичных дел в судах в качестве доказательств граждане ссылаются на невозможность осуществления ухода в связи с состоянием здоровья, отсутствием материальных средств, либо на злостное уклонение от исполнения алиментных обязательств (родственник длительное время не поддерживает связь с нуждающимся)”, – говорит Клавдия Бакуменко.
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Куда обращаться
Для проведения медико-социальной экспертизы с целью выдачи заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) близкого родственника гражданина, призванного по мобилизации, согласно приказу Минтруда России от 30.12.2020 № 979н "Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы", необходимо предоставить в бюро МСЭ по месту регистрации или фактического проживания:
- —Заявление по форме, установленной приказом Минтруда России от 23.05.2022 № 313н.
- —Документ, подтверждающий наличие родственной связи с лицом, в отношении которого проводится экспертиза.
- —Направление, выданное медицинской организацией на имя гражданина, в отношении которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).
Оказание услуги по проведению МСЭ осуществляется в сроки, не превышающие 30 рабочих дней с даты регистрации в бюро направления на и заявления с пакетом документов. МСЭ может проводиться на дому в случае, если гражданин не может явиться в учреждение по состоянию здоровья, что подтверждается заключением медицинской организации, или в стационаре, где гражданин находится на лечении.
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Необходимые документы
В соответствии с п. 17(3) Постановления Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки призывной комиссии гражданину, подлежащему призыву на военную службу, помимо паспорта и военного билета необходимо представить подлинники следующих документов:
- —свидетельство о рождении;
- —справка о составе семьи (выписка из домовой книги о числе проживающих с инвалидом I группы);
- —копия паспорта родственника (усыновителя), нуждающегося в уходе;
- —заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы;
- —для занятого постоянным уходом за дедушкой/бабушкой - свидетельства о рождении родителей гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
- —для занятого постоянным уходом за усыновителем - соответствующее решение федерального суда.
"Военный комиссариат самостоятельно принимает меры по истребованию иных документов, подтверждающих отсутствие других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан, независимо от места их проживания", – говорит Валентин Лупу.
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Клавдия Бакуменко отметила потенциальные проблемы, с которыми можно столкнуться в военкомате:
- —игнорирование оснований для отсрочки (отказ в принятии заявления);
- —призыв гражданина на военную службу до рассмотрения заявления об отсрочке;
- —перенаправление заявления в другой орган;
- —предъявление к призывнику дополнительных требований, не предусмотренных законом (например - обязательное оформление опекунства).
Сроки
По словам эксперта, окончательное решение об отсрочке от призыва по мобилизации принимает призывная комиссия на основании предоставленных гражданином документов и полученных сведений в порядке межведомственного взаимодействия.
“Вопрос об освобождении от призыва или предоставлении отсрочки будет решаться непосредственно в день явки в военный комиссариат по повестке или мобилизационному предписанию, – уточняет Клавдия Бакуменко. – Исходя из этого факта, гражданам следует заранее позаботиться о сборе всех необходимых документов”.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате Новосибирска
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате Новосибирска
Советы экспертов
Если документы еще не оформлены, а повестка уже на руках, то следует представить в военкомат доказательства болезни подопечного, кровного родства с ним/ней и другие документы, подтверждающие развитие болезни в последнее время, и доказательства того, что пока не было возможности зафиксировать нуждаемость в уходе. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.
Клавдия Бакуменко советует:
- —зафиксировать факт подачи заявления – попросить поставить "отметку о принятии" на втором экземпляре. Это поможет доказать факт обращения;
- —оформить нотариальную доверенность на близкого человека, “чтобы он мог обращаться в надзорные органы от вашего лица, если у вас такая возможность будет отсутствовать в связи с призывом на военную службу”;
- —записывать нарушения должностных лиц на видео, в том числе и при отказе в принятии заявления. Военный комиссариат муниципального образования не является режимным объектом и не ограничивает видеосъемку;
- —если обращение не удалось подать лично – направить его вместе с приложениями по почте или курьерской службой. Обязательно оформить опись вложения к письму;
- —решения призывной комиссии по мобилизации, а также незаконные действия военного комиссариата можно обжаловать в суде, подав административное исковое заявление;
- —дополнительно к исковому заявлению, следует подать в суд заявление о применении мер предварительной защиты в виде приостановления исполнения решения о призыве и запрете на осуществление отправки гражданина к месту несения военной службы.
Если призывник не согласен с принятым комиссией решением и намерен его обжаловать, юрист Валентин Лупу в этом случае советует в соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" подать в военный комиссариат письменное заявление о выдаче выписки из протокола заседания призывной комиссии о соответствующем решении. "Такая выписка выдается под роспись в течение пяти рабочих дней со дня подачи указанного заявления или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в заявлении адресу", – уточняет эксперт.