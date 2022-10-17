https://ria.ru/20221017/otsrochka-1824526225.html
Эсеры внесли проект об отмене отсрочки для сенаторов и депутатов
Эсеры внесли проект об отмене отсрочки для сенаторов и депутатов - РИА Новости, 17.10.2022
Эсеры внесли проект об отмене отсрочки для сенаторов и депутатов
В Госдуму внесли законопроект, где предлагается отменить отсрочку от мобилизации сенаторам и депутатам, заявил лидер "Справедливой России — За правду" Сергей... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:11
2022-10-17T10:11
2022-10-17T11:57
специальная военная операция на украине
политика
госдума рф
частичная мобилизация в россии
сергей миронов
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, где предлагается отменить отсрочку от мобилизации сенаторам и депутатам, заявил лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов."Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы", — написал он в Telegram-канале.Помимо этого, в законопроекте также предлагается включить сотрудников, проходящих военную службу в Росгвардии, МЧС, ФСБ, в число граждан, которые подлежат мобилизации в первоочередном порядке.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.В минувшую пятницу российский лидер заявил, что примерно через две недели частичная мобилизация завершится.
https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823439894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, частичная мобилизация в россии, сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду"
Специальная военная операция на Украине, Политика, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Сергей Миронов, Россия, Партия "Справедливая Россия - за правду"
10:11 17.10.2022 (обновлено: 11:57 17.10.2022)
Эсеры внесли проект об отмене отсрочки для сенаторов и депутатов
Эсеры внесли проект об отмене отсрочки от мобилизации для парламентариев