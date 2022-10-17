https://ria.ru/20221017/otsrochka-1824526225.html

Эсеры внесли проект об отмене отсрочки для сенаторов и депутатов

Эсеры внесли проект об отмене отсрочки для сенаторов и депутатов - РИА Новости, 17.10.2022

Эсеры внесли проект об отмене отсрочки для сенаторов и депутатов

В Госдуму внесли законопроект, где предлагается отменить отсрочку от мобилизации сенаторам и депутатам, заявил лидер "Справедливой России — За правду" Сергей... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:11

2022-10-17T10:11

2022-10-17T11:57

специальная военная операция на украине

политика

госдума рф

частичная мобилизация в россии

сергей миронов

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, где предлагается отменить отсрочку от мобилизации сенаторам и депутатам, заявил лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов."Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы", — написал он в Telegram-канале.Помимо этого, в законопроекте также предлагается включить сотрудников, проходящих военную службу в Росгвардии, МЧС, ФСБ, в число граждан, которые подлежат мобилизации в первоочередном порядке.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.В минувшую пятницу российский лидер заявил, что примерно через две недели частичная мобилизация завершится.

https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823439894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, частичная мобилизация в россии, сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду"