https://ria.ru/20221017/es-1824629479.html

В Сети набросились на фон дер Ляйен за слова об успехах в борьбе с кризисом

В Сети набросились на фон дер Ляйен за слова об успехах в борьбе с кризисом - РИА Новости, 17.10.2022

В Сети набросились на фон дер Ляйен за слова об успехах в борьбе с кризисом

Пользователи Twitter раскритиковали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее пост об успехах в реализации дорожной карты по урегулированию... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:42

2022-10-17T15:42

2022-10-17T16:10

в мире

урсула фон дер ляйен

владимир путин

александр новак

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евросоюз

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее пост об успехах в реализации дорожной карты по урегулированию энергокризиса в Европейском союзе.Комментаторы сочли ее слова возмутительными и выступили против проводимой энергетической политики. По их мнению, действия Брюсселя недостаточно эффективны."Вам следует отстаивать европейские интересы и отменить санкции на российский газ и нефть. Защищай интересы граждан ЕС или подавай в отставку", — написал один из читателей."Всем миром посмеемся с тобой", — добавил пользователь"Отличная рубашка, очень напоминает тюремную форму", — сыронизировал третий."А как насчет высокого уровня коррупции среди высокопоставленных европейских чиновников, что относится и к вам лично?" — поинтересовался другой пользователь."А что вы думаете о дорожной карте по отставке? Это был бы хороший прогресс", — посоветовал читатель."Эти дорожные карты — всего лишь политический спектакль для игнорирования кризиса, который бюрократы сами же и создали", — подчеркнул другой."Очнитесь! Я вижу много людей в Европе, протестующих против политики правительства в отношении Украины и НАТО!" — подметил один из комментаторов.16 октября фон дер Ляйен провела онлайн встречу с коллегами по ЕС, на которой обсуждались способы внедрения идей по снижению цен на энергоносители, предложенных лидерами государств на неформальном саммите Евросоюза в Праге.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была надежным поставщиком на мировые рынки.

https://ria.ru/20221017/gaz-1824617804.html

https://ria.ru/20221017/ekologiya-1824594956.html

https://ria.ru/20221014/es-1824001193.html

https://ria.ru/20221016/es-1824365806.html

россия

украина

прага

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в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, александр новак, россия, украина, прага, евросоюз, twitter, нато