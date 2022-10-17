15:42 17.10.2022 (обновлено: 16:10 17.10.2022)
В Сети набросились на фон дер Ляйен за слова об успехах в борьбе с кризисом
Пользователи Twitter набросились на фон дер Ляйен за слова об успехах в борьбе с кризисом
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее пост об успехах в реализации дорожной карты по урегулированию энергокризиса в Европейском союзе.
Комментаторы сочли ее слова возмутительными и выступили против проводимой энергетической политики. По их мнению, действия Брюсселя недостаточно эффективны.
"Вам следует отстаивать европейские интересы и отменить санкции на российский газ и нефть. Защищай интересы граждан ЕС или подавай в отставку", — написал один из читателей.
"Всем миром посмеемся с тобой", — добавил пользователь
"Отличная рубашка, очень напоминает тюремную форму", — сыронизировал третий.
"А как насчет высокого уровня коррупции среди высокопоставленных европейских чиновников, что относится и к вам лично?" — поинтересовался другой пользователь.
"А что вы думаете о дорожной карте по отставке? Это был бы хороший прогресс", — посоветовал читатель.
"Эти дорожные карты — всего лишь политический спектакль для игнорирования кризиса, который бюрократы сами же и создали", — подчеркнул другой.
14 октября, 13:22Урсула фон дер Ляйен попала в неловкую ситуацию на саммите в Праге
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была надежным поставщиком на мировые рынки.