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В Сети набросились на фон дер Ляйен за слова об успехах в борьбе с кризисом - РИА Новости, 17.10.2022
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В Сети набросились на фон дер Ляйен за слова об успехах в борьбе с кризисом
В Сети набросились на фон дер Ляйен за слова об успехах в борьбе с кризисом - РИА Новости, 17.10.2022
В Сети набросились на фон дер Ляйен за слова об успехах в борьбе с кризисом
Пользователи Twitter раскритиковали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее пост об успехах в реализации дорожной карты по урегулированию... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:42
2022-10-17T16:10
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир путин
александр новак
россия
украина
прага
евросоюз
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее пост об успехах в реализации дорожной карты по урегулированию энергокризиса в Европейском союзе.Комментаторы сочли ее слова возмутительными и выступили против проводимой энергетической политики. По их мнению, действия Брюсселя недостаточно эффективны."Вам следует отстаивать европейские интересы и отменить санкции на российский газ и нефть. Защищай интересы граждан ЕС или подавай в отставку", — написал один из читателей."Всем миром посмеемся с тобой", — добавил пользователь"Отличная рубашка, очень напоминает тюремную форму", — сыронизировал третий."А как насчет высокого уровня коррупции среди высокопоставленных европейских чиновников, что относится и к вам лично?" — поинтересовался другой пользователь."А что вы думаете о дорожной карте по отставке? Это был бы хороший прогресс", — посоветовал читатель."Эти дорожные карты — всего лишь политический спектакль для игнорирования кризиса, который бюрократы сами же и создали", — подчеркнул другой."Очнитесь! Я вижу много людей в Европе, протестующих против политики правительства в отношении Украины и НАТО!" — подметил один из комментаторов.16 октября фон дер Ляйен провела онлайн встречу с коллегами по ЕС, на которой обсуждались способы внедрения идей по снижению цен на энергоносители, предложенных лидерами государств на неформальном саммите Евросоюза в Праге.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была надежным поставщиком на мировые рынки.
https://ria.ru/20221017/gaz-1824617804.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, александр новак, россия, украина, прага, евросоюз, twitter, нато
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Украина, Прага, Евросоюз, Twitter, НАТО
15:42 17.10.2022 (обновлено: 16:10 17.10.2022)
 
В Сети набросились на фон дер Ляйен за слова об успехах в борьбе с кризисом

Пользователи Twitter набросились на фон дер Ляйен за слова об успехах в борьбе с кризисом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее пост об успехах в реализации дорожной карты по урегулированию энергокризиса в Европейском союзе.
Комментаторы сочли ее слова возмутительными и выступили против проводимой энергетической политики. По их мнению, действия Брюсселя недостаточно эффективны.
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"Вам следует отстаивать европейские интересы и отменить санкции на российский газ и нефть. Защищай интересы граждан ЕС или подавай в отставку", — написал один из читателей.
"Всем миром посмеемся с тобой", — добавил пользователь
"Отличная рубашка, очень напоминает тюремную форму", — сыронизировал третий.
"А как насчет высокого уровня коррупции среди высокопоставленных европейских чиновников, что относится и к вам лично?" — поинтересовался другой пользователь.
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Экология стала барьером в энергетической войне ЕС и России, заявил эксперт
"А что вы думаете о дорожной карте по отставке? Это был бы хороший прогресс", — посоветовал читатель.
"Эти дорожные карты — всего лишь политический спектакль для игнорирования кризиса, который бюрократы сами же и создали", — подчеркнул другой.
"Очнитесь! Я вижу много людей в Европе, протестующих против политики правительства в отношении Украины и НАТО!" — подметил один из комментаторов.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге. 7 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 13:22
Урсула фон дер Ляйен попала в неловкую ситуацию на саммите в Праге
16 октября фон дер Ляйен провела онлайн встречу с коллегами по ЕС, на которой обсуждались способы внедрения идей по снижению цен на энергоносители, предложенных лидерами государств на неформальном саммите Евросоюза в Праге.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была надежным поставщиком на мировые рынки.
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