https://ria.ru/20221017/dnr-1824583178.html

Российские автономера для ДНР уже производятся, заявил Пушилин

Российские автономера для ДНР уже производятся, заявил Пушилин - РИА Новости, 17.10.2022

Российские автономера для ДНР уже производятся, заявил Пушилин

Российские автомобильные номера для ДНР уже производятся, срок их выдачи будет зависеть от скорости изготовления и квалификации сотрудников, заявил врио главы... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:05

2022-10-17T13:05

2022-10-17T13:05

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские автомобильные номера для ДНР уже производятся, срок их выдачи будет зависеть от скорости изготовления и квалификации сотрудников, заявил врио главы республики Денис Пушилин.МВД России ранее предложило ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно документу, ДНР могут присвоить код 80, ЛНР - 81, Херсонской области - 84, а Запорожской - 85."Номер региона уже определен, это номер 80. Выдача номерных знаков будет определяться скоростью изготовления этих номерных знаков", - сказал Пушилин во время прямого эфира в Telegram, отвечая на вопрос, когда начнут выдавать российские автомобильные номера.Он уточнил, что скорость выдачи будет также зависеть от подготовки и повышения квалификации сотрудников."Паспорта уже сейчас печатаются, номерные знаки изготавливаются", - уточнил он.

https://ria.ru/20221014/pravo-1823946204.html

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денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, telegram