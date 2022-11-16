https://ria.ru/20221116/avtokody-1831987874.html

Автомобильные коды регионов России-2022: таблица с последними изменениями

Коды регионов на автомобильных номерах России 2022: таблица и обозначения

Автомобильные коды регионов России-2022: таблица с последними изменениями

При регистрации транспортного средства в ГИБДД каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:27

2022-11-16T18:27

2022-11-16T18:27

авто

россия

москва

санкт-петербург

гибдд мвд рф

общество

автомобильные дороги

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832026046_0:316:2978:1991_1920x0_80_0_0_f9a1f24a74acbdf5c2a053e0241482b1.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При регистрации транспортного средства в ГИБДД каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, ожидаемая нумерация регионов автомобильных номеров и таблица актуальных обозначений на 2022 год – в материале РИА Новости.Коды регионов на автомобильных номерах РоссииПо информации пресс-службы ГК ABTOДОМ, в 2022 году в России используют 146 кодов для 86 территориальных областей. В автомобильных номерах применяют все цифры, а также 12 буквенных символов, которые имеют графическое соответствие в латинском алфавите: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Номера выдают в строго установленном порядке: по числовому возрастанию и чередованию букв.У каждого региона России свой собственный код из двух знаков, может быть еще несколько трехзначных. У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров. Как правило, после окончания подобного лимита к существующему номеру субъекта РФ добавляется цифра – 1, 3, 7. Первоначально республикам по алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия). Числовые сочетания с 22 по 27 обозначают края, с 28 по 76 – области, а с 77 (Москва) идет отсчет для городов федерального значения. После них распределяются автономные области и автономные округа.Порядок выдачи номеров в России"Согласно № 283-ФЗ, с 2020 года получить регистрационные номерные знаки на автомобиль можно только в том регионе, где прописан владелец авто. В связи с этим, при покупке автомобиля с пробегом в другой области, получать новые номера придётся по месту жительства", — уточняют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".За оформлением регистрации можно обратиться в РЭО (Регистрационно-экзаменационный отдел) ГИБДД любого региона России, но место регистрации автомобиля в документах будет соответствовать прописке автомобилиста.Таблица автомобильных кодов регионовУстаревшие коды регионовДо 2000 года в Чеченской республике был код 20, теперь – 95. В Калининградской области цифры сменили с 91 на 39."В настоящее время в России 39 старых кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".Ожидаемые коды регионов"В 2022 году в перечень кодов регионов РФ пока добавилась только одна комбинация — 155, которая теперь фигурирует на государственных регистрационных знаках автомобилей Омской области", — сообщают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".По мнению эксперта, в будущем могут также появиться такие региональные коды, как:МВД Россииранее предложило ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно документу, ДНР могут присвоить код 80, ЛНР — 81, Херсонской области - 84, а Запорожской — 85.Регионы с несколькими кодамиНа сегодняшний день пять и более комбинаций кода региона имеют Москва и Московская область; четыре – город Санкт-Петербург и Краснодарский край; три – Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская, Свердловская, Ульяновская и Челябинская области. После объединения Коми-Пермяцкого АО (81) и Пермской области (59) для Пермского края также применяется три серии: 81, 59, 159. Две комбинации цифровых кодов в Республиках Адыгея, Мордовия, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в ХМАО (Югра).

https://ria.ru/20200804/1575330392.html

https://ria.ru/20200807/1575471554.html

https://ria.ru/20220621/nomera-1796966110.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авто, россия, москва, санкт-петербург, гибдд мвд рф, общество, автомобильные дороги, автомобили