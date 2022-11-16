Рейтинг@Mail.ru
Коды регионов на автомобильных номерах России 2022: таблица и обозначения
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/avtokody-1831987874.html
Автомобильные коды регионов России-2022: таблица с последними изменениями
Коды регионов на автомобильных номерах России 2022: таблица и обозначения
Автомобильные коды регионов России-2022: таблица с последними изменениями
При регистрации транспортного средства в ГИБДД каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:27
2022-11-16T18:27
авто
россия
москва
санкт-петербург
гибдд мвд рф
общество
автомобильные дороги
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832026046_0:316:2978:1991_1920x0_80_0_0_f9a1f24a74acbdf5c2a053e0241482b1.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При регистрации транспортного средства в ГИБДД каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, ожидаемая нумерация регионов автомобильных номеров и таблица актуальных обозначений на 2022 год – в материале РИА Новости.Коды регионов на автомобильных номерах РоссииПо информации пресс-службы ГК ABTOДОМ, в 2022 году в России используют 146 кодов для 86 территориальных областей. В автомобильных номерах применяют все цифры, а также 12 буквенных символов, которые имеют графическое соответствие в латинском алфавите: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Номера выдают в строго установленном порядке: по числовому возрастанию и чередованию букв.У каждого региона России свой собственный код из двух знаков, может быть еще несколько трехзначных. У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров. Как правило, после окончания подобного лимита к существующему номеру субъекта РФ добавляется цифра – 1, 3, 7. Первоначально республикам по алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия). Числовые сочетания с 22 по 27 обозначают края, с 28 по 76 – области, а с 77 (Москва) идет отсчет для городов федерального значения. После них распределяются автономные области и автономные округа.Порядок выдачи номеров в России"Согласно № 283-ФЗ, с 2020 года получить регистрационные номерные знаки на автомобиль можно только в том регионе, где прописан владелец авто. В связи с этим, при покупке автомобиля с пробегом в другой области, получать новые номера придётся по месту жительства", — уточняют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".За оформлением регистрации можно обратиться в РЭО (Регистрационно-экзаменационный отдел) ГИБДД любого региона России, но место регистрации автомобиля в документах будет соответствовать прописке автомобилиста.Таблица автомобильных кодов регионовУстаревшие коды регионовДо 2000 года в Чеченской республике был код 20, теперь – 95. В Калининградской области цифры сменили с 91 на 39."В настоящее время в России 39 старых кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".Ожидаемые коды регионов"В 2022 году в перечень кодов регионов РФ пока добавилась только одна комбинация — 155, которая теперь фигурирует на государственных регистрационных знаках автомобилей Омской области", — сообщают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".По мнению эксперта, в будущем могут также появиться такие региональные коды, как:МВД Россииранее предложило ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно документу, ДНР могут присвоить код 80, ЛНР — 81, Херсонской области - 84, а Запорожской — 85.Регионы с несколькими кодамиНа сегодняшний день пять и более комбинаций кода региона имеют Москва и Московская область; четыре – город Санкт-Петербург и Краснодарский край; три – Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская, Свердловская, Ульяновская и Челябинская области. После объединения Коми-Пермяцкого АО (81) и Пермской области (59) для Пермского края также применяется три серии: 81, 59, 159. Две комбинации цифровых кодов в Республиках Адыгея, Мордовия, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в ХМАО (Югра).
https://ria.ru/20200804/1575330392.html
https://ria.ru/20200807/1575471554.html
https://ria.ru/20220621/nomera-1796966110.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832026046_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_6636bd3d41a35824331a97ef22427daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, москва, санкт-петербург, гибдд мвд рф, общество, автомобильные дороги, автомобили
Авто, Россия, Москва, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, Общество, Автомобильные дороги, Автомобили
18:27 16.11.2022
 

Автомобильные коды регионов России-2022: таблица с последними изменениями

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРегионы автомобильных номеров
Регионы автомобильных номеров - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Регионы автомобильных номеров
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При регистрации транспортного средства в ГИБДД каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, ожидаемая нумерация регионов автомобильных номеров и таблица актуальных обозначений на 2022 год – в материале РИА Новости.

Коды регионов на автомобильных номерах России

"Номерной знак — индивидуальный идентификатор, применяемый для учёта автомобилей, мотоциклов, строительной и грузовой техники. Он выдается вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства", — комментирует Константин Калинов, основатель платформы по аренде автомобилей Raddy.
По информации пресс-службы ГК ABTOДОМ, в 2022 году в России используют 146 кодов для 86 территориальных областей. В автомобильных номерах применяют все цифры, а также 12 буквенных символов, которые имеют графическое соответствие в латинском алфавите: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Номера выдают в строго установленном порядке: по числовому возрастанию и чередованию букв.
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа 2020, 00:27
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
"Стандарт номеров, который действует на сегодняшний день, был введен в России в 1993 году. Форматы номерных табличек для разных типов транспортных средств (частные, государственные, военные, такси) могут отличаться по цвету, сочетанию букв и цифр, но у всех есть код региона", — говорит Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto. Исключение составляют номера военного автотранспорта, на которых вместо кода региона указывается цифровой код обозначающий военный округ или вид войск.
У каждого региона России свой собственный код из двух знаков, может быть еще несколько трехзначных. У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров. Как правило, после окончания подобного лимита к существующему номеру субъекта РФ добавляется цифра – 1, 3, 7. Первоначально республикам по алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия). Числовые сочетания с 22 по 27 обозначают края, с 28 по 76 – области, а с 77 (Москва) идет отсчет для городов федерального значения. После них распределяются автономные области и автономные округа.
"В 2013 году были введены трехзначные коды с первой цифрой "1" и "7". Цифру "2" решили не использовать, поскольку она не умещается на регистрационном знаке и хуже распознается камерами", — добавили в пресс-службе ГК ABTOДОМ.
Выдача номеров в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа 2020, 03:18
МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров

Порядок выдачи номеров в России

"Согласно № 283-ФЗ, с 2020 года получить регистрационные номерные знаки на автомобиль можно только в том регионе, где прописан владелец авто. В связи с этим, при покупке автомобиля с пробегом в другой области, получать новые номера придётся по месту жительства", — уточняют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".
За оформлением регистрации можно обратиться в РЭО (Регистрационно-экзаменационный отдел) ГИБДД любого региона России, но место регистрации автомобиля в документах будет соответствовать прописке автомобилиста.

Таблица автомобильных кодов регионов

Код

Субъект Российской Федерации

01

Республика Адыгея

02, 102

Республика Башкортостан

03

Республика Бурятия

04

Республика Алтай (Горный Алтай)

05

Республика Дагестан

06

Республика Ингушетия

07

Кабардино-Балкарская Республика

08

Республика Калмыкия

09

Республика Карачаево-Черкессия

10

Республика Карелия

11

Республика Коми

12

Республика Марий Эл

13, 113

Республика Мордовия

14

Республика Саха (Якутия)

15

Республика Северная Осетия — Алания

16, 116, 716

Республика Татарстан

17

Республика Тыва

18

Удмуртская Республика

19

Республика Хакасия

21, 121

Чувашская Республика

22

Алтайский край

23, 93, 123

Краснодарский край

24, 84, 88, 124

Красноярский край

25, 125

Приморский край

26, 126

Ставропольский край

27

Хабаровский край

28

Амурская область

29

Архангельская область

30

Астраханская область

31

Белгородская область

32

Брянская область

33

Владимирская область

34, 134

Волгоградская область

35

Вологодская область

36, 136

Воронежская область

37

Ивановская область

38, 85, 138

Иркутская область

39, 91

Калининградская область

40

Калужская область

41

Камчатский край

42, 142

Кемеровская область

43

Кировская область

44

Костромская область

45

Курганская область

46

Курская область

47

Ленинградская область

48

Липецкая область

49

Магаданская область

50, 90, 150, 190, 750

Московская область

51

Мурманская область

52, 152

Нижегородская область

53

Новгородская область

54, 154

Новосибирская область

55

Омская область

56

Оренбургская область

57

Орловская область

58

Пензенская область

59, 81, 159

Пермский край

60

Псковская область

61, 161

Ростовская область

62

Рязанская область

63, 163

Самарская область

64, 164

Саратовская область

65

Сахалинская область

66, 96, 196

Свердловская область

67

Смоленская область

68

Тамбовская область

69

Тверская область

70

Томская область

71

Тульская область

72

Тюменская область

73, 173

Ульяновская область

74, 174

Челябинская область

75, 80

Забайкальский край

76

Ярославская область

77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799, 977

Москва

78, 98, 178

Санкт-Петербург

79

Еврейская автономная область

82

Республика Крым

83

Ненецкий автономный округ

86, 186

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

87

Чукотский автономный округ

89

Ямало-Ненецкий автономный округ

92

Севастополь

94

Территории за пределами РФ, обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России

95

Чеченская республика

Выдача новых номерных знаков - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 11:42
В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977

Устаревшие коды регионов

До 2000 года в Чеченской республике был код 20, теперь – 95. В Калининградской области цифры сменили с 91 на 39.
"В настоящее время в России 39 старых кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".

Ожидаемые коды регионов

"В 2022 году в перечень кодов регионов РФ пока добавилась только одна комбинация — 155, которая теперь фигурирует на государственных регистрационных знаках автомобилей Омской области", — сообщают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".
"У столицы в обозримом будущем появятся новые региональные коды ‒ 497 и 999. Некоторое время их будут выдавать наряду с остатками 799 и 797 регионов. После 2025 года, возможно, станут использовать для Санкт-Петербурга региональные коды 278 и 878", — отмечает Константин Калинов.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВыдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля
Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля
По мнению эксперта, в будущем могут также появиться такие региональные коды, как:
  • 616 для Татарстана;
  • 222 для Алтайского края;
  • 330 для Архангельской области;
  • 333 для Владимирской области;
  • 444 для Костромской области;
  • 660 для Псковской области;
  • 661 для Ростовской области;
  • 662 для Рязанской области;
  • 663 для Самарской области;
  • 664 для Саратовской области;
  • 665 для Сахалинской области;
  • 666 для Свердловской области (находится под вопросом из-за символизма комбинации трех шестерок);
  • 667 для Смоленской области;
  • 668 для Тамбовской области;
  • 669 для Тверской области;
  • 995 Чеченская республика.
"С марта 2020 года в качестве первого символа кода региона может быть использована любая цифра. Следовательно, если, к примеру, в Саратовской области будут исчерпаны все номера с кодом 164, то там могут появиться варианты: 264, 464 или 764, и такое обозначение будет полностью правомерным", — отмечает Денис Мигаль.
МВД Россииранее предложило ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно документу, ДНР могут присвоить код 80, ЛНР — 81, Херсонской области - 84, а Запорожской — 85.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкИндивидуальные регистрационные знаки автомобиля
Индивидуальные регистрационные знаки автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Индивидуальные регистрационные знаки автомобиля

Регионы с несколькими кодами

На сегодняшний день пять и более комбинаций кода региона имеют Москва и Московская область; четыре – город Санкт-Петербург и Краснодарский край; три – Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская, Свердловская, Ульяновская и Челябинская области. После объединения Коми-Пермяцкого АО (81) и Пермской области (59) для Пермского края также применяется три серии: 81, 59, 159. Две комбинации цифровых кодов в Республиках Адыгея, Мордовия, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в ХМАО (Югра).
 
АвтоРоссияМоскваСанкт-ПетербургГИБДД МВД РФОбществоАвтомобильные дорогиАвтомобили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала