https://ria.ru/20221116/avtokody-1831987874.html
Автомобильные коды регионов России-2022: таблица с последними изменениями
Коды регионов на автомобильных номерах России 2022: таблица и обозначения
Автомобильные коды регионов России-2022: таблица с последними изменениями
При регистрации транспортного средства в ГИБДД каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:27
2022-11-16T18:27
2022-11-16T18:27
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При регистрации транспортного средства в ГИБДД каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, ожидаемая нумерация регионов автомобильных номеров и таблица актуальных обозначений на 2022 год – в материале РИА Новости.Коды регионов на автомобильных номерах РоссииПо информации пресс-службы ГК ABTOДОМ, в 2022 году в России используют 146 кодов для 86 территориальных областей. В автомобильных номерах применяют все цифры, а также 12 буквенных символов, которые имеют графическое соответствие в латинском алфавите: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Номера выдают в строго установленном порядке: по числовому возрастанию и чередованию букв.У каждого региона России свой собственный код из двух знаков, может быть еще несколько трехзначных. У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров. Как правило, после окончания подобного лимита к существующему номеру субъекта РФ добавляется цифра – 1, 3, 7. Первоначально республикам по алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия). Числовые сочетания с 22 по 27 обозначают края, с 28 по 76 – области, а с 77 (Москва) идет отсчет для городов федерального значения. После них распределяются автономные области и автономные округа.Порядок выдачи номеров в России"Согласно № 283-ФЗ, с 2020 года получить регистрационные номерные знаки на автомобиль можно только в том регионе, где прописан владелец авто. В связи с этим, при покупке автомобиля с пробегом в другой области, получать новые номера придётся по месту жительства", — уточняют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".За оформлением регистрации можно обратиться в РЭО (Регистрационно-экзаменационный отдел) ГИБДД любого региона России, но место регистрации автомобиля в документах будет соответствовать прописке автомобилиста.Таблица автомобильных кодов регионовУстаревшие коды регионовДо 2000 года в Чеченской республике был код 20, теперь – 95. В Калининградской области цифры сменили с 91 на 39."В настоящее время в России 39 старых кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".Ожидаемые коды регионов"В 2022 году в перечень кодов регионов РФ пока добавилась только одна комбинация — 155, которая теперь фигурирует на государственных регистрационных знаках автомобилей Омской области", — сообщают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".По мнению эксперта, в будущем могут также появиться такие региональные коды, как:МВД Россииранее предложило ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно документу, ДНР могут присвоить код 80, ЛНР — 81, Херсонской области - 84, а Запорожской — 85.Регионы с несколькими кодамиНа сегодняшний день пять и более комбинаций кода региона имеют Москва и Московская область; четыре – город Санкт-Петербург и Краснодарский край; три – Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская, Свердловская, Ульяновская и Челябинская области. После объединения Коми-Пермяцкого АО (81) и Пермской области (59) для Пермского края также применяется три серии: 81, 59, 159. Две комбинации цифровых кодов в Республиках Адыгея, Мордовия, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в ХМАО (Югра).
https://ria.ru/20200804/1575330392.html
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авто, россия, москва, санкт-петербург, гибдд мвд рф, общество, автомобильные дороги, автомобили
Авто, Россия, Москва, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, Общество, Автомобильные дороги, Автомобили
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При регистрации транспортного средства в ГИБДД каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, ожидаемая нумерация регионов автомобильных номеров и таблица актуальных обозначений на 2022 год – в материале РИА Новости.
Коды регионов на автомобильных номерах России
"Номерной знак — индивидуальный идентификатор, применяемый для учёта автомобилей, мотоциклов, строительной и грузовой техники. Он выдается вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства", — комментирует Константин Калинов, основатель платформы по аренде автомобилей Raddy.
По информации пресс-службы ГК ABTOДОМ, в 2022 году в России используют 146 кодов для 86 территориальных областей. В автомобильных номерах применяют все цифры, а также 12 буквенных символов, которые имеют графическое соответствие в латинском алфавите: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Номера выдают в строго установленном порядке: по числовому возрастанию и чередованию букв.
"Стандарт номеров, который действует на сегодняшний день, был введен в России в 1993 году. Форматы номерных табличек для разных типов транспортных средств (частные, государственные, военные, такси) могут отличаться по цвету, сочетанию букв и цифр, но у всех есть код региона", — говорит Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto. Исключение составляют номера военного автотранспорта, на которых вместо кода региона указывается цифровой код обозначающий военный округ или вид войск.
У каждого региона России свой собственный код из двух знаков, может быть еще несколько трехзначных. У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров. Как правило, после окончания подобного лимита к существующему номеру субъекта РФ добавляется цифра – 1, 3, 7. Первоначально республикам по алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия). Числовые сочетания с 22 по 27 обозначают края, с 28 по 76 – области, а с 77 (Москва) идет отсчет для городов федерального значения. После них распределяются автономные области и автономные округа.
"В 2013 году были введены трехзначные коды с первой цифрой "1" и "7". Цифру "2" решили не использовать, поскольку она не умещается на регистрационном знаке и хуже распознается камерами", — добавили в пресс-службе ГК ABTOДОМ.
Порядок выдачи номеров в России
"Согласно № 283-ФЗ,
с 2020 года получить регистрационные номерные знаки на автомобиль можно только в том регионе, где прописан владелец авто. В связи с этим, при покупке автомобиля с пробегом в другой области, получать новые номера придётся по месту жительства", — уточняют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".
За оформлением регистрации можно обратиться в РЭО (Регистрационно-экзаменационный отдел) ГИБДД любого региона России, но место регистрации автомобиля в документах будет соответствовать прописке автомобилиста.
Таблица автомобильных кодов регионов
Код
Субъект Российской Федерации
01
Республика Адыгея
02, 102
Республика Башкортостан
03
Республика Бурятия
04
Республика Алтай (Горный Алтай)
05
Республика Дагестан
06
Республика Ингушетия
07
Кабардино-Балкарская Республика
08
Республика Калмыкия
09
Республика Карачаево-Черкессия
10
Республика Карелия
11
Республика Коми
12
Республика Марий Эл
13, 113
Республика Мордовия
14
Республика Саха (Якутия)
15
Республика Северная Осетия — Алания
16, 116, 716
Республика Татарстан
17
Республика Тыва
18
Удмуртская Республика
19
Республика Хакасия
21, 121
Чувашская Республика
22
Алтайский край
23, 93, 123
Краснодарский край
24, 84, 88, 124
Красноярский край
25, 125
Приморский край
26, 126
Ставропольский край
27
Хабаровский край
28
Амурская область
29
Архангельская область
30
Астраханская область
31
Белгородская область
32
Брянская область
33
Владимирская область
34, 134
Волгоградская область
35
Вологодская область
36, 136
Воронежская область
37
Ивановская область
38, 85, 138
Иркутская область
39, 91
Калининградская область
40
Калужская область
41
Камчатский край
42, 142
Кемеровская область
43
Кировская область
44
Костромская область
45
Курганская область
46
Курская область
47
Ленинградская область
48
Липецкая область
49
Магаданская область
50, 90, 150, 190, 750
Московская область
51
Мурманская область
52, 152
Нижегородская область
53
Новгородская область
54, 154
Новосибирская область
55
Омская область
56
Оренбургская область
57
Орловская область
58
Пензенская область
59, 81, 159
Пермский край
60
Псковская область
61, 161
Ростовская область
62
Рязанская область
63, 163
Самарская область
64, 164
Саратовская область
65
Сахалинская область
66, 96, 196
Свердловская область
67
Смоленская область
68
Тамбовская область
69
Тверская область
70
Томская область
71
Тульская область
72
Тюменская область
73, 173
Ульяновская область
74, 174
Челябинская область
75, 80
Забайкальский край
76
Ярославская область
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799, 977
Москва
78, 98, 178
Санкт-Петербург
79
Еврейская автономная область
82
Республика Крым
83
Ненецкий автономный округ
86, 186
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
87
Чукотский автономный округ
89
Ямало-Ненецкий автономный округ
92
Севастополь
94
Территории за пределами РФ, обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России
95
Чеченская республика
До 2000 года в Чеченской республике был код 20, теперь – 95. В Калининградской области цифры сменили с 91 на 39.
"В настоящее время в России 39 старых кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".
"В 2022 году в перечень кодов регионов РФ пока добавилась только одна комбинация — 155, которая теперь фигурирует на государственных регистрационных знаках автомобилей Омской области", — сообщают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".
"У столицы в обозримом будущем появятся новые региональные коды ‒ 497 и 999. Некоторое время их будут выдавать наряду с остатками 799 и 797 регионов. После 2025 года, возможно, станут использовать для Санкт-Петербурга региональные коды 278 и 878", — отмечает Константин Калинов.
По мнению эксперта, в будущем могут также появиться такие региональные коды, как:
—616 для Татарстана;
—222 для Алтайского края;
—330 для Архангельской области;
—333 для Владимирской области;
—444 для Костромской области;
—660 для Псковской области;
—661 для Ростовской области;
—662 для Рязанской области;
—663 для Самарской области;
—664 для Саратовской области;
—665 для Сахалинской области;
—666 для Свердловской области (находится под вопросом из-за символизма комбинации трех шестерок);
—667 для Смоленской области;
—668 для Тамбовской области;
—669 для Тверской области;
—995 Чеченская республика.
"С марта 2020 года в качестве первого символа кода региона может быть использована любая цифра. Следовательно, если, к примеру, в Саратовской области будут исчерпаны все номера с кодом 164, то там могут появиться варианты: 264, 464 или 764, и такое обозначение будет полностью правомерным", — отмечает Денис Мигаль.
МВД России
ранее предложило ввести новые коды
для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно документу, ДНР могут присвоить код 80, ЛНР
— 81, Херсонской области
- 84, а Запорожской — 85.
Регионы с несколькими кодами
На сегодняшний день пять и более комбинаций кода региона имеют Москва и Московская область; четыре – город Санкт-Петербург и Краснодарский край; три – Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская, Свердловская, Ульяновская и Челябинская области. После объединения Коми-Пермяцкого АО (81) и Пермской области (59) для Пермского края также применяется три серии: 81, 59, 159. Две комбинации цифровых кодов в Республиках Адыгея, Мордовия, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в ХМАО (Югра).