Рейтинг@Mail.ru
Автомобильные коды регионов России 2025: таблица и обозначения на номерах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/avtokody-1831987874.html
Автомобильные коды регионов России-2025: таблица с последними изменениями
Автомобильные коды регионов России 2025: таблица и обозначения на номерах
Автомобильные коды регионов России-2025: таблица с последними изменениями
При регистрации транспортного средства в ГИБДД любого города каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:55:00+03:00
2025-01-09T14:55:00+03:00
авто
россия
москва
санкт-петербург
гибдд мвд рф
общество
автомобильные дороги
автомобили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832026046_0:316:2978:1991_1920x0_80_0_0_f9a1f24a74acbdf5c2a053e0241482b1.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. При регистрации транспортного средства в ГИБДД любого города каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, где смотреть обозначения, ожидаемая нумерация автомобильных кодов регионов и таблица актуальных данных на 2025 год, — в материале РИА Новости.Коды регионов на автомобильных номерах РоссииАвтомобильный код региона — двух- или трехзначное число, указывающее на субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. "Номерной знак — индивидуальный идентификатор, применяемый для учёта автомобилей, мотоциклов, строительной и грузовой техники. Он выдается вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства", — комментирует Константин Калинов, основатель платформы по аренде автомобилей Raddy.По информации пресс-службы ГК ABTOДОМ, в России в автомобильных номерах применяют все цифры, а также 12 буквенных символов, которые имеют графическое соответствие в латинском алфавите: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Номера выдают в строго установленном порядке: по числовому возрастанию и чередованию букв.Стандарт российского номерного знакаАвтомобильный код региона находится в правом верхнем углу номерного знака и отделен от буквенной части номера прямоугольником с флагом России."Стандарт номеров, который действует на сегодняшний день, был введен в России в 1993 году. Форматы номерных табличек для разных типов транспортных средств (частные, государственные, военные, такси) могут отличаться по цвету, сочетанию букв и цифр, но у всех есть код региона", — говорит Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto. Исключение составляют номера военного автотранспорта, на которых вместо кода региона указывается цифровой код обозначающий военный округ или вид войск.Номера регионов состоят из набора букв и цифр:А 111 АА — легковые и грузовые автомобили;АА 111 — такси и автобусы;АА 1111 — прицепы;1111 АА — мотоциклы и тракторы.Порядок выдачи номеровЗа оформлением регистрации можно обратиться в РЭО (Регистрационно-экзаменационный отдел) ГИБДД любого региона России независимо от прописки владельца. Для удобства можно записаться на прием через “Госуслуги” и прийти к назначенному времени.Как менялись коды регионов РоссииУ каждого региона России свой собственный код из двух знаков или трехзначный.У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров. Как правило, после окончания подобного лимита к существующему номеру субъекта РФ добавляется цифра — 1, 3, 7. Первоначально республикам по алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия). Числовые сочетания с 22 по 27 обозначают края, с 28 по 76 — области, а с 77 (Москва) идет отсчет для городов федерального значения. После них распределяются автономные области и автономные округа."В 2013 году были введены трехзначные коды с первой цифрой "1" и "7". Цифру "2" решили не использовать, поскольку она не умещается на регистрационном знаке и хуже распознается камерами", — добавили в пресс-службе ГК ABTOДОМ. В Севастополе номера с кодом 92 из резерва ГИБДД появились летом 2014 года.С лета 2020 года стали выдавать любые цифры, кроме нуля. На данный момент регионам Российской Федерации и территориям, за пределами РФ, которые обслуживаются Управлением режимных объектов МВД, присвоено 146 кодов.Таблица автомобильных кодов регионовДвухзначные кодыДвухзначные коды регионов позволяют определить принадлежность автомобиля к определенному субъекту РФ. Они выдавались в алфавитном порядке. С 1 по 21 были присвоены республикам, с 22 по 27 — краям, с 28 по 76 — областям Российской Федерации.Трехзначные кодыКогда двухзначных кодов оказалось мало, стали использовать трехзначные. С 2013 по 2020 годы — 1 и 7, а с 2020 года согласно поправкам к приказу МВД №766, регионам разрешили давать трехзначные коды — любые, кроме ноля. Трёхзначные коды регионов на номерах позволяют увеличить количество возможных комбинаций и упростить процесс регистрации автомобилей.Устаревшие кодыСегодня многие числовые обозначения регионов при выдаче номеров уже не используются в связи с тем, что все уникальные комбинации символов для них исчерпаны. До 2000 года в Чеченской республике был код 20, теперь — 95. В Калининградской области цифры сменили с 91 на 39."В настоящее время в России 39 старых кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".Новые коды"В 2022 году в перечень кодов регионов РФ добавилась комбинация 155, которая теперь фигурирует на государственных регистрационных знаках автомобилей Омской области", — сообщают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".В 2022 году территория Российской Федерации расширилась за счёт присоединения новых субъектов: это Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. 31 октября приказом МВД России этим регионам были присвоены соответствующие коды: 80, 81, 84 и 85, а с ними 180, 181, 184 и 185.Ожидаемые коды"У столицы в обозримом будущем появятся новые региональные коды — 497 и 999. После 2025 года, возможно, станут использовать для Санкт-Петербурга региональные коды 278 и 878", — отмечает Константин Калинов.По мнению эксперта, в будущем могут также появиться такие региональные коды, как:"С марта 2020 года в качестве первого символа кода региона может быть использована любая цифра. Следовательно, если, к примеру, в Саратовской области будут исчерпаны все номера с кодом 164, то там могут появиться варианты: 264, 464 или 764, и такое обозначение будет полностью правомерным", — отмечает Денис Мигаль.Регионы с несколькими кодамиВ России много субъектов с несколькими кодами регистрационных знаков. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском краях, Республике Башкортостан и Татарстан, в Иркутской, Самарской, Ростовской, Челябинской и Свердловской областях. После объединения Коми-Пермяцкого АО (81) и Пермской области (59) для Пермского края также применяется три серии: 81, 59, 159. Комбинации цифровых кодов в Республиках Адыгея, Мордовия, Приморском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в ХМАО (Югра) и других субъектах РФ.Советы экспертовВ случае утери номерного знака эксперты советуют немедленно обратиться в ближайшее отделение ГИБДД, подать заявление о краже/пропаже номерного знака и предоставить документы на авто.Специалисты отмечают, что владельцы автомобилей не обязаны менять свои номера на новые. Однако при перерегистрации транспортного средства или при получении дубликата номера может быть выдан новый код региона.
https://ria.ru/20240622/nomera-1954690533.html
https://ria.ru/20240519/nomera-1946949261.html
https://ria.ru/20240502/avtomobil-1943402616.html
https://ria.ru/20240408/avto-1938598899.html
https://ria.ru/20241216/avtomobil-1989348907.html
https://ria.ru/20240208/avtonomera-1926055743.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832026046_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_6636bd3d41a35824331a97ef22427daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, москва, санкт-петербург, гибдд мвд рф, общество, автомобильные дороги, автомобили
Авто, Россия, Москва, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, Общество, Автомобильные дороги, Автомобили

Автомобильные коды регионов России-2025: таблица с последними изменениями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРегионы автомобильных номеров
Регионы автомобильных номеров - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Регионы автомобильных номеров
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. При регистрации транспортного средства в ГИБДД любого города каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, где смотреть обозначения, ожидаемая нумерация автомобильных кодов регионов и таблица актуальных данных на 2025 год, — в материале РИА Новости.

Коды регионов на автомобильных номерах России

Автомобильный код региона — двух- или трехзначное число, указывающее на субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. "Номерной знак — индивидуальный идентификатор, применяемый для учёта автомобилей, мотоциклов, строительной и грузовой техники. Он выдается вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства", — комментирует Константин Калинов, основатель платформы по аренде автомобилей Raddy.
© ИнфографикаЧто означают цифры на номере автомобиля
Что означают цифры на номере автомобиля
© Инфографика
Что означают цифры на номере автомобиля
По информации пресс-службы ГК ABTOДОМ, в России в автомобильных номерах применяют все цифры, а также 12 буквенных символов, которые имеют графическое соответствие в латинском алфавите: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Номера выдают в строго установленном порядке: по числовому возрастанию и чередованию букв.

Стандарт российского номерного знака

Автомобильный код региона находится в правом верхнем углу номерного знака и отделен от буквенной части номера прямоугольником с флагом России.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкГосударственные регистрационные знаки
Государственные регистрационные знаки - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Государственные регистрационные знаки
"Стандарт номеров, который действует на сегодняшний день, был введен в России в 1993 году. Форматы номерных табличек для разных типов транспортных средств (частные, государственные, военные, такси) могут отличаться по цвету, сочетанию букв и цифр, но у всех есть код региона", — говорит Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto. Исключение составляют номера военного автотранспорта, на которых вместо кода региона указывается цифровой код обозначающий военный округ или вид войск.
Номера регионов состоят из набора букв и цифр:
А 111 АА — легковые и грузовые автомобили;
АА 111 — такси и автобусы;
АА 1111 — прицепы;
1111 АА — мотоциклы и тракторы.
Выдача новых номерных знаков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
В Госдуме предложили запустить аукционы для покупки "красивых" номеров
22 июня 2024, 11:26

Порядок выдачи номеров

За оформлением регистрации можно обратиться в РЭО (Регистрационно-экзаменационный отдел) ГИБДД любого региона России независимо от прописки владельца. Для удобства можно записаться на прием через “Госуслуги” и прийти к назначенному времени.
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши
19 мая 2024, 02:15

Как менялись коды регионов России

У каждого региона России свой собственный код из двух знаков или трехзначный.
У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров. Как правило, после окончания подобного лимита к существующему номеру субъекта РФ добавляется цифра — 1, 3, 7. Первоначально республикам по алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия). Числовые сочетания с 22 по 27 обозначают края, с 28 по 76 — области, а с 77 (Москва) идет отсчет для городов федерального значения. После них распределяются автономные области и автономные округа.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД демонстрирует индивидуальные регистрационные знаки
Сотрудник ГИБДД демонстрирует индивидуальные регистрационные знаки - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД демонстрирует индивидуальные регистрационные знаки
"В 2013 году были введены трехзначные коды с первой цифрой "1" и "7". Цифру "2" решили не использовать, поскольку она не умещается на регистрационном знаке и хуже распознается камерами", — добавили в пресс-службе ГК ABTOДОМ. В Севастополе номера с кодом 92 из резерва ГИБДД появились летом 2014 года.
С лета 2020 года стали выдавать любые цифры, кроме нуля. На данный момент регионам Российской Федерации и территориям, за пределами РФ, которые обслуживаются Управлением режимных объектов МВД, присвоено 146 кодов.

Таблица автомобильных кодов регионов

Регион

Код региона

Республика Адыгея

01, 101

Республика Башкортостан

02, 102, 702

Республика Бурятия

03, 103

Республика Алтай

04, 104

Республика Дагестан

05, 105

Республика Ингушетия

06, 106

Кабардино-Балкарская Республика

07, 107

Республика Калмыкия

08, 108

Республика Карачаево-Черкессия

09, 109

Республика Карелия

10, 110

Республика Коми

11, 111

Республика Марий Эл

12, 112

Республика Мордовия

13, 113

Республика Саха (Якутия)

14, 114

Республика Северная Осетия-Алания

15, 115

Республика Татарстан

16, 116, 716

Республика Тыва

17, 117

Удмуртская Республика

18, 118

Республика Хакасия

19, 119

Чувашская Республика

21, 121

Алтайский край

22, 122

Краснодарский край

23, 93, 123, 193

Красноярский край

24, 84, 88, 124, 188

Приморский край

25, 125, 725

Ставропольский край

26, 126

Хабаровский край

27, 127

Амурская область

28, 128

Архангельская область

29, 129

Астраханская область

30, 130

Белгородская область

31, 131

Брянская область

32, 132

Владимирская область

33, 133

Волгоградская область

34, 134

Вологодская область

35, 135

Воронежская область

36, 136

Ивановская область

37, 137

Иркутская область

38, 85, 138, 185

Калининградская область

39, 91, 139, 191

Калужская область

40, 140

Камчатский край

41, 141

Кемеровская область

42, 142

Кировская область

43, 143

Костромская область

44, 144

Курганская область

45, 145

Курская область

46, 146

Ленинградская область

47, 147

Липецкая область

48, 148

Магаданская область

49, 149

Московская область

50, 90, 150, 190, 750, 790

Мурманская область

51, 151

Нижегородская область

52, 152

Новгородская область

53, 153

Новосибирская область

54, 154, 754

Омская область

55, 155

Оренбургская область

56, 156

Орловская область

57, 157

Пензенская область

58, 158

Пермский край

59, 81, 159

Псковская область

60

Ростовская область

61, 161, 761

Рязанская область

62, 162

Самарская область

63, 163, 763

Саратовская область

64, 164

Сахалинская область

65, 165

Свердловская область

66, 96, 196

Смоленская область

67, 167

Тамбовская область

68, 168

Тверская область

69, 169

Томская область

70, 170

Тульская область

71, 171

Тюменская область

72, 172

Ульяновская область

73, 173

Челябинская область

74, 174, 774

Забайкальский край

75, 80, 180

Ярославская область

76, 176

Город Москва

77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977

Город Москва (номера ограниченной серии)

277, 299

Город Санкт-Петербург

78, 98, 178, 198

Еврейская автономная область

79, 179

Донецкая Народная Республика

80, 180

Луганская Народная Республика

81, 181

Автономная Республика Крым

82

Ненецкий автономный округ

83, 183

Херсонская область

84, 184

Запорожская область

85, 185

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

86, 186

Чукотский автономный округ

87, 187

Ямало-Ненецкий автономный округ

89, 189

Резерв МВД РФ

92, 192

Территории за пределами России, обслуживаемые департаментом режимных объектов МВД - Байконур

94, 194

Чеченская Республика

95, 195, 995

Двухзначные коды

Двухзначные коды регионов позволяют определить принадлежность автомобиля к определенному субъекту РФ. Они выдавались в алфавитном порядке. С 1 по 21 были присвоены республикам, с 22 по 27 — краям, с 28 по 76 — областям Российской Федерации.

Трехзначные коды

Когда двухзначных кодов оказалось мало, стали использовать трехзначные. С 2013 по 2020 годы — 1 и 7, а с 2020 года согласно поправкам к приказу МВД №766, регионам разрешили давать трехзначные коды — любые, кроме ноля. Трёхзначные коды регионов на номерах позволяют увеличить количество возможных комбинаций и упростить процесс регистрации автомобилей.
Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В России анонсировали новые правила для автомобилистов
2 мая 2024, 08:33

Устаревшие коды

Сегодня многие числовые обозначения регионов при выдаче номеров уже не используются в связи с тем, что все уникальные комбинации символов для них исчерпаны. До 2000 года в Чеченской республике был код 20, теперь — 95. В Калининградской области цифры сменили с 91 на 39.
"В настоящее время в России 39 старых кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".

Новые коды

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИндивидуальные регистрационные знаки автомобиля
Индивидуальные регистрационные знаки автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Индивидуальные регистрационные знаки автомобиля
"В 2022 году в перечень кодов регионов РФ добавилась комбинация 155, которая теперь фигурирует на государственных регистрационных знаках автомобилей Омской области", — сообщают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".
В 2022 году территория Российской Федерации расширилась за счёт присоединения новых субъектов: это Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. 31 октября приказом МВД России этим регионам были присвоены соответствующие коды: 80, 81, 84 и 85, а с ними 180, 181, 184 и 185.
Крепление автомобильного номера к машине - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Госдуме допустили, что флаг России на номерах авто станет обязательным
8 апреля 2024, 14:28

Ожидаемые коды

"У столицы в обозримом будущем появятся новые региональные коды — 497 и 999. После 2025 года, возможно, станут использовать для Санкт-Петербурга региональные коды 278 и 878", — отмечает Константин Калинов.
По мнению эксперта, в будущем могут также появиться такие региональные коды, как:
  • 616 для Татарстана;
  • 222 для Алтайского края;
  • 330 для Архангельской области;
  • 333 для Владимирской области;
  • 444 для Костромской области;
  • 660 для Псковской области;
  • 661 для Ростовской области;
  • 662 для Рязанской области;
  • 663 для Самарской области;
  • 664 для Саратовской области;
  • 665 для Сахалинской области;
  • 667 для Смоленской области;
  • 668 для Тамбовской области;
  • 669 для Тверской области;
  • 995 Чеченская республика.
"С марта 2020 года в качестве первого символа кода региона может быть использована любая цифра. Следовательно, если, к примеру, в Саратовской области будут исчерпаны все номера с кодом 164, то там могут появиться варианты: 264, 464 или 764, и такое обозначение будет полностью правомерным", — отмечает Денис Мигаль.

Регионы с несколькими кодами

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник филиала ООО "Регион Знак" в городе Тамбове изготавливает государственные регистрационные знаки
Сотрудник филиала ООО Регион Знак в городе Тамбове изготавливает государственные регистрационные знаки - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник филиала ООО "Регион Знак" в городе Тамбове изготавливает государственные регистрационные знаки
В России много субъектов с несколькими кодами регистрационных знаков. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском краях, Республике Башкортостан и Татарстан, в Иркутской, Самарской, Ростовской, Челябинской и Свердловской областях. После объединения Коми-Пермяцкого АО (81) и Пермской области (59) для Пермского края также применяется три серии: 81, 59, 159. Комбинации цифровых кодов в Республиках Адыгея, Мордовия, Приморском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в ХМАО (Югра) и других субъектах РФ.
Автосалон - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Названы регионы-лидеры по доступности покупки нового автомобиля
16 декабря 2024, 00:14

Советы экспертов

В случае утери номерного знака эксперты советуют немедленно обратиться в ближайшее отделение ГИБДД, подать заявление о краже/пропаже номерного знака и предоставить документы на авто.
Специалисты отмечают, что владельцы автомобилей не обязаны менять свои номера на новые. Однако при перерегистрации транспортного средства или при получении дубликата номера может быть выдан новый код региона.
Дорожное движение - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Подмосковье появятся два новых кода для автомобильных номеров
8 февраля 2024, 02:44
 
АвтоРоссияМоскваСанкт-ПетербургГИБДД МВД РФОбществоАвтомобильные дорогиАвтомобили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала