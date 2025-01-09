https://ria.ru/20250109/avtokody-1831987874.html
Автомобильные коды регионов России-2025: таблица с последними изменениями
Автомобильные коды регионов России 2025: таблица и обозначения на номерах
Автомобильные коды регионов России-2025: таблица с последними изменениями
При регистрации транспортного средства в ГИБДД любого города каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:55:00+03:00
2025-01-09T14:55:00+03:00
2025-01-09T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. При регистрации транспортного средства в ГИБДД любого города каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, где смотреть обозначения, ожидаемая нумерация автомобильных кодов регионов и таблица актуальных данных на 2025 год, — в материале РИА Новости.Коды регионов на автомобильных номерах РоссииАвтомобильный код региона — двух- или трехзначное число, указывающее на субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. "Номерной знак — индивидуальный идентификатор, применяемый для учёта автомобилей, мотоциклов, строительной и грузовой техники. Он выдается вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства", — комментирует Константин Калинов, основатель платформы по аренде автомобилей Raddy.По информации пресс-службы ГК ABTOДОМ, в России в автомобильных номерах применяют все цифры, а также 12 буквенных символов, которые имеют графическое соответствие в латинском алфавите: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Номера выдают в строго установленном порядке: по числовому возрастанию и чередованию букв.Стандарт российского номерного знакаАвтомобильный код региона находится в правом верхнем углу номерного знака и отделен от буквенной части номера прямоугольником с флагом России."Стандарт номеров, который действует на сегодняшний день, был введен в России в 1993 году. Форматы номерных табличек для разных типов транспортных средств (частные, государственные, военные, такси) могут отличаться по цвету, сочетанию букв и цифр, но у всех есть код региона", — говорит Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto. Исключение составляют номера военного автотранспорта, на которых вместо кода региона указывается цифровой код обозначающий военный округ или вид войск.Номера регионов состоят из набора букв и цифр:А 111 АА — легковые и грузовые автомобили;АА 111 — такси и автобусы;АА 1111 — прицепы;1111 АА — мотоциклы и тракторы.Порядок выдачи номеровЗа оформлением регистрации можно обратиться в РЭО (Регистрационно-экзаменационный отдел) ГИБДД любого региона России независимо от прописки владельца. Для удобства можно записаться на прием через “Госуслуги” и прийти к назначенному времени.Как менялись коды регионов РоссииУ каждого региона России свой собственный код из двух знаков или трехзначный.У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров. Как правило, после окончания подобного лимита к существующему номеру субъекта РФ добавляется цифра — 1, 3, 7. Первоначально республикам по алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия). Числовые сочетания с 22 по 27 обозначают края, с 28 по 76 — области, а с 77 (Москва) идет отсчет для городов федерального значения. После них распределяются автономные области и автономные округа."В 2013 году были введены трехзначные коды с первой цифрой "1" и "7". Цифру "2" решили не использовать, поскольку она не умещается на регистрационном знаке и хуже распознается камерами", — добавили в пресс-службе ГК ABTOДОМ. В Севастополе номера с кодом 92 из резерва ГИБДД появились летом 2014 года.С лета 2020 года стали выдавать любые цифры, кроме нуля. На данный момент регионам Российской Федерации и территориям, за пределами РФ, которые обслуживаются Управлением режимных объектов МВД, присвоено 146 кодов.Таблица автомобильных кодов регионовДвухзначные кодыДвухзначные коды регионов позволяют определить принадлежность автомобиля к определенному субъекту РФ. Они выдавались в алфавитном порядке. С 1 по 21 были присвоены республикам, с 22 по 27 — краям, с 28 по 76 — областям Российской Федерации.Трехзначные кодыКогда двухзначных кодов оказалось мало, стали использовать трехзначные. С 2013 по 2020 годы — 1 и 7, а с 2020 года согласно поправкам к приказу МВД №766, регионам разрешили давать трехзначные коды — любые, кроме ноля. Трёхзначные коды регионов на номерах позволяют увеличить количество возможных комбинаций и упростить процесс регистрации автомобилей.Устаревшие кодыСегодня многие числовые обозначения регионов при выдаче номеров уже не используются в связи с тем, что все уникальные комбинации символов для них исчерпаны. До 2000 года в Чеченской республике был код 20, теперь — 95. В Калининградской области цифры сменили с 91 на 39."В настоящее время в России 39 старых кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".Новые коды"В 2022 году в перечень кодов регионов РФ добавилась комбинация 155, которая теперь фигурирует на государственных регистрационных знаках автомобилей Омской области", — сообщают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".В 2022 году территория Российской Федерации расширилась за счёт присоединения новых субъектов: это Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. 31 октября приказом МВД России этим регионам были присвоены соответствующие коды: 80, 81, 84 и 85, а с ними 180, 181, 184 и 185.Ожидаемые коды"У столицы в обозримом будущем появятся новые региональные коды — 497 и 999. После 2025 года, возможно, станут использовать для Санкт-Петербурга региональные коды 278 и 878", — отмечает Константин Калинов.По мнению эксперта, в будущем могут также появиться такие региональные коды, как:"С марта 2020 года в качестве первого символа кода региона может быть использована любая цифра. Следовательно, если, к примеру, в Саратовской области будут исчерпаны все номера с кодом 164, то там могут появиться варианты: 264, 464 или 764, и такое обозначение будет полностью правомерным", — отмечает Денис Мигаль.Регионы с несколькими кодамиВ России много субъектов с несколькими кодами регистрационных знаков. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском краях, Республике Башкортостан и Татарстан, в Иркутской, Самарской, Ростовской, Челябинской и Свердловской областях. После объединения Коми-Пермяцкого АО (81) и Пермской области (59) для Пермского края также применяется три серии: 81, 59, 159. Комбинации цифровых кодов в Республиках Адыгея, Мордовия, Приморском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в ХМАО (Югра) и других субъектах РФ.Советы экспертовВ случае утери номерного знака эксперты советуют немедленно обратиться в ближайшее отделение ГИБДД, подать заявление о краже/пропаже номерного знака и предоставить документы на авто.Специалисты отмечают, что владельцы автомобилей не обязаны менять свои номера на новые. Однако при перерегистрации транспортного средства или при получении дубликата номера может быть выдан новый код региона.
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https://ria.ru/20241216/avtomobil-1989348907.html
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авто, россия, москва, санкт-петербург, гибдд мвд рф, общество, автомобильные дороги, автомобили
Авто, Россия, Москва, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, Общество, Автомобильные дороги, Автомобили
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. При регистрации транспортного средства в ГИБДД любого города каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, где смотреть обозначения, ожидаемая нумерация автомобильных кодов регионов и таблица актуальных данных на 2025 год, — в материале РИА Новости.
Коды регионов на автомобильных номерах России
Автомобильный код региона — двух- или трехзначное число, указывающее на субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. "Номерной знак — индивидуальный идентификатор, применяемый для учёта автомобилей, мотоциклов, строительной и грузовой техники. Он выдается вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства", — комментирует Константин Калинов, основатель платформы по аренде автомобилей Raddy.
По информации пресс-службы ГК ABTOДОМ, в России в автомобильных номерах применяют все цифры, а также 12 буквенных символов, которые имеют графическое соответствие в латинском алфавите: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Номера выдают в строго установленном порядке: по числовому возрастанию и чередованию букв.
Стандарт российского номерного знака
Автомобильный код региона находится в правом верхнем углу номерного знака и отделен от буквенной части номера прямоугольником с флагом России.
"Стандарт номеров, который действует на сегодняшний день, был введен в России в 1993 году. Форматы номерных табличек для разных типов транспортных средств (частные, государственные, военные, такси) могут отличаться по цвету, сочетанию букв и цифр, но у всех есть код региона", — говорит Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto. Исключение составляют номера военного автотранспорта, на которых вместо кода региона указывается цифровой код обозначающий военный округ или вид войск.
Номера регионов состоят из набора букв и цифр:
А 111 АА — легковые и грузовые автомобили;
АА 111 — такси и автобусы;
1111 АА — мотоциклы и тракторы.
За оформлением регистрации можно обратиться в РЭО (Регистрационно-экзаменационный отдел) ГИБДД любого региона России независимо от прописки владельца. Для удобства можно записаться на прием через “Госуслуги
” и прийти к назначенному времени.
Как менялись коды регионов России
У каждого региона России свой собственный код из двух знаков или трехзначный.
У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров. Как правило, после окончания подобного лимита к существующему номеру субъекта РФ добавляется цифра — 1, 3, 7. Первоначально республикам по алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия). Числовые сочетания с 22 по 27 обозначают края, с 28 по 76 — области, а с 77 (Москва) идет отсчет для городов федерального значения. После них распределяются автономные области и автономные округа.
"В 2013 году были введены трехзначные коды с первой цифрой "1" и "7". Цифру "2" решили не использовать, поскольку она не умещается на регистрационном знаке и хуже распознается камерами", — добавили в пресс-службе ГК ABTOДОМ. В Севастополе номера с кодом 92 из резерва ГИБДД появились летом 2014 года.
С лета 2020 года стали выдавать любые цифры, кроме нуля. На данный момент регионам Российской Федерации и территориям, за пределами РФ, которые обслуживаются Управлением режимных объектов МВД, присвоено 146 кодов.
Таблица автомобильных кодов регионов
Регион
Код региона
Республика Адыгея
01, 101
Республика Башкортостан
02, 102, 702
Республика Бурятия
03, 103
Республика Алтай
04, 104
Республика Дагестан
05, 105
Республика Ингушетия
06, 106
Кабардино-Балкарская Республика
07, 107
Республика Калмыкия
08, 108
Республика Карачаево-Черкессия
09, 109
Республика Карелия
10, 110
Республика Коми
11, 111
Республика Марий Эл
12, 112
Республика Мордовия
13, 113
Республика Саха (Якутия)
14, 114
Республика Северная Осетия-Алания
15, 115
Республика Татарстан
16, 116, 716
Республика Тыва
17, 117
Удмуртская Республика
18, 118
Республика Хакасия
19, 119
Чувашская Республика
21, 121
Алтайский край
22, 122
Краснодарский край
23, 93, 123, 193
Красноярский край
24, 84, 88, 124, 188
Приморский край
25, 125, 725
Ставропольский край
26, 126
Хабаровский край
27, 127
Амурская область
28, 128
Архангельская область
29, 129
Астраханская область
30, 130
Белгородская область
31, 131
Брянская область
32, 132
Владимирская область
33, 133
Волгоградская область
34, 134
Вологодская область
35, 135
Воронежская область
36, 136
Ивановская область
37, 137
Иркутская область
38, 85, 138, 185
Калининградская область
39, 91, 139, 191
Калужская область
40, 140
Камчатский край
41, 141
Кемеровская область
42, 142
Кировская область
43, 143
Костромская область
44, 144
Курганская область
45, 145
Курская область
46, 146
Ленинградская область
47, 147
Липецкая область
48, 148
Магаданская область
49, 149
Московская область
50, 90, 150, 190, 750, 790
Мурманская область
51, 151
Нижегородская область
52, 152
Новгородская область
53, 153
Новосибирская область
54, 154, 754
Омская область
55, 155
Оренбургская область
56, 156
Орловская область
57, 157
Пензенская область
58, 158
Пермский край
59, 81, 159
Псковская область
60
Ростовская область
61, 161, 761
Рязанская область
62, 162
Самарская область
63, 163, 763
Саратовская область
64, 164
Сахалинская область
65, 165
Свердловская область
66, 96, 196
Смоленская область
67, 167
Тамбовская область
68, 168
Тверская область
69, 169
Томская область
70, 170
Тульская область
71, 171
Тюменская область
72, 172
Ульяновская область
73, 173
Челябинская область
74, 174, 774
Забайкальский край
75, 80, 180
Ярославская область
76, 176
Город Москва
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977
Город Москва (номера ограниченной серии)
277, 299
Город Санкт-Петербург
78, 98, 178, 198
Еврейская автономная область
79, 179
Донецкая Народная Республика
80, 180
Луганская Народная Республика
81, 181
Автономная Республика Крым
82
Ненецкий автономный округ
83, 183
Херсонская область
84, 184
Запорожская область
85, 185
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
86, 186
Чукотский автономный округ
87, 187
Ямало-Ненецкий автономный округ
89, 189
Резерв МВД РФ
92, 192
Территории за пределами России, обслуживаемые департаментом режимных объектов МВД - Байконур
94, 194
Чеченская Республика
95, 195, 995
Двухзначные коды регионов позволяют определить принадлежность автомобиля к определенному субъекту РФ. Они выдавались в алфавитном порядке. С 1 по 21 были присвоены республикам, с 22 по 27 — краям, с 28 по 76 — областям Российской Федерации.
Когда двухзначных кодов оказалось мало, стали использовать трехзначные. С 2013 по 2020 годы — 1 и 7, а с 2020 года согласно поправкам к приказу МВД №766
, регионам разрешили давать трехзначные коды — любые, кроме ноля. Трёхзначные коды регионов на номерах позволяют увеличить количество возможных комбинаций и упростить процесс регистрации автомобилей.
Сегодня многие числовые обозначения регионов при выдаче номеров уже не используются в связи с тем, что все уникальные комбинации символов для них исчерпаны. До 2000 года в Чеченской республике был код 20, теперь — 95. В Калининградской области цифры сменили с 91 на 39.
"В настоящее время в России 39 старых кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".
"В 2022 году в перечень кодов регионов РФ добавилась комбинация 155, которая теперь фигурирует на государственных регистрационных знаках автомобилей Омской области", — сообщают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".
В 2022 году территория Российской Федерации расширилась за счёт присоединения новых субъектов: это Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. 31 октября приказом МВД России этим регионам были присвоены соответствующие коды: 80, 81, 84 и 85, а с ними 180, 181, 184 и 185.
"У столицы в обозримом будущем появятся новые региональные коды — 497 и 999. После 2025 года, возможно, станут использовать для Санкт-Петербурга региональные коды 278 и 878", — отмечает Константин Калинов.
По мнению эксперта, в будущем могут также появиться такие региональные коды, как:
- 616 для Татарстана;
- 222 для Алтайского края;
- 330 для Архангельской области;
- 333 для Владимирской области;
- 444 для Костромской области;
- 660 для Псковской области;
- 661 для Ростовской области;
- 662 для Рязанской области;
- 663 для Самарской области;
- 664 для Саратовской области;
- 665 для Сахалинской области;
- 667 для Смоленской области;
- 668 для Тамбовской области;
- 669 для Тверской области;
- 995 Чеченская республика.
"С марта 2020 года в качестве первого символа кода региона может быть использована любая цифра. Следовательно, если, к примеру, в Саратовской области будут исчерпаны все номера с кодом 164, то там могут появиться варианты: 264, 464 или 764, и такое обозначение будет полностью правомерным", — отмечает Денис Мигаль.
Регионы с несколькими кодами
В России много субъектов с несколькими кодами регистрационных знаков. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском краях, Республике Башкортостан и Татарстан, в Иркутской, Самарской, Ростовской, Челябинской и Свердловской областях. После объединения Коми-Пермяцкого АО (81) и Пермской области (59) для Пермского края также применяется три серии: 81, 59, 159. Комбинации цифровых кодов в Республиках Адыгея, Мордовия, Приморском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в ХМАО (Югра) и других субъектах РФ.
В случае утери номерного знака эксперты советуют немедленно обратиться в ближайшее отделение ГИБДД, подать заявление о краже/пропаже номерного знака и предоставить документы на авто.
Специалисты отмечают, что владельцы автомобилей не обязаны менять свои номера на новые. Однако при перерегистрации транспортного средства или при получении дубликата номера может быть выдан новый код региона.