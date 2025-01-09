https://ria.ru/20250109/avtokody-1831987874.html

Автомобильные коды регионов России-2025: таблица с последними изменениями

Автомобильные коды регионов России 2025: таблица и обозначения на номерах

Автомобильные коды регионов России-2025: таблица с последними изменениями

При регистрации транспортного средства в ГИБДД любого города каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:55:00+03:00

2025-01-09T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. При регистрации транспортного средства в ГИБДД любого города каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. По цифровому коду региона можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет. Порядок выдачи регистрационных номерных знаков, где смотреть обозначения, ожидаемая нумерация автомобильных кодов регионов и таблица актуальных данных на 2025 год, — в материале РИА Новости.Коды регионов на автомобильных номерах РоссииАвтомобильный код региона — двух- или трехзначное число, указывающее на субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. "Номерной знак — индивидуальный идентификатор, применяемый для учёта автомобилей, мотоциклов, строительной и грузовой техники. Он выдается вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства", — комментирует Константин Калинов, основатель платформы по аренде автомобилей Raddy.По информации пресс-службы ГК ABTOДОМ, в России в автомобильных номерах применяют все цифры, а также 12 буквенных символов, которые имеют графическое соответствие в латинском алфавите: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Номера выдают в строго установленном порядке: по числовому возрастанию и чередованию букв.Стандарт российского номерного знакаАвтомобильный код региона находится в правом верхнем углу номерного знака и отделен от буквенной части номера прямоугольником с флагом России."Стандарт номеров, который действует на сегодняшний день, был введен в России в 1993 году. Форматы номерных табличек для разных типов транспортных средств (частные, государственные, военные, такси) могут отличаться по цвету, сочетанию букв и цифр, но у всех есть код региона", — говорит Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto. Исключение составляют номера военного автотранспорта, на которых вместо кода региона указывается цифровой код обозначающий военный округ или вид войск.Номера регионов состоят из набора букв и цифр:А 111 АА — легковые и грузовые автомобили;АА 111 — такси и автобусы;АА 1111 — прицепы;1111 АА — мотоциклы и тракторы.Порядок выдачи номеровЗа оформлением регистрации можно обратиться в РЭО (Регистрационно-экзаменационный отдел) ГИБДД любого региона России независимо от прописки владельца. Для удобства можно записаться на прием через “Госуслуги” и прийти к назначенному времени.Как менялись коды регионов РоссииУ каждого региона России свой собственный код из двух знаков или трехзначный.У одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров. Как правило, после окончания подобного лимита к существующему номеру субъекта РФ добавляется цифра — 1, 3, 7. Первоначально республикам по алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия). Числовые сочетания с 22 по 27 обозначают края, с 28 по 76 — области, а с 77 (Москва) идет отсчет для городов федерального значения. После них распределяются автономные области и автономные округа."В 2013 году были введены трехзначные коды с первой цифрой "1" и "7". Цифру "2" решили не использовать, поскольку она не умещается на регистрационном знаке и хуже распознается камерами", — добавили в пресс-службе ГК ABTOДОМ. В Севастополе номера с кодом 92 из резерва ГИБДД появились летом 2014 года.С лета 2020 года стали выдавать любые цифры, кроме нуля. На данный момент регионам Российской Федерации и территориям, за пределами РФ, которые обслуживаются Управлением режимных объектов МВД, присвоено 146 кодов.Таблица автомобильных кодов регионовДвухзначные кодыДвухзначные коды регионов позволяют определить принадлежность автомобиля к определенному субъекту РФ. Они выдавались в алфавитном порядке. С 1 по 21 были присвоены республикам, с 22 по 27 — краям, с 28 по 76 — областям Российской Федерации.Трехзначные кодыКогда двухзначных кодов оказалось мало, стали использовать трехзначные. С 2013 по 2020 годы — 1 и 7, а с 2020 года согласно поправкам к приказу МВД №766, регионам разрешили давать трехзначные коды — любые, кроме ноля. Трёхзначные коды регионов на номерах позволяют увеличить количество возможных комбинаций и упростить процесс регистрации автомобилей.Устаревшие кодыСегодня многие числовые обозначения регионов при выдаче номеров уже не используются в связи с тем, что все уникальные комбинации символов для них исчерпаны. До 2000 года в Чеченской республике был код 20, теперь — 95. В Калининградской области цифры сменили с 91 на 39."В настоящее время в России 39 старых кодов, выдача которых прекращена или в скором времени будет остановлена: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799, — поясняют эксперты ГК АВТОДОМ. — При перепродаже автомобиля новый собственник может сохранять действующий регистрационный номер авто, поэтому не выведенные из обращения коды продолжают использоваться в номерных знаках".Новые коды"В 2022 году в перечень кодов регионов РФ добавилась комбинация 155, которая теперь фигурирует на государственных регистрационных знаках автомобилей Омской области", — сообщают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".В 2022 году территория Российской Федерации расширилась за счёт присоединения новых субъектов: это Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. 31 октября приказом МВД России этим регионам были присвоены соответствующие коды: 80, 81, 84 и 85, а с ними 180, 181, 184 и 185.Ожидаемые коды"У столицы в обозримом будущем появятся новые региональные коды — 497 и 999. После 2025 года, возможно, станут использовать для Санкт-Петербурга региональные коды 278 и 878", — отмечает Константин Калинов.По мнению эксперта, в будущем могут также появиться такие региональные коды, как:"С марта 2020 года в качестве первого символа кода региона может быть использована любая цифра. Следовательно, если, к примеру, в Саратовской области будут исчерпаны все номера с кодом 164, то там могут появиться варианты: 264, 464 или 764, и такое обозначение будет полностью правомерным", — отмечает Денис Мигаль.Регионы с несколькими кодамиВ России много субъектов с несколькими кодами регистрационных знаков. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском краях, Республике Башкортостан и Татарстан, в Иркутской, Самарской, Ростовской, Челябинской и Свердловской областях. После объединения Коми-Пермяцкого АО (81) и Пермской области (59) для Пермского края также применяется три серии: 81, 59, 159. Комбинации цифровых кодов в Республиках Адыгея, Мордовия, Приморском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в ХМАО (Югра) и других субъектах РФ.Советы экспертовВ случае утери номерного знака эксперты советуют немедленно обратиться в ближайшее отделение ГИБДД, подать заявление о краже/пропаже номерного знака и предоставить документы на авто.Специалисты отмечают, что владельцы автомобилей не обязаны менять свои номера на новые. Однако при перерегистрации транспортного средства или при получении дубликата номера может быть выдан новый код региона.

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https://ria.ru/20241216/avtomobil-1989348907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авто, россия, москва, санкт-петербург, гибдд мвд рф, общество, автомобильные дороги, автомобили