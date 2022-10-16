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Украине путь в клуб западных стран заказан, считает эксперт - РИА Новости, 16.10.2022
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Украине путь в клуб западных стран заказан, считает эксперт
Украине путь в клуб западных стран заказан, считает эксперт - РИА Новости, 16.10.2022
Украине путь в клуб западных стран заказан, считает эксперт
Членство Украины в ЕС вилами на воде писано, если бы киевские власти заставили себя задуматься, то поняли бы, что в этой организации их не ждут, заявил РИА... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:06
2022-10-16T10:06
в мире
украина
вашингтон (штат)
брюссель
европарламент
российская академия наук
евросоюз
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Членство Украины в ЕС вилами на воде писано, если бы киевские власти заставили себя задуматься, то поняли бы, что в этой организации их не ждут, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан."Членство Украины в ЕС вилами на воде писано. Если бы хоть на минуту киевские власти заставили себя задуматься, то поняли бы, что ни в одной из этих организаций их не ждут. При этом, конечно, и Вашингтон и Брюссель будут постоянно говорить о том, что примут их. Будут держать их на поводке, размахивая перед ними соблазнительной морковкой. Будет, знаете ли, как с Турцией. Ее же не один десяток лет мурыжат, кормят подобными обещаниями", - сказал он.По его мнению, Украину не примут в ЕС по политическим соображениям."В этом не заинтересованы страны Западной Европы, поскольку в результате они утратят контроль над организацией. Дело в том, что численность населения Центральной и Восточной части ЕС превысит численность населения Запада региона", - подчеркнул он.А это, заметил Бажан, будет, в частности, означать, что в Европарламенте депутаты от стран Запада региона будут в меньшинстве, влияние стран, которые создавали ЕС, на принятие главных решений социально-экономического характера ослабнет."Повысится роль таких государств как Польша, которая очевидно блокируется с Украиной, стран Вишеградской группы, Прибалтики. В конечном счете через эти страны возрастет влияние на ЕС экономического конкурента организации – Соединенных Штатов Америки. Словом, как ни крути, путь Украине в клуб западных стран заказан", - заключил Бажан.
https://ria.ru/20221016/ukraina-1824374668.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), брюссель, европарламент, российская академия наук, евросоюз
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Брюссель, Европарламент, Российская академия наук, Евросоюз
10:06 16.10.2022
 
Украине путь в клуб западных стран заказан, считает эксперт

Экономист Бажан: членство Украины в ЕС вилами на воде писано, Киев там не ждут

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Членство Украины в ЕС вилами на воде писано, если бы киевские власти заставили себя задуматься, то поняли бы, что в этой организации их не ждут, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.
"Членство Украины в ЕС вилами на воде писано. Если бы хоть на минуту киевские власти заставили себя задуматься, то поняли бы, что ни в одной из этих организаций их не ждут. При этом, конечно, и Вашингтон и Брюссель будут постоянно говорить о том, что примут их. Будут держать их на поводке, размахивая перед ними соблазнительной морковкой. Будет, знаете ли, как с Турцией. Ее же не один десяток лет мурыжат, кормят подобными обещаниями", - сказал он.
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Запад мечтает сделать Украину своим сырьевым придатком, заявил эксперт
По его мнению, Украину не примут в ЕС по политическим соображениям.
"В этом не заинтересованы страны Западной Европы, поскольку в результате они утратят контроль над организацией. Дело в том, что численность населения Центральной и Восточной части ЕС превысит численность населения Запада региона", - подчеркнул он.
А это, заметил Бажан, будет, в частности, означать, что в Европарламенте депутаты от стран Запада региона будут в меньшинстве, влияние стран, которые создавали ЕС, на принятие главных решений социально-экономического характера ослабнет.
"Повысится роль таких государств как Польша, которая очевидно блокируется с Украиной, стран Вишеградской группы, Прибалтики. В конечном счете через эти страны возрастет влияние на ЕС экономического конкурента организации – Соединенных Штатов Америки. Словом, как ни крути, путь Украине в клуб западных стран заказан", - заключил Бажан.
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