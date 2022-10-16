Украине путь в клуб западных стран заказан, считает эксперт
Экономист Бажан: членство Украины в ЕС вилами на воде писано, Киев там не ждут
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Членство Украины в ЕС вилами на воде писано, если бы киевские власти заставили себя задуматься, то поняли бы, что в этой организации их не ждут, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.
"Членство Украины в ЕС вилами на воде писано. Если бы хоть на минуту киевские власти заставили себя задуматься, то поняли бы, что ни в одной из этих организаций их не ждут. При этом, конечно, и Вашингтон и Брюссель будут постоянно говорить о том, что примут их. Будут держать их на поводке, размахивая перед ними соблазнительной морковкой. Будет, знаете ли, как с Турцией. Ее же не один десяток лет мурыжат, кормят подобными обещаниями", - сказал он.
По его мнению, Украину не примут в ЕС по политическим соображениям.
"В этом не заинтересованы страны Западной Европы, поскольку в результате они утратят контроль над организацией. Дело в том, что численность населения Центральной и Восточной части ЕС превысит численность населения Запада региона", - подчеркнул он.
А это, заметил Бажан, будет, в частности, означать, что в Европарламенте депутаты от стран Запада региона будут в меньшинстве, влияние стран, которые создавали ЕС, на принятие главных решений социально-экономического характера ослабнет.
"Повысится роль таких государств как Польша, которая очевидно блокируется с Украиной, стран Вишеградской группы, Прибалтики. В конечном счете через эти страны возрастет влияние на ЕС экономического конкурента организации – Соединенных Штатов Америки. Словом, как ни крути, путь Украине в клуб западных стран заказан", - заключил Бажан.