https://ria.ru/20221016/ukraina-1824377278.html

Украине путь в клуб западных стран заказан, считает эксперт

Украине путь в клуб западных стран заказан, считает эксперт - РИА Новости, 16.10.2022

Украине путь в клуб западных стран заказан, считает эксперт

Членство Украины в ЕС вилами на воде писано, если бы киевские власти заставили себя задуматься, то поняли бы, что в этой организации их не ждут, заявил РИА... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:06

2022-10-16T10:06

2022-10-16T10:06

в мире

украина

вашингтон (штат)

брюссель

европарламент

российская академия наук

евросоюз

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Членство Украины в ЕС вилами на воде писано, если бы киевские власти заставили себя задуматься, то поняли бы, что в этой организации их не ждут, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан."Членство Украины в ЕС вилами на воде писано. Если бы хоть на минуту киевские власти заставили себя задуматься, то поняли бы, что ни в одной из этих организаций их не ждут. При этом, конечно, и Вашингтон и Брюссель будут постоянно говорить о том, что примут их. Будут держать их на поводке, размахивая перед ними соблазнительной морковкой. Будет, знаете ли, как с Турцией. Ее же не один десяток лет мурыжат, кормят подобными обещаниями", - сказал он.По его мнению, Украину не примут в ЕС по политическим соображениям."В этом не заинтересованы страны Западной Европы, поскольку в результате они утратят контроль над организацией. Дело в том, что численность населения Центральной и Восточной части ЕС превысит численность населения Запада региона", - подчеркнул он.А это, заметил Бажан, будет, в частности, означать, что в Европарламенте депутаты от стран Запада региона будут в меньшинстве, влияние стран, которые создавали ЕС, на принятие главных решений социально-экономического характера ослабнет."Повысится роль таких государств как Польша, которая очевидно блокируется с Украиной, стран Вишеградской группы, Прибалтики. В конечном счете через эти страны возрастет влияние на ЕС экономического конкурента организации – Соединенных Штатов Америки. Словом, как ни крути, путь Украине в клуб западных стран заказан", - заключил Бажан.

https://ria.ru/20221016/ukraina-1824374668.html

https://ria.ru/20221016/politika-1824369960.html

украина

вашингтон (штат)

брюссель

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вашингтон (штат), брюссель, европарламент, российская академия наук, евросоюз