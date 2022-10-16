Россия останется для Китая стратегическими партнером, уверена эксперт
Экономист Варфаловская: Россия останется стратегическом партнером Китая после съезда КПК
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкЗдание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. В условиях обострения противостояния со странами Запада Россия останется стратегическом партнером для КНР поле 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК), по итогам которого будет определено высшее политическое руководство страны, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока Российской академии наук Розалия Варфаловская.
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По ее словам, особый упор после 20-го съезда будет сделан на инновационное развитие во всех секторах экономики.
"Акцент в китайской экономике в перспективе будет также сделан на устойчивое развитие производственной и финансовой сфер, безопасности глобального развития, обеспечение энергетическими ресурсами для активного взаимодействия всех секторов китайской экономики", - добавила Варфаловская.
Говоря о возможных перестановках в составе высшего политического руководства страны, эксперт отметила, что не стоит ожидать значительных изменений. Она напомнила, что участники заключительного пленума 19-го созыва единодушно решили одобрить деятельность ЦК КПК в условиях сложной международной обстановки наряду с решениями трудных задач в области реформ, развития и стабильности в стране.
"Все это создаёт благоприятные условия для отсутствия значительных изменений в высшем руководстве КПК по итогам 20-го съезда", - сказала Варфаловская.
Двадцатый съезд Компартии Китая пройдет в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.