https://ria.ru/20221016/kitay-1824376529.html

Россия останется для Китая стратегическими партнером, уверена эксперт

Россия останется для Китая стратегическими партнером, уверена эксперт - РИА Новости, 16.10.2022

Россия останется для Китая стратегическими партнером, уверена эксперт

В условиях обострения противостояния со странами Запада Россия останется стратегическом партнером для КНР поле 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК), РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:00

2022-10-16T10:00

2022-10-16T10:00

си цзиньпин

китай

россия

пекин

российская академия наук

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брикс

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. В условиях обострения противостояния со странами Запада Россия останется стратегическом партнером для КНР поле 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК), по итогам которого будет определено высшее политическое руководство страны, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока Российской академии наук Розалия Варфаловская."Россия, страны ШОС, БРИКС останутся для Китая стратегическими партнёрами, так как Запад старается также задавить в неконкурентной борьбе его экономические высокие достижения в рамках целой мировой экономики", - сказала эксперт.По ее словам, особый упор после 20-го съезда будет сделан на инновационное развитие во всех секторах экономики.Говоря о возможных перестановках в составе высшего политического руководства страны, эксперт отметила, что не стоит ожидать значительных изменений. Она напомнила, что участники заключительного пленума 19-го созыва единодушно решили одобрить деятельность ЦК КПК в условиях сложной международной обстановки наряду с решениями трудных задач в области реформ, развития и стабильности в стране.Двадцатый съезд Компартии Китая пройдет в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.

https://ria.ru/20221014/odinochestvo-1823885259.html

https://ria.ru/20221007/kitay-1822153553.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, китай, россия, пекин, российская академия наук, шос, брикс, в мире