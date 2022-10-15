https://ria.ru/20221015/pomosch-1824313776.html

Архангельский губернаторский центр доставил помощь мобилизованным

Архангельский губернаторский центр доставил помощь мобилизованным - РИА Новости, 15.10.2022

Архангельский губернаторский центр доставил помощь мобилизованным

Губернаторский центр Архангельской области доставил очередную партию комплектов с дополнительной одеждой, обувью и другими вещами мобилизованным, которые... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T18:27

2022-10-15T18:27

2022-10-15T18:27

архангельская область

общество

александр цыбульский

архангельская область

россия

ленинградская область

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820343531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee97600165a245879d272fed2f9989e.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 15 окт – РИА Новости. Губернаторский центр Архангельской области доставил очередную партию комплектов с дополнительной одеждой, обувью и другими вещами мобилизованным, которые проходят подготовку под Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.В начале октября губернатор Архангельской области лично посетил базы Минобороны РФ в Ленинградской области, чтобы оценить бытовые условия и качество снабжения мобилизованных жителей региона. "Во время общения была достигнута договоренность об обеспечении бойцов дополнительными комплектами вещей, которые пригодятся им во время участия в специальной военной операции. Спальные мешки, теплоизоляционные коврики, сменная сезонная обувь, термобелье – вот основные предметы, которые, по словам самих мобилизованных, лишними точно не будут", - отметили в правительстве.Сообщается, что все пожелания, высказанные мобилизованными северянами, были учтены, а задачу по комплектованию и доставке нужных вещей до мест их нынешней дислокации глава региона возложил на губернаторский центр "Вместе мы сильнее"."Второй день подряд мы занимаемся разгрузкой прибывших комплектов, раздаем их нашим бойцам. Это сапоги, носки, перчатки, термоковрики и спальные мешки, которые для удобства упакованы в один большой вещевой мешок. Старались подбирать обувь и белье по размерам, ребята благодарят за такую поддержку", – рассказал руководитель губернаторского центра "Вместе мы сильнее".Он отметил также, что, находясь на базах подготовки министерства обороны РФ в Ленинградской области, смог оценить и обмундирование, которым снабжает бойцов федеральное ведомство. По словам Арбузова, мобилизованные из Архангельской области экипированы хорошо и уже получили и зимнюю форму одежды: берцы, бушлаты, шапки, а также каски и бронежилеты.Вместе с вещевой поддержкой губернаторский центр "Вместе мы сильнее" дополнительно организовал "сладкий" стол с гостинцами из Архангельской области, которые получили все – в том числе ребята, призванные из других регионов.Как рассказали в правительстве, основная часть дня бойцов занята прохождением боевой подготовки. Расписание плотное: упор в основном делается на огневую и инженерную подготовку. Мобилизованные ежедневно оттачивают военные навыки, чтобы прибыть в зону проведения специальной военной операции максимально готовыми к выполнению боевых задач.В правительстве региона подчеркивают, что забота о военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, и об их семьях – сейчас один из приоритетов руководства области. Именно для этих целей на базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее" создан штаб оказания помощи мобилизованным и их семьям. Задача – помогать в решении всех возникающих вопросов. Для обратной связи создана отдельно выделенная телефонная линия."Помощь оказывается в решении абсолютно любых вопросов: обратившиеся могут попросить устроить ребенка в детский сад, наколоть дров, решить юридическую или финансовую проблему. Сил и средств у нас достаточно, чтобы оперативно оказывать всю необходимую поддержку", - рассказал Арбузов.

https://ria.ru/20221014/shtab-1824152829.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821195658.html

https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

архангельская область

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр цыбульский, архангельская область, россия, ленинградская область, частичная мобилизация в россии