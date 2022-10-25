Тактический или туристический: как выбрать лучший спальный мешок
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПокупатель выбирает спальный мешок в магазине товаров для туристов
Покупатель выбирает спальный мешок в магазине товаров для туристов
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Армейский спальный мешок — важный атрибут экипировки любителей многодневных походов и военных. Чем тактический спальник отличается от моделей для туризма, на какие характеристики обратить внимание при покупке зимнего мешка для экстремальных условий (температура -20, -30, -40 °С), рейтинг лучших изделий и советы эксперта — в материале РИА Новости.
Армейский спальный мешок
Спальный мешок — одна из главных вещей, необходимых для снаряжения армейцев, туристов, альпинистов, а также для тех, у кого возникла необходимость ночевать под открытым небом вдали от теплого помещения.
Зачем нужен
Чтобы полноценно отдохнуть на открытой местности, при любой погоде и различных температурных режимах, необходим спальный мешок. Спальник военного типа рекомендуется использовать как профессиональным военным, так и призывникам, мобилизованным гражданам, сотрудникам спецподразделений и аварийных служб. Востребованы спальные мешки и среди гражданского населения — геологов, альпинистов, охотников и рыболовов.
"Спальник, постеленный на голую землю, не сможет достаточно обеспечить защиту спины, поэтому не стоит забывать о том, что в комплекте со спальником обязательно использовать коврик (пенку, каремат). Он не только обеспечит дополнительный слой между вами и землей, но и защищает спальник от повреждения ветками, колючками и камнями", — комментирует Александр Яковенко, мастер спорта по альпинизму, президент горного клуба "Управление альпинистских лагерей".
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСпальные мешки на витрине в магазине товаров для туристов
Спальные мешки на витрине в магазине товаров для туристов
Как выбрать
При выборе спальника нужно руководствоваться:
- —собственными физическими данными (для мужчин и для женщин несколько отличается комфортная температура);
- —условиями, в которых будет находиться человек (время года, уровень влажности),
- —необходимостью долгих переходов (спальники бывают разными по весу в зависимости от наполнителя);
- —удобством и эстетичностью.
При выборе армейского спальника в первую очередь стоит учитывать температурный режим и сферу применения. Сложность выбора экипировки для проведения военных действий объясняется тем, что спальник должен обеспечивать комфорт и при этом быть компактным. Перед приобретением спального мешка следует решить, какие характеристики являются ключевыми.
Форма
На рынке представлено несколько конструкций спальных мешков:
- —Кокон — спальник анатомической формы, в ногах он сужен, в плечах расширен. За счет плотного облегания тела обеспечивает максимальное сохранение тепла, кроме того занимает мало места в рюкзаке или вещмешке. Легче по весу, теплее, чем спальник-одеяло. Идеален для долгих походов, ночевок в меняющихся, непостоянных погодных условиях, при низких температурах. Армейские модели спальных мешков снабжены рукавами, что позволяет вести огонь из положения лежа.
- —Одеяло — модель прямоугольной формы с молнией по периметру. Его название связано с тем, что его можно полностью расстегнуть в случае необходимости и превратить в одеяло. К достоинствам такого спальника относят простоту конструкции и достаточно большой объем внутреннего пространства. Но есть у них и недостаток – они занимают сравнительно много места, а потому плохо подходят для длительных походов. Их лучше всего применять для кемпингового отдыха и походов на выходные, выездов на рыбалку или фестиваль.
- —С подголовником — это комбинированная модель с затягивающимся капюшоном, который лучше закрывает голову и обеспечивает более комфортный сон. Именно такой вариант чаще всего встречается среди армейских спальников. Он с одной стороны обеспечивает достаточную защиту и комфорт, а с другой — позволяет легко и быстро из него освободиться в случае необходимости или объявления тревоги.
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Сезонность
"Само по себе понятие сезона для спального мешка – достаточно субъективный критерий. Причисление спального мешка к категории летнего/зимнего/демисезонного условное, так как основано на средних температурах конкретного сезона. Однако для Сибири или для Краснодарского края средняя температура лета или зимы – очень разнится. Лучше ориентироваться на температурную шкалу спальника", — отмечает Александр Яковенко.
Однако в общем можно сказать, что есть летние спальники, зимние спальники и трехсезонные.
- —Летние. Легкий и с тонким слоем наполнителя. Скорее всего – самый бюджетный вариант из всех возможных. Но он рассчитан только на использование теплыми летними ночами.
- —Зимние. Однозначно объемнее и тяжелее летних. В них используется самый качественный, плотный и дорогой наполнитель, так как он должен обеспечивать сохранение тепла при низких температурах.
- —Трехсезонный. Наверно, самый популярный вариант среди тех, кто проводит в походах с ранней весны по позднюю осень. Эти модели обладают широким диапазоном свойств и температурной шкалы.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкНовая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск
Новая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск
Материал изготовления
Любой спальник по своему устройству состоит из трех слоев:
- —внешний (наиболее прочный, чаще всего водоотталкивающий);
- —средний (утеплитель, именно он защищает от холода);
- —внутренний (комфортный для тела, плюс обеспечивает воздухообмен).
Современное производство и технологии быстро развиваются, почти каждый год появляются какие-то новые вариации, разрабатываются новые материалы. Для пошива спальных мешков сегодня используются высокотехнологичные "дышащие" ткани и наполнители, способные сохранять тепло и препятствовать проникновению влаги. Повышенные требования, предъявляемые к военной экипировке, связаны с непростыми условиями несения службы, необходимостью полноценно отдыхать и высыпаться перед выполнением боевых задач.
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Ткани спального мешка могут быть натуральными (хлопок, фланель, флис) и синтетическими (нейлон, полиэстер, поликоттон, Pertex или Ultrex). Если синтетические ткани могут использоваться как для внешней, так и для внутренней части спальника, то натуральные ткани в современных изделиях используют только для внутренней подкладки. Материал спальника в паре с утеплителем обеспечивают комфортный сон.
- —Нейлон. Самый распространенный материал: бюджетный, легкий, быстро сохнет. У нейлона есть много вариантов по плотности, он обеспечивает специфические свойства: влагостойкость, ветрозащитность, паропроницаемость.
- —Полиэстер. Тяжелее и прочнее нейлона, плохо тянется и не выгорает на солнце. Чаще всего используется в зимних спальниках. За счет обработки специальными пропитками может становиться влагозащитным.
- —Поликоттон (смесь полиэстера и хлопка). Из плюсов – легкость, достаточная прочность, устойчивость к разрывам. Быстро сохнет и обладает грязеотталкивающими свойствами. Из минусов — низкая воздухопроницаемость.
- —Хлопок. Хорошо подходит для летних спальников. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью и приятен на ощупь. Из минусов – легко впитывает влагу и долго сохнет (только на солнце и при проветривании).
- —Фланель. Идеальный вариант для трехсезонных спальников. Приятный на ощупь, теплый и мягкий материал, обладает хорошими теплоизолирующими свойствами.
- —Флис. Из плюсов – очень мягкий, легко и быстро сохнет, отлично сохраняет тепло. Однако спальники из него довольно объёмные.
Pertex или Ultrex – это сложные многослойные ткани, которые используются в дорогих мешках с пуховым наполнителем. Их основная задача – не пропускать пух. Сверхлегкие материалы с особыми дополнительными компонентами.
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Наполнители
Исходя из того, в какое время года и в каких условиях планируется использовать спальник, нужно обращать внимание на такой фактор, как наполнитель. В спальных мешках используется несколько видов наполнителя: натуральные (хлопок, пух) и синтетические (синтепон, холофайбер). У каждого из этих наполнителей есть свои плюсы и минусы:
- —Хлопок. Из достоинств – низкая цена и гипоаллергенность (это важно, если есть аллергия на пух и синтетику). Отличный вариант для недальних переходов и использования от случая к случаю. Однако спальники с наполнителем из хлопка совершенно не подходят для дальних переходов в силу своего большого веса, высокого износа и низкой влагоустойчивости. Он легко намокает, быстро впитывает влагу и очень долго сохнет.
- —Синтепон. Легкий, компактно складывается и быстро сохнет в любую погоду, даже в морозы. Однако сам материал недолговечен – быстро слеживается, соответственно, такой спальник не прослужит долго. Они бывают на 2 (до +5...+6), 3 (до -10...-15) или 4 (до -20...-25) слоя.
- —Пух. Обладает однозначным преимуществом среди всех наполнителей по соотношению "вес/тепло". Максимально легкий и теплый. Идеальный вариант для походов в экстремально холодных условиях (при температуре сна -24 или ниже). Способность пуха к сжатию позволяет делать с его использованием ультралегкие спальники, которые подходят для долгих переходов. Единственный недостаток пуха – его гигроскопичность, он легко намокает и долго сохнет. Для снижения намокания пух пропитывают гидрофобными смесями, используют в качестве оболочки спальника водоотталкивающий материал. При выборе мешка с данным утеплителем стоит отдавать предпочтение пуху птицы, особенно ценен гагачий пух. Однако цена такого спальника достаточно высока.
- —Холофайбер. Долговечен, гипоаллергенен, устойчив к воздействию грибка и моли. Быстро сохнет, не деформируется при стирке. Кроме того, холофайбер влагоустойчив, что позволяет ему быть одним из лучших материалов при использовании в осенний период. Современные спальники с наполнителем из холофайбера дешевле "пуховых" вариантов, при этом обладают достойным соотношением "вес/тепло". Именно среди спальников с таким наполнителем можно найти трехсезонные модели, рассчитанные на большой диапазон температур. Такие спальники отлично подойдут для армии и длительных экспедиций, опять же, благодаря влагоустойчивости и способности быстро сохнуть.
Сейчас можно встретить спальники, в которых сочетаются наполнители из холофайбера и пуха. Так, низ спальника выполнен из холофайбера, что снижает теплопотери со спины, а пуховые части обеспечивает защиту сверху и по бокам.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСпальные мешки на витрине в магазине товаров для туристов
Спальные мешки на витрине в магазине товаров для туристов
Внутренняя часть военных спальных мешков, которая непосредственно контактирует с телом, изготавливается из различных разновидностей хлопковых тканей. Это обусловлено не только тактильными ощущениями, но и паропроницаемостью этих материалов, способностью отводить излишнее тепло, обеспечивая высокий уровень комфорта. Кроме того, в военные спальники можно залезть прямо в обуви, т.к. в них использованы моющиеся материалы.
Температурная шкала
Первое, на что следует обращать внимание при выборе спальника – это указанная на нем температурная шкала. Ее присваивают изделию после того, как оно проходит испытания с помощью термоманекенов. Состоит шкала из 3-4 показателей: tmax, tcomfort, tlimit, textreme. Именно температурная шкала является определяющим фактором при выборе спальника. Все остальные параметры вторичны.
По мнению эксперта, для женщин и мужчин, которые легко мерзнут, лучше выбирать спальник так, чтобы предполагаемая температура в ночное время попадала в диапазон между tmax и tcomfort. В этом случае спать в спальнике будет комфортно. Для большинства мужчин будет приемлем диапазон температур между tcomfort и tlimit. В этих пределах можно спокойно спать, не боясь замерзнуть.
"Если ночная температура предполагается ниже tlimit, тогда есть вероятность проснуться от легкого ощущения холода. В таком случае нужно либо выбирать спальник с другим диапазоном температур, либо позаботиться о дополнительном утеплении, - говорит Александр Яковенко. - Значения tmaxи textreme – это крайние температурные границы. При температуре выше tmax есть риск вспотеть в спальнике. А на температуру textreme в обычных условиях лучше не ориентироваться. Это предельно низкое значение, до которого спальник сможет обеспечить человеку сохранение жизни".
Диапазон от tlimit до textreme не предполагает никакого комфорта, а лишь обозначает температуру, при которой человек сможет выжить, если случится внезапное изменение погоды с понижением температуры.
Влагоустойчивость
По словам эксперта, ткани внешнего слоя спального мешка чаще всего обрабатывают специальными составами, обеспечивающими его влагоотталкивающие свойства, что очень важно для комфортного сна в меняющихся погодных условиях. Армейские спальники имеют еще и огнестойкую пропитку.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМолодой человек, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, на сборном пункте
Молодой человек, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, на сборном пункте
Фурнитура
Фурнитура спальных мешков должна быть качественной - швы ровные и крепкие, усиленные молнии с защитой от случайного захвата тканей, высокопрочные шнуры, фиксирующие капюшоны спальников. Не стоит в целях экономии покупать дешевые спальные мешки. Зачастую они выполнены из некачественных тканей, легко электризуются, слои утеплителя плохо прошиты и имеются "холодные" зоны, нередко в таких изделиях сквозь материал лезет синтетический утеплитель.
Вес и размер
При подборе размера спальника важно соблюсти баланс – не слишком тесный, но и не слишком свободный. И в том, и в другом варианте изделие не будет выполнять свои теплоизолирующие функции полноценно. Размер мешка, по словам Александра Яковенко, выбирают исходя из роста и прибавляют к это цифре 20-30 см. Так спальник будет достаточно просторным, если возникнет необходимость использовать вкладыш или флисовое термобелье во время сна, и при этом не будет стеснять движения.
Достаточно свободным должен быть только зимний спальник ввиду того, что его полезный объем закладывается возможность сна в верхней одежде, а также необходимость хранения внутри спальника дополнительных вещей: батареек, фонариков.
Ширина мешка подбирается исходя из телосложения человека. Наиболее популярны модели шириной 75–80 и 100 см.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области
Есть условное деление спальников на унисекс, женские и детские. Женские и детские меньше по размеру, могут обладать дополнительным утеплением, т.к. женщины и дети сильнее мерзнут. Также для людей с крупным телосложением есть специальные увеличенные мешки. "В любом случае, при выборе спальника стоит примерить его на себя, чтобы понять, насколько он комфортен", — советует эксперт.
Еще одним важным критерием при выборе является вес и упаковочный объем изделия. Эти два критерия сильно варьируют и зависят от сезонности спальника и материала используемого утеплителя. Лучшей сжимаемостью и меньшим весом обладает пуховый вариант. Низкий вес экипировки – это очень важный фактор. "Всегда нужно оценивать вес спального мешка в комплексе с его теплоизолирующими свойствами. Важно в погоне за меньшим весом не потерять смысл использования спальника – а именно безопасный сон", — комментирует Александр Яковенко.
Производители
От качества спальника зависит не только комфорт, но и жизнь человека. Поэтому изделия проходят множество тестов, как в лабораторных, так и в полевых условиях. Сейчас на рынке широкий выбор спальных мешков. В основном, пользуются спросом спальники фирм TALBERG, RedFox, BASK, Novatour.
По данным аналитического сервиса MarketGuru на Wildberries представлены 1767 видов товаров по запросу "спальный мешок". 374 из них отмечены как “армейский мешок”. Например, средняя стоимость спального мешка в период с 21 августа по 21 сентября составляла 2600 рублей. В период с 22 сентября по 20 октября цена выросла на 30% и составила 3380 рублей. За этот период выручка продавцов спальных мешков Wildberries составила 36,5 млн. руб. Средняя выручка в день составила 1 350 223 руб.
Правила эксплуатации
Любой спальник – с синтетическим наполнителем или пуховым – имеет свой срок годности. При правильном уходе и хранении он может прослужить от 5 до 10 лет. Чтобы мешок мог эксплуатироваться длительное время стоит придерживаться ряда правил:
- —Не сворачивать спальник в мокром виде. Для пуховых моделей это вообще губительно, они очень быстро приходят в негодность. Хорошо просушивать спальный мешок не менее двух суток.
- —Хранить спальник нужно в расправленном подвешенном виде в хлопковом чехле. Так можно защитить утеплитель от слеживания и увеличить срок службы.
- —Стирать спальный мешок желательно вручную, в крайнем случае, в режиме деликатной стирки, в холодной воде, не рекомендуется выжимать.
- —Нельзя гладить и использовать для чистки органические растворители.
- —После каждой стирки желательно дополнительно обрабатывать спальный мешок влагозащитной пропиткой.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСотрудник вешает на вешалку спальный мешок в магазине товаров для туристов
Сотрудник вешает на вешалку спальный мешок в магазине товаров для туристов
Советы эксперта
Выбор наиболее подходящего спальника может спасти жизнь в случае, если придется находиться в экстремальных условиях. Следует выбирать изделия по росту и тепловым характеристикам, без простеганных насквозь швов, которые пропускают холод и влагу, с усиленной планкой, защищающей молнию и качественной фурнитурой. Мешок должен выдерживать серьезные нагрузки. Так, синтетические спальники меньше подвержены конденсату, не привередливы в уходе и справляются с основной задачей – сохранить тепло на время отдыха.
"Полезным дополнением к спальнику будет вкладыш. Он очень удобен в использовании, обеспечивает дополнительную прослойку, предохраняет спальник от загрязнений. Вкладыши бывают из синтетических и натуральных тканей, и по форме соответствуют форме спальника – для кокона или спальника-одеяла", — говорит Александр Яковенко.
Не лишним для защиты спальника от влаги будет специальный гермомешок. Это водонепроницаемый чехол, который защищает спальник, в каких бы условиях не приходилось находиться человеку. Также для удобного хранения спальника в продаже имеются компрессионные мешки, которые уменьшают объем спальника на 25-30% за счет стягивания строп.