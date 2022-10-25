https://ria.ru/20221025/snaryazhenie-1826727308.html

Тактический или туристический: как выбрать лучший спальный мешок

Армейский спальный мешок: лучшие военные спальники, зимние и летние, характеристики

Тактический или туристический: как выбрать лучший спальный мешок

Армейский спальный мешок — важный атрибут экипировки любителей многодневных походов и военных. Чем тактический спальник отличается от моделей для туризма, на... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:33

2022-10-25T18:33

2022-10-25T18:33

россия

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826710208_0:357:2679:1863_1920x0_80_0_0_28f3a2deb5da5ad5dc7d17c4b4cbc3ae.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Армейский спальный мешок — важный атрибут экипировки любителей многодневных походов и военных. Чем тактический спальник отличается от моделей для туризма, на какие характеристики обратить внимание при покупке зимнего мешка для экстремальных условий (температура -20, -30, -40 °С), рейтинг лучших изделий и советы эксперта — в материале РИА Новости.Армейский спальный мешокСпальный мешок — одна из главных вещей, необходимых для снаряжения армейцев, туристов, альпинистов, а также для тех, у кого возникла необходимость ночевать под открытым небом вдали от теплого помещения.Зачем нуженЧтобы полноценно отдохнуть на открытой местности, при любой погоде и различных температурных режимах, необходим спальный мешок. Спальник военного типа рекомендуется использовать как профессиональным военным, так и призывникам, мобилизованным гражданам, сотрудникам спецподразделений и аварийных служб. Востребованы спальные мешки и среди гражданского населения — геологов, альпинистов, охотников и рыболовов."Спальник, постеленный на голую землю, не сможет достаточно обеспечить защиту спины, поэтому не стоит забывать о том, что в комплекте со спальником обязательно использовать коврик (пенку, каремат). Он не только обеспечит дополнительный слой между вами и землей, но и защищает спальник от повреждения ветками, колючками и камнями", — комментирует Александр Яковенко, мастер спорта по альпинизму, президент горного клуба "Управление альпинистских лагерей".Как выбратьПри выборе спальника нужно руководствоваться:При выборе армейского спальника в первую очередь стоит учитывать температурный режим и сферу применения. Сложность выбора экипировки для проведения военных действий объясняется тем, что спальник должен обеспечивать комфорт и при этом быть компактным. Перед приобретением спального мешка следует решить, какие характеристики являются ключевыми.ФормаНа рынке представлено несколько конструкций спальных мешков:Сезонность"Само по себе понятие сезона для спального мешка – достаточно субъективный критерий. Причисление спального мешка к категории летнего/зимнего/демисезонного условное, так как основано на средних температурах конкретного сезона. Однако для Сибири или для Краснодарского края средняя температура лета или зимы – очень разнится. Лучше ориентироваться на температурную шкалу спальника", — отмечает Александр Яковенко.Однако в общем можно сказать, что есть летние спальники, зимние спальники и трехсезонные.Материал изготовленияЛюбой спальник по своему устройству состоит из трех слоев:Современное производство и технологии быстро развиваются, почти каждый год появляются какие-то новые вариации, разрабатываются новые материалы. Для пошива спальных мешков сегодня используются высокотехнологичные "дышащие" ткани и наполнители, способные сохранять тепло и препятствовать проникновению влаги. Повышенные требования, предъявляемые к военной экипировке, связаны с непростыми условиями несения службы, необходимостью полноценно отдыхать и высыпаться перед выполнением боевых задач.Ткани спального мешка могут быть натуральными (хлопок, фланель, флис) и синтетическими (нейлон, полиэстер, поликоттон, Pertex или Ultrex). Если синтетические ткани могут использоваться как для внешней, так и для внутренней части спальника, то натуральные ткани в современных изделиях используют только для внутренней подкладки. Материал спальника в паре с утеплителем обеспечивают комфортный сон.Pertex или Ultrex – это сложные многослойные ткани, которые используются в дорогих мешках с пуховым наполнителем. Их основная задача – не пропускать пух. Сверхлегкие материалы с особыми дополнительными компонентами.НаполнителиИсходя из того, в какое время года и в каких условиях планируется использовать спальник, нужно обращать внимание на такой фактор, как наполнитель. В спальных мешках используется несколько видов наполнителя: натуральные (хлопок, пух) и синтетические (синтепон, холофайбер). У каждого из этих наполнителей есть свои плюсы и минусы:Сейчас можно встретить спальники, в которых сочетаются наполнители из холофайбера и пуха. Так, низ спальника выполнен из холофайбера, что снижает теплопотери со спины, а пуховые части обеспечивает защиту сверху и по бокам.Внутренняя часть военных спальных мешков, которая непосредственно контактирует с телом, изготавливается из различных разновидностей хлопковых тканей. Это обусловлено не только тактильными ощущениями, но и паропроницаемостью этих материалов, способностью отводить излишнее тепло, обеспечивая высокий уровень комфорта. Кроме того, в военные спальники можно залезть прямо в обуви, т.к. в них использованы моющиеся материалы.Температурная шкалаПервое, на что следует обращать внимание при выборе спальника – это указанная на нем температурная шкала. Ее присваивают изделию после того, как оно проходит испытания с помощью термоманекенов. Состоит шкала из 3-4 показателей: tmax, tcomfort, tlimit, textreme. Именно температурная шкала является определяющим фактором при выборе спальника. Все остальные параметры вторичны.По мнению эксперта, для женщин и мужчин, которые легко мерзнут, лучше выбирать спальник так, чтобы предполагаемая температура в ночное время попадала в диапазон между tmax и tcomfort. В этом случае спать в спальнике будет комфортно. Для большинства мужчин будет приемлем диапазон температур между tcomfort и tlimit. В этих пределах можно спокойно спать, не боясь замерзнуть."Если ночная температура предполагается ниже tlimit, тогда есть вероятность проснуться от легкого ощущения холода. В таком случае нужно либо выбирать спальник с другим диапазоном температур, либо позаботиться о дополнительном утеплении, - говорит Александр Яковенко. - Значения tmaxи textreme – это крайние температурные границы. При температуре выше tmax есть риск вспотеть в спальнике. А на температуру textreme в обычных условиях лучше не ориентироваться. Это предельно низкое значение, до которого спальник сможет обеспечить человеку сохранение жизни".Диапазон от tlimit до textreme не предполагает никакого комфорта, а лишь обозначает температуру, при которой человек сможет выжить, если случится внезапное изменение погоды с понижением температуры.ВлагоустойчивостьПо словам эксперта, ткани внешнего слоя спального мешка чаще всего обрабатывают специальными составами, обеспечивающими его влагоотталкивающие свойства, что очень важно для комфортного сна в меняющихся погодных условиях. Армейские спальники имеют еще и огнестойкую пропитку.ФурнитураФурнитура спальных мешков должна быть качественной - швы ровные и крепкие, усиленные молнии с защитой от случайного захвата тканей, высокопрочные шнуры, фиксирующие капюшоны спальников. Не стоит в целях экономии покупать дешевые спальные мешки. Зачастую они выполнены из некачественных тканей, легко электризуются, слои утеплителя плохо прошиты и имеются "холодные" зоны, нередко в таких изделиях сквозь материал лезет синтетический утеплитель.Вес и размерПри подборе размера спальника важно соблюсти баланс – не слишком тесный, но и не слишком свободный. И в том, и в другом варианте изделие не будет выполнять свои теплоизолирующие функции полноценно. Размер мешка, по словам Александра Яковенко, выбирают исходя из роста и прибавляют к это цифре 20-30 см. Так спальник будет достаточно просторным, если возникнет необходимость использовать вкладыш или флисовое термобелье во время сна, и при этом не будет стеснять движения.Достаточно свободным должен быть только зимний спальник ввиду того, что его полезный объем закладывается возможность сна в верхней одежде, а также необходимость хранения внутри спальника дополнительных вещей: батареек, фонариков.Ширина мешка подбирается исходя из телосложения человека. Наиболее популярны модели шириной 75–80 и 100 см.Есть условное деление спальников на унисекс, женские и детские. Женские и детские меньше по размеру, могут обладать дополнительным утеплением, т.к. женщины и дети сильнее мерзнут. Также для людей с крупным телосложением есть специальные увеличенные мешки. "В любом случае, при выборе спальника стоит примерить его на себя, чтобы понять, насколько он комфортен", — советует эксперт.Еще одним важным критерием при выборе является вес и упаковочный объем изделия. Эти два критерия сильно варьируют и зависят от сезонности спальника и материала используемого утеплителя. Лучшей сжимаемостью и меньшим весом обладает пуховый вариант. Низкий вес экипировки – это очень важный фактор. "Всегда нужно оценивать вес спального мешка в комплексе с его теплоизолирующими свойствами. Важно в погоне за меньшим весом не потерять смысл использования спальника – а именно безопасный сон", — комментирует Александр Яковенко.ПроизводителиОт качества спальника зависит не только комфорт, но и жизнь человека. Поэтому изделия проходят множество тестов, как в лабораторных, так и в полевых условиях. Сейчас на рынке широкий выбор спальных мешков. В основном, пользуются спросом спальники фирм TALBERG, RedFox, BASK, Novatour.По данным аналитического сервиса MarketGuru на Wildberries представлены 1767 видов товаров по запросу "спальный мешок". 374 из них отмечены как “армейский мешок”. Например, средняя стоимость спального мешка в период с 21 августа по 21 сентября составляла 2600 рублей. В период с 22 сентября по 20 октября цена выросла на 30% и составила 3380 рублей. За этот период выручка продавцов спальных мешков Wildberries составила 36,5 млн. руб. Средняя выручка в день составила 1 350 223 руб.Правила эксплуатацииЛюбой спальник – с синтетическим наполнителем или пуховым – имеет свой срок годности. При правильном уходе и хранении он может прослужить от 5 до 10 лет. Чтобы мешок мог эксплуатироваться длительное время стоит придерживаться ряда правил:Советы экспертаВыбор наиболее подходящего спальника может спасти жизнь в случае, если придется находиться в экстремальных условиях. Следует выбирать изделия по росту и тепловым характеристикам, без простеганных насквозь швов, которые пропускают холод и влагу, с усиленной планкой, защищающей молнию и качественной фурнитурой. Мешок должен выдерживать серьезные нагрузки. Так, синтетические спальники меньше подвержены конденсату, не привередливы в уходе и справляются с основной задачей – сохранить тепло на время отдыха.Не лишним для защиты спальника от влаги будет специальный гермомешок. Это водонепроницаемый чехол, который защищает спальник, в каких бы условиях не приходилось находиться человеку. Также для удобного хранения спальника в продаже имеются компрессионные мешки, которые уменьшают объем спальника на 25-30% за счет стягивания строп.

https://ria.ru/20221012/spisok-1823532387.html

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825048998.html

https://ria.ru/20221012/perchatki-1823520763.html

https://ria.ru/20221017/bronezhilet-1824664542.html

https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html

https://ria.ru/20221012/aptechka-1823534384.html

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821646564.html

https://rsport.ria.ru/20220812/khayking-1809240172.html

https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819568647.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, частичная мобилизация в россии, общество