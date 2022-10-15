https://ria.ru/20221015/armeniya-1824241337.html

Военные в Армении и Азербайджане заявили об обстреле позиций на границе

Военные в Армении и Азербайджане заявили об обстреле позиций на границе - РИА Новости, 15.10.2022

Военные в Армении и Азербайджане заявили об обстреле позиций на границе

Военные Азербайджана и Армении заявили об обстреле своих позиций на границе между странами. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T09:42

2022-10-15T09:42

2022-10-15T09:42

в мире

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владимир путин

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БАКУ/ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости. Военные Азербайджана и Армении заявили об обстреле своих позиций на границе между странами."С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хазинавар Горусского (Гарисского - ред.) района и Гюнешли Басаркечярского (Варденисского - ред.) района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.Согласно заявлению, подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.Минобороны Армении обвинило в обстреле Азербайджан. "Пятнадцатого октября примерно в 1.20 (00.20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - указывается на сайте ведомства. Отмечается, что сейчас ситуация на границе относительно стабильная.На границе Армении и Азербайджана периодически возникают перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221012/dogovor-1823552104.html

https://ria.ru/20221013/aliev-1823577966.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, россия, азербайджан, армения, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе