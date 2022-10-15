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Военные в Армении и Азербайджане заявили об обстреле позиций на границе - РИА Новости, 15.10.2022
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Военные в Армении и Азербайджане заявили об обстреле позиций на границе
Военные в Армении и Азербайджане заявили об обстреле позиций на границе - РИА Новости, 15.10.2022
Военные в Армении и Азербайджане заявили об обстреле позиций на границе
Военные Азербайджана и Армении заявили об обстреле своих позиций на границе между странами. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:42
2022-10-15T09:42
в мире
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БАКУ/ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости. Военные Азербайджана и Армении заявили об обстреле своих позиций на границе между странами."С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хазинавар Горусского (Гарисского - ред.) района и Гюнешли Басаркечярского (Варденисского - ред.) района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.Согласно заявлению, подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.Минобороны Армении обвинило в обстреле Азербайджан. "Пятнадцатого октября примерно в 1.20 (00.20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - указывается на сайте ведомства. Отмечается, что сейчас ситуация на границе относительно стабильная.На границе Армении и Азербайджана периодически возникают перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221012/dogovor-1823552104.html
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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, россия, азербайджан, армения, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Россия, Азербайджан, Армения, Совет Федерации РФ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
09:42 15.10.2022
 
Военные в Армении и Азербайджане заявили об обстреле позиций на границе

Военные в Армении и Азербайджане заявили о ночном обстреле позиций на границе

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Армянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Армянский военнослужащий. Архивное фото
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БАКУ/ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости. Военные Азербайджана и Армении заявили об обстреле своих позиций на границе между странами.
"С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хазинавар Горусского (Гарисского - ред.) района и Гюнешли Басаркечярского (Варденисского - ред.) района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.
Согласно заявлению, подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.
Минобороны Армении обвинило в обстреле Азербайджан. "Пятнадцатого октября примерно в 1.20 (00.20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - указывается на сайте ведомства. Отмечается, что сейчас ситуация на границе относительно стабильная.
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 23:55
В Армении заявили, что обсуждали с Баку заключение мирного договора
На границе Армении и Азербайджана периодически возникают перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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В миреГригорий КарасинВладимир ПутинНикол ПашинянРоссияАзербайджанАрменияСовет Федерации РФСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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