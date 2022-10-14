13:55 14.10.2022 (обновлено: 14:45 14.10.2022)
Рябков призвал создать обстановку, исключающую обстрелы ЗАЭС
Замглавы МИД Рябков призвал создать обстановку, исключающую обстрелы ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. У России есть четкое видение того, что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС, главное - исключить обстрелы и провокации со стороны Киева, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось подойти ближе к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.
"Президент России подробнейшим образом изложил наши оценки и, как я понимаю, наши подходы по этой теме, когда принимал Гросси в Петербурге. У нас есть четкое видение того, что нужно сделать для того, чтобы безопасность этого объекта, находящегося теперь в российской юрисдикции, была обеспечена. И главное - это создание такой обстановки, когда исключались бы обстрелы, диверсии и иные провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодар", - сказал Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Гросси.
По словам замминистра, консультации российской стороны с главой МАГАТЭ были не только на уровне президента РФ Владимира Путина, но и более низком, и "они были профессиональными и, на наш взгляд, весьма полезными".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
12 октября, 18:38В миреРогов: Киев планирует захват ЗАЭС