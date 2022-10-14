https://ria.ru/20221014/zaes-1824018269.html

Рябков призвал создать обстановку, исключающую обстрелы ЗАЭС

Рябков призвал создать обстановку, исключающую обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 14.10.2022

Рябков призвал создать обстановку, исключающую обстрелы ЗАЭС

У России есть четкое видение того, что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС, главное - исключить обстрелы и провокации со стороны Киева, РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:55

2022-10-14T13:55

2022-10-14T14:45

в мире

россия

запорожская аэс

сергей рябков

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. У России есть четкое видение того, что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС, главное - исключить обстрелы и провокации со стороны Киева, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось подойти ближе к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС."Президент России подробнейшим образом изложил наши оценки и, как я понимаю, наши подходы по этой теме, когда принимал Гросси в Петербурге. У нас есть четкое видение того, что нужно сделать для того, чтобы безопасность этого объекта, находящегося теперь в российской юрисдикции, была обеспечена. И главное - это создание такой обстановки, когда исключались бы обстрелы, диверсии и иные провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодар", - сказал Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Гросси.По словам замминистра, консультации российской стороны с главой МАГАТЭ были не только на уровне президента РФ Владимира Путина, но и более низком, и "они были профессиональными и, на наш взгляд, весьма полезными".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/magate-1823911490.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, запорожская аэс, сергей рябков