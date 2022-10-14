https://ria.ru/20221014/ugrozy-1824073018.html

Путин отметил большое количество угроз в Азии

Путин отметил большое количество угроз в Азии - РИА Новости, 14.10.2022

Путин отметил большое количество угроз в Азии

Множество угроз существует не только на европейском континенте, но и в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:28

2022-10-14T15:28

2022-10-14T16:22

азия

казахстан

владимир путин

россия

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Множество угроз существует не только на европейском континенте, но и в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин."Не только на европейском континенте много угроз, но и в азиатском", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Ранее Путин посетил саммит в столице Казахстана, который был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

https://ria.ru/20221014/proekty-1824064436.html

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Путин: угроз много не только на европейском континенте, но и в Азии

ПУТИН: МНОГО УГРОЗ НЕ ТОЛЬКО НА ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТИНЕНТЕ, НО И В АЗИИ

2022-10-14T15:28

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