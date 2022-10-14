https://ria.ru/20221014/turkmeniya-1823901178.html
Президент Туркмении прибыл с первым госвизитом в Астану
Президент Туркмении прибыл с первым госвизитом в Астану - РИА Новости, 14.10.2022
Президент Туркмении прибыл с первым госвизитом в Астану
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл с первым государственным визитом в Астану в пятницу, сообщила пресс-служба правительства Казахстана. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:09
2022-10-14T09:09
2022-10-14T09:09
сердар бердымухамедов
алихан смаилов
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл с первым государственным визитом в Астану в пятницу, сообщила пресс-служба правительства Казахстана."Премьер-министр республики Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с первым государственным визитом в Казахстан", - говорится в сообщении.Ожидается, что в ходе визита Бердымухамедов встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, стороны обсудят "широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня".Кроме того, лидер Туркмении примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия - Центральная Азия".
https://ria.ru/20220610/putin-1794591854.html
https://ria.ru/20220915/turkmeniya-1816934083.html
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РИА Новости
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сердар бердымухамедов , алихан смаилов, касым-жомарт токаев, туркмения, казахстан, астана, снг
Сердар Бердымухамедов , Алихан Смаилов, Касым-Жомарт Токаев, Туркмения, Казахстан, Астана, СНГ
Президент Туркмении прибыл с первым госвизитом в Астану
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл с первым госвизитом в Астану