https://ria.ru/20221014/turkmeniya-1823901178.html

Президент Туркмении прибыл с первым госвизитом в Астану

Президент Туркмении прибыл с первым госвизитом в Астану - РИА Новости, 14.10.2022

Президент Туркмении прибыл с первым госвизитом в Астану

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл с первым государственным визитом в Астану в пятницу, сообщила пресс-служба правительства Казахстана. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:09

2022-10-14T09:09

2022-10-14T09:09

сердар бердымухамедов

алихан смаилов

касым-жомарт токаев

туркмения

казахстан

астана

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799029081_0:277:3023:1977_1920x0_80_0_0_5f4116b377e8da0bb5cf3f4c6d3b9caf.jpg

АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл с первым государственным визитом в Астану в пятницу, сообщила пресс-служба правительства Казахстана."Премьер-министр республики Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с первым государственным визитом в Казахстан", - говорится в сообщении.Ожидается, что в ходе визита Бердымухамедов встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, стороны обсудят "широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня".Кроме того, лидер Туркмении примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия - Центральная Азия".

https://ria.ru/20220610/putin-1794591854.html

https://ria.ru/20220915/turkmeniya-1816934083.html

туркмения

казахстан

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сердар бердымухамедов , алихан смаилов, касым-жомарт токаев, туркмения, казахстан, астана, снг