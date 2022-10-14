https://ria.ru/20221014/suverenitet-1824136911.html

Чернышенко назвал финансовую безопасность основой суверенитета любой страны

Чернышенко назвал финансовую безопасность основой суверенитета любой страны - РИА Новости, 14.10.2022

Чернышенко назвал финансовую безопасность основой суверенитета любой страны

Финансовая безопасность и киберустойчивость являются основой суверенитета любой страны, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:29

2022-10-14T17:29

2022-10-14T17:33

дмитрий чернышенко

владимир путин

россия

юар

индия

снг

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Финансовая безопасность и киберустойчивость являются основой суверенитета любой страны, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Финансовая безопасность и киберустойчивость является основой суверенитета любой страны. Вы знаете, как уязвима финансовая и киберсистема, если они не защищены", - сказал Чернышенко, чьи слова приводит его пресс-служба.Он добавил, что количество участников олимпиады по финансовой безопасности увеличилось на 30%, включая международный охват, в этом году победителями и призерами стали 26 школьников и 72 студента из всех 12 стран-участниц, а в числе лучших – 80 представителей России. Кроме того, Чернышенко пригласил ребят присоединиться к новому международному фиджитал-движению и предложил приехать на первые в мире "Игры будущего", которые сочетают классические спортивные дисциплины и киберспорт. Они пройдут в Казани в 2024 году."Рассчитываю, что в будущем они свяжут свою профессиональную деятельность с борьбой с киберпреступностью, мошенничеством и финансовыми пирамидами на международном уровне. Они не просто победили, но и получили привилегии при поступлении в ведущие вузы страны и перспективы трудоустройства. Правительство продолжит создавать условия, повышая информационную, финансовую и правовую грамотность молодежи", - отметил вице-премьер, говоря про победителей олимпиады.В пресс-службе рассказали, что во время встречи со студентами из Индии, Бразилии, ЮАР, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Чернышенко ответил на вопросы финалистов. Студенты из ЮАР интересовались возможностями получения образования в России и дальнейшего трудоустройства, бразильцы - развитием центров изучения русского языка в их стране, а студенты из Армении – участием школьников из стран СНГ в олимпиаде.Международная олимпиада по финансовой безопасности – это ежегодное мероприятие, которое проводится по поручению президента России Владимира Путина, а победители и призеры смогут получить особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях финансового сектора.В прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие более 31 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошли 395 человек. Победителями и призёрами стали более 100 участников. В текущем году к участию в олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.

https://ria.ru/20221014/banki-1823377308.html

https://ria.ru/20221011/moshenniki-1822975420.html

россия

юар

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий чернышенко, владимир путин, россия, юар, индия, снг, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)